Макрон на саммите «Крымская платформа»: «На карту поставлена свобода всех нас и мир во всех частях земного шара»

Во вторник, 23 августа, Украина проводит уже второй саммит «Крымской платформы». Из-за войны он проходит в онлайн-формате. В этом году свое участие подтвердили более 60 государств и международных организаций. На саммите выступили среди прочих генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Реклама Читать далее

В Киеве называют «Крымскую платформу» «первой крупной международной переговорной площадкой по деоккупации Крыма». Ради безопасности участников в этом году саммит решили провести онлайн. Свое участие подтвердили более 60 глав государств, правительств, а также представителей различных международных организаций, включая государства африканского континента и страны Латинской Америки. Темами саммита были заявлены вопросы реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Украины. Об этом рассказала Укринформу первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.

«Участниками Саммита будут не только наши традиционные партнеры по евроатлантическому пространству, но и наши друзья — страны Африки. Более представленным стал и американский континент. Есть также участники из Азии», — отметила Джапарова. В прошлом году страны Африки, Южной Америки и Азии (кроме Японии) на «Крымской платформе» не были представлены. «Также важно, что увеличилось и количество международных организаций, которые будут участвовать в саммите. В частности, за счет ОБСЕ», — рассказала Джапарова.

Отдыхающие на пляже в Крыму на фоне дыма после взрывов на военном аэродроме в Новофёдоровке. Крым, 9 августа 2022 г. REUTERS - STRINGER

Саммит «Крымской платформы открыл президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что Украина вернет оккупированный Крым и вместе с ним вступит в Евросоюз. Зеленский процитировал письмо заключенного крымскотатарского активиста Наримана Джеляла, что «с Крыма началось, Крымом и завершится». «С 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и общинам было запущено 750 различных крылатых ракет. Они уничтожили по меньшей мере сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома. Поэтому восстановление контроля Украины над полуостровом Крым станет большим антивоенным шагом в Европе», — уверен Зеленский.

«Чтобы преодолеть террор, чтобы вернуть прогнозируемость и безопасность нашему региону, Европе, всему миру нужно одержать победу в борьбе против российской агрессии. Нужно освободить Крым от оккупации. Там, где началось, там и завершится. И это будет эффективным для реанимации международного правопорядка», — сказал украинский президент, добавив, что «оккупация превратила Крым в депрессивный и зависимый регион с высоченными заборами и беззаконием, в зону экологического бедствия и военный плацдарм для агрессии».

Восстановление Украиной контроля вернет полуострову «свободу и современность», пообещал Зеленский. «Крым был и есть Украиной. И после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза, я в этом уверен. Паспорт гражданина Украины будет являться и паспортом Европейского Союза. И это колоссальные возможности для всех наших людей, живущих в Крыму. Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента. Порты Крыма будут портами всей Европы. Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту — с Неаполем».

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа 2022 г. в Киеве. AP

Несмотря на то, что саммит проводился в онлайн-формате, президент Польши Анджей Дуда лично прибыл в Киев для участия в «Крымской платформе» и переговоров с президентом Зеленским. «Сегодня день протеста против российского империализма. Поскольку 23 августа был также подписан пакт Молотова-Риббентропа, в результате которого Польша и страны Балтии потеряли свою независимость. Поэтому я сегодня здесь, рядом с президентом, который борется с российской агрессией», — сказал польский президент, добавив, что «Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Европы».

Президент Польши также заявил, что невозможно вернуться к привычному бизнесу с Россией, когда она воюет с Украиной и оккупирует ее территории. «Крым — это Украина. Как Гданьск или Люблин являются частью Польши, так и Крым является и будет частью Украины», — сказал Дуда на украинском языке, отметив, что лично не бывал в Крыму, но помнит, как о нем писал польский поэт Адам Мицкевич. «С 2014 года я начал думать, что мне не хватало такой возможности. Но в 2022 году я начал верить, что увижу украинский Крым. Я верю, Владимир, что вы мне покажете Крым», — завершил свое выступление Дуда.

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Киеве 23 августа 2022 г. REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

К участникам саммита «Крымская платформа» обратился также президент Франции Эмманюэль Макрон. «Франция глубоко привержена соблюдению правил, регулирующих международные отношения после окончания Второй мировой войны. Вот почему Франция всегда поддерживала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и будет продолжать это делать», — заявил французский лидер. По его словам, Украина, организовав саммит «Крымская платформа», «сделала выбор в пользу дипломатии, тогда как Россия […] сделала выбор в пользу войны, перешагнув новый рубеж в попрании международного права и начав 24 февраля полномасштабное вторжение».

Франция, если потребуется, будет «в течение долгого времени» поддерживать Украину в борьбе за ее суверенитет и территориальную целостность, пообещал Макрон. «То, что происходит сегодня в Украине, затрагивает не только украинский народ […] — это касается всех нас, — отметил французский лидер. — Мы все испытываем прямые последствия этой войны. Дестабилизация международного порядка, проблемы в гуманитарной сфере, энергетической, продовольственной являются последствиями этого выбора, сделанного Россией. И только Россией».

«Россия сделала выбор, полностью противоречащий тем обязательствам, которые она на себя брала последние 30 лет, той политике, которую она проводила и которую годами проводили нынешние лидеры. Перед лицом этого у нас не может быть ни слабости, ни духа компромисса, потому что на карту поставлена свобода всех нас и мир во всех частях земного шара», — считает Макрон. В завершение своего выступления он выразил соболезнования всем семьям жертв этой агрессивной войны, а также уважение и восхищение украинскому народу, который «ведет борьбу за свой суверенитет, за свое будущее, за своих детей, но это также борьба за наши универсальные принципы».

День российского ВМФ в Севастополе. 31 июля 2022 г. REUTERS - ALEXEY PAVLISHAK

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед участниками саммита, заявил, что «Путин думал, что сможет сломать украинский народ и разъединить демократические народы, но сегодня участие многих стран доказывает, что он ошибся. НАТО полностью солидарна с Украиной. Путин начал эту войну, он должен ее остановить и забрать свои войска с украинской территории. Зима будет тяжелой и мы видим, что война идет на истощение, но мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла выстоять как суверенная независимая нация столько, сколько это будет необходимо», — пообещал глава Североатлантического альянса.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего выступления анонсировал новые санкции против России. «Мы объявляем новые санкции: еще 62 человека и также одно предприятие оборонного сектора, участвующее в российской войне против Украины», — сказал Трюдо.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Канаде также выступил вслед за Джастином Трюдо перед участниками саммита. «Сегодня, когда мир отмечает память жертв сталинизма и фашизма, следует подчеркнуть — мир никогда не признает незаконную аннексию Крыма и захват украинских территорий. […] Какие-либо переговоры с Россией, признанием захваченных территорий Украины за Россией как предметом рассмотрения невозможны», — пообещал Шольц.

Перед участниками саммита также выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Шарль Мишель, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Италии Марио Драги и Японии Кисида Фумио, президенты Финляндии, Эстонии, а также руководители и представители других государств и международных организаций.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться