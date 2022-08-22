Сто восьмидесятый день войны России против Украины. Онлайн

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22 августа — 180-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:45 В Берлине открылась выставка «Завещание Бучи»

На площади Джорджа Гросса в Берлине 22 августа открылась выставка «Завещание Бучи», которая документирует военные преступления, совершенные против мирного населения Украины.

В Берлине открылась выставка «Завещание Бучи» REUTERS - LISI NIESNER

В центре инсталляции — расстрелянный сгоревший автомобиль, в котором 53-летняя Тамила Мищенко, ее 14-летняя дочь Анна и еще две женщины, Жанна Каменева и Мария Ильчук пытались выбраться из города, но были убиты.

Культурно-просветительская благотворительная акция «Завещание Бучи» — это украинско-германское сотрудничество, цель которого — привлечь внимание немецкого и европейского общества к событиям в Украине и рассказать правду о войне. Выставка продлится до 15 сентября.

11:25 Германия ведет переговоры с Канадой о замене российского газа

В Монреаль прибыли канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер Роберт Хабек и немецкие бизнесмены. Запланированы переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и подписание соглашений о поставках в Германию сжиженного природного газа, сотрудничестве в производстве и транспортировке водорода, добыче минералов и металлов для производства аккумуляторов и батареек.

Канада «обладает такими же богатыми залежами полезных ископаемых, как и Россия — с той разницей, что это надежная демократия», — заявил Шольц.

11:10 Эксперты: война в Украине продлится как минимум до 2023 года

Спустя шесть месяцев после вторжения России в Украину конфликт, похоже, не близок к завершению и все больше увязает, — пишет AFP, цитируя экспертов по международным отношениям.

«Даже если российская армия продолжит попытки наступлений, мы видим, что она теряет темп. Не исключено, что украинская армия начнет широкомасштабную операцию по отвоеванию части Херсонской области или даже города Херсона», — говорится в сообщении агентства.

Учитывая, что между двумя сторонами начинает складываться баланс сил, конфликт, скорее всего, будет очень долгим, он продлится как минимум до 2023 года. По мнению экспертов, у украинской армия есть преимущество в виде поддержки Запада и более высоком моральном духе. У российского государства есть финансовая подушка, которая позволяет сгладить последствия санкций. Обострить ситуацию может только объявление всеобщей мобилизации.

10:45 В Киеве запретили массовые мероприятия в связи с угрозой ракетных обстрелов

С 22 по 26 августа Украина ожидает атаки российских сил в связи с празднованием Дня национального флага и Дня независимости.

10:30 Британская разведка: России все труднее набирать военнослужащих на войну в Украину

Разведка Великобритании сообщает, что Россия испытывает сложности с вербовкой военнослужащих на войну в Украину. Корнем проблем, по мнению экспертов, является обозначение войны, как спецоперации, что не позволяет объявить мобилизацию.

10:10 Институт изучения войны: российское наступление на востоке Украины достигло кульминации

Наступление российской армии на востоке Украины, вероятно, достигло кульминации, захвата новых территорий не предвидится, «если не произойдут серьезные изменения на поле боя», — считают в институте изучения войны. По мнению экспертов, российские военные демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические успехи в оперативные и, скорее всего, не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции.

У исследователей есть предположение, что в российской армии новобранцев не учат дисциплине, что объясняет случаи хулиганства и незаконных действий в Украине. Российские силы также, вероятно, столкнутся с проблемами при ремонте боевых самолетов из-за западных санкций и могут попытаться их обойти, используя белорусские связи.

9:40 Зеленский заявил о невозможности переговоров с Россией в случае суда над украинскими пленными в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на СМИ сообщил, что в Мариуполе ведется подготовка к трибуналу над украинскими военнопленными.

«Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей заведут в эти декорации… Это будет той линией, по которой любые переговоры невозможны. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — заявил Зеленский.

9:20 Генштаб ВСУ сообщает об усилиях российской армиии установить полный контроль над захваченными территориями

9:00 В Украине — атаки на Харьков, Донецк и Днепропетровск

Российские войска в ночь на 22 августа снова обстреляли Харьков. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате налета в 2:49 разрушено двухэтажное здание. В 4 утра нанесен удар по школе № 17 в Донецкой области, здание получило серьезные повреждения. Всего по словам начальника Донецкой военной администрации Павла Кириленко, с начала полномасштабного вторжения россияне повредили 263 школы в регионе.

В Днепропетровской области обстреляны Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы, вышли из строя электролинии, разрушены школа, сельхозпредприятие и здание культуры, пострадали четыре мирных жителя.

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