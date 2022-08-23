Макрон на саммите «Крымская платформа»: «На карту поставлена свобода всех нас и мир во всех частях земного шара»
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Во вторник, 23 августа, Украина проводит уже второй саммит «Крымской платформы». Из-за войны он проходит в онлайн-формате. В этом году свое участие подтвердили более 60 государств и международных организаций. На саммите выступили среди прочих генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Франции Эмманюэль Макрон.
В Киеве называют «Крымскую платформу» «первой крупной международной переговорной площадкой по деоккупации Крыма». Ради безопасности участников в этом году саммит решили провести онлайн. Свое участие подтвердили более 60 глав государств, правительств, а также представителей различных международных организаций, включая государства африканского континента и страны Латинской Америки. Темами саммита были заявлены вопросы реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Украины. Об этом рассказала Укринформу первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова.
«Участниками Саммита будут не только наши традиционные партнеры по евроатлантическому пространству, но и наши друзья — страны Африки. Более представленным стал и американский континент. Есть также участники из Азии», — отметила Джапарова. В прошлом году страны Африки, Южной Америки и Азии (кроме Японии) на «Крымской платформе» не были представлены. «Также важно, что увеличилось и количество международных организаций, которые будут участвовать в саммите. В частности, за счет ОБСЕ», — рассказала Джапарова.
Саммит «Крымской платформы открыл президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что Украина вернет оккупированный Крым и вместе с ним вступит в Евросоюз. Зеленский процитировал письмо заключенного крымскотатарского активиста Наримана Джеляла, что «с Крыма началось, Крымом и завершится». «С 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам и общинам было запущено 750 различных крылатых ракет. Они уничтожили по меньшей мере сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома. Поэтому восстановление контроля Украины над полуостровом Крым станет большим антивоенным шагом в Европе», — уверен Зеленский.
«Чтобы преодолеть террор, чтобы вернуть прогнозируемость и безопасность нашему региону, Европе, всему миру нужно одержать победу в борьбе против российской агрессии. Нужно освободить Крым от оккупации. Там, где началось, там и завершится. И это будет эффективным для реанимации международного правопорядка», — сказал украинский президент, добавив, что «оккупация превратила Крым в депрессивный и зависимый регион с высоченными заборами и беззаконием, в зону экологического бедствия и военный плацдарм для агрессии».
Восстановление Украиной контроля вернет полуострову «свободу и современность», пообещал Зеленский. «Крым был и есть Украиной. И после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза, я в этом уверен. Паспорт гражданина Украины будет являться и паспортом Европейского Союза. И это колоссальные возможности для всех наших людей, живущих в Крыму. Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента. Порты Крыма будут портами всей Европы. Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту — с Неаполем».
Несмотря на то, что саммит проводился в онлайн-формате, президент Польши Анджей Дуда лично прибыл в Киев для участия в «Крымской платформе» и переговоров с президентом Зеленским. «Сегодня день протеста против российского империализма. Поскольку 23 августа был также подписан пакт Молотова-Риббентропа, в результате которого Польша и страны Балтии потеряли свою независимость. Поэтому я сегодня здесь, рядом с президентом, который борется с российской агрессией», — сказал польский президент, добавив, что «Украина защищает не только свою свободу, но и свободу Европы».
Президент Польши также заявил, что невозможно вернуться к привычному бизнесу с Россией, когда она воюет с Украиной и оккупирует ее территории. «Крым — это Украина. Как Гданьск или Люблин являются частью Польши, так и Крым является и будет частью Украины», — сказал Дуда на украинском языке, отметив, что лично не бывал в Крыму, но помнит, как о нем писал польский поэт Адам Мицкевич. «С 2014 года я начал думать, что мне не хватало такой возможности. Но в 2022 году я начал верить, что увижу украинский Крым. Я верю, Владимир, что вы мне покажете Крым», — завершил свое выступление Дуда.
К участникам саммита «Крымская платформа» обратился также президент Франции Эмманюэль Макрон. «Франция глубоко привержена соблюдению правил, регулирующих международные отношения после окончания Второй мировой войны. Вот почему Франция всегда поддерживала независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и будет продолжать это делать», — заявил французский лидер. По его словам, Украина, организовав саммит «Крымская платформа», «сделала выбор в пользу дипломатии, тогда как Россия […] сделала выбор в пользу войны, перешагнув новый рубеж в попрании международного права и начав 24 февраля полномасштабное вторжение».
Франция, если потребуется, будет «в течение долгого времени» поддерживать Украину в борьбе за ее суверенитет и территориальную целостность, пообещал Макрон. «То, что происходит сегодня в Украине, затрагивает не только украинский народ […] — это касается всех нас, — отметил французский лидер. — Мы все испытываем прямые последствия этой войны. Дестабилизация международного порядка, проблемы в гуманитарной сфере, энергетической, продовольственной являются последствиями этого выбора, сделанного Россией. И только Россией».
«Россия сделала выбор, полностью противоречащий тем обязательствам, которые она на себя брала последние 30 лет, той политике, которую она проводила и которую годами проводили нынешние лидеры. Перед лицом этого у нас не может быть ни слабости, ни духа компромисса, потому что на карту поставлена свобода всех нас и мир во всех частях земного шара», — считает Макрон. В завершение своего выступления он выразил соболезнования всем семьям жертв этой агрессивной войны, а также уважение и восхищение украинскому народу, который «ведет борьбу за свой суверенитет, за свое будущее, за своих детей, но это также борьба за наши универсальные принципы».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед участниками саммита, заявил, что «Путин думал, что сможет сломать украинский народ и разъединить демократические народы, но сегодня участие многих стран доказывает, что он ошибся. НАТО полностью солидарна с Украиной. Путин начал эту войну, он должен ее остановить и забрать свои войска с украинской территории. Зима будет тяжелой и мы видим, что война идет на истощение, но мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла выстоять как суверенная независимая нация столько, сколько это будет необходимо», — пообещал глава Североатлантического альянса.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего выступления анонсировал новые санкции против России. «Мы объявляем новые санкции: еще 62 человека и также одно предприятие оборонного сектора, участвующее в российской войне против Украины», — сказал Трюдо.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц, который сейчас находится с официальным визитом в Канаде также выступил вслед за Джастином Трюдо перед участниками саммита. «Сегодня, когда мир отмечает память жертв сталинизма и фашизма, следует подчеркнуть — мир никогда не признает незаконную аннексию Крыма и захват украинских территорий. […] Какие-либо переговоры с Россией, признанием захваченных территорий Украины за Россией как предметом рассмотрения невозможны», — пообещал Шольц.
Перед участниками саммита также выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Шарль Мишель, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Италии Марио Драги и Японии Кисида Фумио, президенты Финляндии, Эстонии, а также руководители и представители других государств и международных организаций.
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