Сто семьдесят девятый день войны России против Украины. Онлайн

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Российскую военную технику, которую захватили ВСУ, показывают в центре Киева в субботу, 20 августа

21 августа — 179-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

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15:30 Прямые потери экономики Украины от войны с Россией превысили 113 миллиардов долларов. Об этом сообщил руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики Максим Нефедов.

В цифру, опубликованную KSE, включили урон, нанесенный инфраструктуре. Эксперты продолжают собирать фотографии и оценивать потери в рамках проекта «Россия заплатит». Исследователи также анализируют материалы со спутников и БПЛА.

ВВП Украины за 2021 год же составил 195 миллиардов долларов. В 2022 году эта цифра упадет не менее чем на треть, считают экономисты.

15:02 Сотрудникам учреждений, которые расположены в правительственном квартале центра Киева, рекомендуют работать из дома с 22 по 26 августа.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в парламенте и правительстве страны.

По данным журналистов, аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно кроме некоторых исключений. СМИ пишет, что работникам госучреждений советуют на следующей неделе «как можно меньше» появляться в этом районе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может прибегнуть к новым, особо жестким действиям к 24 августа – Дню независимости Украины. В Харькове, находящемся примерно в 40 километрах от границы с Россией, в этот день объявили комендантский час.

14:35 В Албании задержали трех человек, пытавшихся проникнуть на военный завод в городе Грамши и сфотографировать его. По данным министерства обороны страны, среди них – двое граждан России и гражданин Украины, которых теперь подозревают в шпионаже.

Инцидент произошел вечером 20 августа. Один из пытавшихся проникнуть на территорию завода 24-летний россиянин оказал сопротивление охране и применил против некий спрей – предположительно, газовый балончик. Двое солдат получили несерьезные ранения, отметили в министерстве обороны.

Завод в Грамши в десятках километрах от побережья производил автоматы АК-49 в период коммунистического правления. Сейчас он оказывает «продовольственные услуги» для оборонной промышленности, отмечает Reuters.

По данным албанских медиа, на заводе задержали Светлану Тимофееву – путешественницу и фотографа. Она более десяти лет снимает заброшенные военные объекты.

14:10 В Харькове на День независимости Украины введут комендантский час. Об этом сообщил глава Харьковской ОДА Олег Синегубов.

Комендантский час продлится более суток – с 19 часов 23 августа до 7 утра 25 августа.

В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Находитесь дома и не игнорируйте тревогу», - объявил Синегубов.

12:20 По данным Офиса президента Украины, Россия может усилить обстрелы страны на День Независимость 23-24 августа.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил Михаил Подоляк.

По его словам, целью ударов может стать в том числе и Киев – хотя в последние месяцы он все реже подвергался российским обстрелам.

«И если сирена, то нужно использовать это время для того, чтобы найти место, где пересидеть эту попытку РФ ударить по мирным городам», — приводит слова Подоляка агентство УНИАН.

Ранее стало известно, что РФ перебросила на территории Беларуси зенитно-ракетные комплексы. Речь может идти о десятках ЗРК, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на мониторинговую группу «Белорусский Гаюн».

11:50 По данным министерства обороны Турции, 21 августа Украину покинули четыре судна с сельскохозяйственной продукцией. Всего речь идет о более чем 33 тысячах тонн продовольствия, утверждают в ведомстве.

Еще одно судно из Украины сегодня будет досмотрено в рамках соглашения, заключенного при участии Киева, Москвы и Анкары.

Вчера из украинского порта «Черноморск» вышли два судна с зерном, а всего за время работы «зеленых коридоров» вывезти удалось 600 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

11:15 В Следственном комитете РФ заявили, что убийство Дарьи Дугиной носит «заказной» характер. Представители СК уверены, что преступление было спланировано заранее.

Кто может стоять за убийством, следствие не сообщает.

10:55 В Киеве опровергли причастность к гибели Дарьи Дугиной. Об этом сообщил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, Украина не имеет отношения к случившемуся, а убийство Дугиной – последствие «борьбы за власть и влияние» группировок внутри России.

«Мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство», - сказал Подоляк. Он не исключил, что Россия будет использовать смерть Дугиной в информационной войне против Украины, чтобы разжигать ненависть среди своих граждан.

Все обстоятельства гибели Дугиной пока неизвестны. По данным следствия, во внедорожнике, в котором ехала дочь Александра Дугина, но мог оказаться и он сам, сработало взрывное устройство. СМИ со ссылкой на источники утверждают, что машина принадлежала именно Дугину.

10:35 Политолог, философ, один из идеологов «русского мира» Александр Дугин попал в больницу после смерти дочери при взрыве автомобиля.

Об этом сообщил политолог Сергей Марков в telegram-канале.

Накануне вечером в Подмосковье недалеко от поселка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором ехала Дарья Дугина – дочь Александра Дугина. Девушка погибла на месте.

По данным СМИ, Дугин и его дочь принимали участие в патриотическом фестивале «Традиция». Они должны были возвращаться на одном автомобиле, но в итоге философ сел в другую машину.

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело об убийстве.

10:00 Генеральный штаб ВСУ опубликовал традиционную утреннюю сводку. Главное:

На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил РФ на территорию республики Беларусь.

На Северском направлении совершены минометные обстрелы населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестакового, Песчаного и Печенегов

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевеловки, Краснополья, Дубровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков.

В Запорожском направлении осуществлялись обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Железнодорожное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка

На Николаевском направлении РФ ведет наступательное сражение в направлении Васильки - Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

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