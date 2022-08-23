США опасаются ударов РФ по государственным объектам в Украине. Война. День 181-й. ОНЛАЙН

23 августа — 181-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI на русском с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:01 Владимир Зеленский прокомментировал информацию об угрозе новых ударов РФ по гражданским и государственным объектам Украины:

Есть ли угроза? Есть угроза. Она ежедневная, эта угроза. Есть ли дополнительная информация? Я не вижу, чтобы что-то изменилось очень, начиная с 24 февраля. Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить число ударов? Да, они могут сделать это 23–24 числа. Это вся информация, которая у меня есть. Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же самое, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, и как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье — это все одинаково, там везде живут наши украинцы. И ответ такой же будет, как и в этих городах: будут бить нас, будут получать мощный ответ.

13:52 Санна Марин: Финляндия замедляет выдачу туристических виз россиянам, обсуждается учреждение гуманитарной визы

Финляндия замедлила выдачу туристических виз россиянам, сообщила премьер-министр Санна Марин. По ее словам, обсуждается учреждение специальной гуманитарной визы. Она также подчеркнула, что что Финляндия не намерена прерывать связи между родственниками, проживающими по разные стороны границы.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин AP - John Thys

13:45 Московского депутата Янкаускаса обвинили в дискредитации армии из-за цитирования Папы Римского

В Зюзинский суд Москвы из полиции поступил протокол на московского депутата Константина Янкаускаса по статье о дискредитации российской армии. Поводом послужил его пост «ВКонтакте» от 14 марта, в котором он процитировал молитву Папы Римского Франциска о мире в Украине. Ничего, кроме слов Папа Римского, в той публикации нет.

«Братья и сестры, мы только что молились Пресвятой Деве Марии. На этой неделе город, носящий ее имя, Мариуполь, стал городом-мучеником раздирающей душу войны, которая изнуряет Украину. Перед варварством убийства детей, невинных и беззащитных гражданских лиц не может быть убедительных стратегических доводов: нужно прекратить это недопустимую вооруженную агрессию прежде, чем она превратит города в кладбища», — говорилось в публикации политика.

Речь идет о призыве Папы Римского от 13 марта.

«Настолько простые и понятные для любого верующего, да и просто для любого человека слова, что я просто процитировал их целиком. И добавить к ним-то больше нечего. Я не очень понимаю, что вообще говорить на суде. Как может молитва о мире и жизни кого-то дискредитировать? Это какой-то абсурд и реально попытка назвать белое черным», — прокомментировал Янкаускас.

Судебное заседание назначено на 26 августа. Янкаускасу вменяют первую часть новой административной статьи «публичная дискредитация вооруженных сил РФ». В качестве наказания предусмотрен штраф.

13:32 Сообщается о «массовом» деле о «военных фейках» против соратников Навального

12:49 Покушение еще на одного ставленника российских оккупационных сил в Херсонской области

Речь идет о замначальника департамента внутренней политики «администрации» оккупированной Херсонской области Игоре Телегине. Об этом российскому «РИА Новости» сообщил его соратник Кирилл Стремоусов.

По его словам, сработали взрывное устройство, Телегин не пострадал. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что Телегин «был доставлен в больницу с контузией и ранениями по всему телу». Некоторые украинские каналы писали, что Телегин убит.

12:36 ООН: почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома с 24 февраля

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома, говорится в недавнем докладе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Подчеркивается, что это один из масштабнейших кризисов с вынужденным перемещением в современном мире. В Украине более 6,6 млн человек являются внутренне перемещенными лицами. По оценкам УВКБ ООН, столько же украинских беженцев насчитывается в Европе.

С 24 февраля зафиксировало более 11 млн перемещений из Украины, более 4,7 млн человек вернулись в страну.

12:07 «Интерфакс»: «Администрация главы ДНР» в Донецке подверглась обстрелу

Здание «администрации главы ДНР» в Донецке повреждено в результате обстрела, сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. «Снаряд попал в здание с тыльной стороны. Заметны существенные повреждения. Проводится эвакуация. Жертв, по предварительным данным, нет», — пишет агентство.

В «администрации» сообщили, что «глава ДНР» Денис Пушилин в результате предполагаемого удара не пострадал.

Местный пророссийский телеграм-канал опубликовал кадры, на которых видны разрушения здания «администрации главы ДНР». Он тоже пишет, что они вызваны обстрелом.

Как пишет этот телеграм-канал, в результате «обстрелов центра Донецка» один человек погиб и предварительно два пострадали.

Российское агентство «ТАСС» со ссылкой на собственного корреспондента пишет, что была также обстреляна гостиница в Донецке, где останавливаются «журналисты». По его словам, пострадавших нет.

11:23 В Риге начался демонтаж памятника советским солдатам

В Риге начался демонтаж советского памятника под названием «Памятник воинам советской армии — освободителям советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». Этот памятник большинство жителей Латвии считает символом возобновления оккупации.

Во годы Второй мировой войны Латвия была поочередно оккупирована нацистской Германией и СССР. Завершение войны не принесло балтийским государствам свободы. Они вынужденно оставались в составе СССР до 1991 года.

Как пишет Delfi, во вторник, 23 августа, начались работы по его демонтажу, прибыли строители и тракторы. По данным издания, накануне, когда начались подготовительные работы по сносу, у монумента собрались около 50 протестующих, которых стражи порядка разогнали в течение часа, задержаны семь человек.

Начало работ по сносу советского монумента совпало с датой подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году и годовщиной акции «балтийский путь» 1989 года.

Латвия — не единственная страна, избавляющаяся от советского наследия в виде памятников. В эстонской Нарве недавно был снесен памятник танку Т-34. Масштабных протестов и беспорядков снос монумента не вызвал. Танк отправят в военный музей. На фоне российского полномасштабного нападения на Украину в Хельсинки демонтировали памятник под названием «Мир во всем мире», подаренный СССР.

11:03 Дугин выступил на церемонии прощания со своей дочерью

В телецентре «Останкино» на церемонии прощания с Дарьей Дугиной выступил ее отец, Александр Дугин. СМИ приводят выдержки из его выступления: «Одни из её первых слов — „Россия“, „наша держава“, „народ“, „империя“» и др.

Ранее российский пропагандист Сергей Марков писал, что после гибели Дарьи Дугиной ее отца госпитализировали.

Как сообщалось, Дарья Дугина была убита под Москвой в субботу в результаты взрыва, прогремевшего в ее автомобиле. Вскоре после этого ФСБ заявила, что дело раскрыто, и в убийстве виноваты украинские спецслужбы.

Представители властей Украины отрицают причастность к убийству дочери Дугина. Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Дугину убили спецслужбы РФ.

При этом, по словам живущего в Украине бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, за убийством дочери Дугина стоит организация «Национальная республиканская армия». До выступления Пономарева упоминаний об этой организации в интернете не было.

10:42 В Днепре слышали взрывы, мэр сообщил о попадании обломков ракет на жилые дома

Этим утром жители Днепра слышали несколько взрывов, после чего в городе и области объявили воздушную тревогу, сообщают местные СМИ. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил о попадании обломков ракет на частные дома и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

10:35 Энергоатом: российская армия завезла на Запорожскую АЭС новую военную технику

Украинская энергетическая компания «Энергоатом» сообщила, что российская армия 22 августа завезла в ремонтную зону Запорожской АЭС дополнительно два БТР и шесть спецгрузовиков.

В общей сложности на территории ЗАЭС теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники, сообщает «Энергоатом». По данным государственной украинской компании, у первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго — семь, еще 12 единиц техники российские военные загнали под эстакаду.

Украина обвиняет Россию в использовании ЗАЭС в качестве военного плацдарма, откуда ведутся обстрелы с учетом того, что ВСУ не могут в ответ нанести удар по ЗАЭС. В Украине говорят, что российская армия также периодически обстреливает Запорожскую АЭС с целью отключить станцию от украинской энергосети. Россия обвиняет в удара по ЗАЭС украинскую армию. Запорожская АЭС находистя под российской оккупацией с начала марта.

09:59 Новая сводка американского Института изучения войны (ISW): армия РФ, вероятно, захватила село в 35 км от Николаева

Российские войска проводили локальные диверсионные атаки к юго-западу и юго-востоку Изюма. Российские войска продолжили наземные наступления к юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и югу от Бахмута. Попытки наступления российская армия продолжила с северной и западной окраин Донецка и проводила ограниченные наземные атаки к юго-западу от Донецка.

Российские войска добились незначительных успехов на линии Николаев-Херсон. Речь идет о возможном захвате села Благодатное в 35 км от Николаева. (Накануне утром генштаб ВСУ сообщал, что на николаевском направлении российские войска вели штурмовые действия в районе Благодатного и имели там «частичный успех»).

Украинская разведка заявила, что самопровозглашенная ЛНР с 1 сентября объявит всеобщую мобилизацию.

Приморский край объявил о формировании нового ремонтно-служебного добровольческого батальона.

Украинские партизаны продолжили наносить удары по позициям российских войск в оккупированном Мелитополе.

09:38 Politico: США могли поставить Украине больше оружия, чем было публично заявлено

Американское издание Politico пишет, что в Вашингтоне «ходит все больше слухов» о том, что США могли поставить Украине больше оружия, чем официально объявлял Белый дом.

В подтверждение этого издание приводит слова неназванного высокопоставленного представителя Пентагона, который в пятницу заявил, что США в течение некоторого времени тайно поставляли Украине высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), использующиеся для наведения на радиолокационные системы.

Издание также цитирует двух информированных источников, которые заявили, что США включили в последний пакет помощи Киеву на 775 млн долларов, высокоточные боеприпасы Excalibur, хотя публично Белый дом об этом не объявлял.

Politico также упоминает о документе, направленном администрацией Байдена в Конгресс, где приводится список поставленного оружия в рамках последнего пакета и указывается, что поставки этим список не ограничиваются.

09:23 Российские войска продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область, раненые среди мирных жителей

Около шести утра российская армия обстреляла Киевский район Харькова, зафиксировано попадание в частный дом, пострадавших нет, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

23 августа в Харькове отмечается День города (годовщина освобождения от гитлеровских войск в 1943 году).

Обстрелам оккупационных сил подверглось село Коробочкино Чугуевского района, там начался пожар, информация о пострадавших уточняется. Накануне вечером российские войска нанесли удар тремя ракетами по селу Старая Гнилица того же Чугуевского района, там повреждены теплицы и произошел пожар, пострадавших нет, пишет Синегубов.

По его словам, за минувшие сутки российская армия обстреливала населенные пункты Чугуевского и Изюмского районов, в результате чего были повреждены здания гражданского предприятия, несколько пожаров произошли за пределами населенных пунктов, где горели лес и трава. За прошедшие сутки ранения получили два мирных жителя: женщина 71 года и мужчина 58 лет.

09:14 Этой ночью Днепропетровская область Украины опять подверглась российским обстрелам, есть погибшая и пострадавшие

Этой ночью российские войска снова обстреляли Криворожский и Никопольский районы, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, по Криворожскому району удар нанесли из РСЗО «Ураган». В Зеленодольской громаде убита 45-летняя женщина, ее муж ранен, их дом изуродован обстрелом.

Никопольский район ночью российские войска обстреляли трижды. По Марганецкой громаде дважды стреляла российская тяжелая артиллерия, туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины — 61 года и 63 лет. Одна из них госпитализирована. В городе также повреждены шесть домов, газопровод и водопровод.

Из артиллерии обстреляли также Красногригорьевскую громаду, там изуродованы десяток домов, повреждена линия электропередачи, без света остались до тысячи местных жителей. Погибших и раненых нет.

09:04 Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, сообщает в твиттере канцелярия польского президента.

Отмечается, что в ходе визита состоятся двусторонние переговоры, в том числе по вопросам военно-экономической поддержки Украины. Анджей Дуда также примет участие во втором саммите «Крымской платформы».

Prezydent @AndrzejDuda na zaproszenie Prezydenta @ZelenskyyUa przebywa dziś w Kijowie. W czasie wizyty odbędą się dwustronne rozmowy Prezydentów oraz delegacji poświęcone sytuacji na 🇺🇦, wsparciu w wymiarze militarnym, ekonomicznym i humanitarnym oraz współpracy dwustronnej. pic.twitter.com/isQcEK1gdj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 23, 2022

08:50 Российские войска опять пытались наступать в районах Бахмута и Авдеевки, успеха опять не имели — генштаб ВСУ

В Донецкой области усилия российских войск сосредоточены на ведении активных действий в направлениях Бахмута и Авдеевки, говорится в утренней сводке украинского штаба.

Так, в районе Бахмута российские войска пытались вести разведку боем вблизи населенного пункта Зайцево, а также предприняли штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, сообщает генштаб ВСУ. Отмечается, что в районе Бахмута российские войска в очередной раз успеха не имели и отошли.

По данным генштаба ВСУ, успехом не увенчались и попытки наступления войск РФ на авдеевском направлении — у Красногоровки и Первомайского.

Сообщается также, что наступательные бои российские силы вели и чуть южнее, на новопавловском направлении, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Золотая Нива, где они тоже успеха не имели.

08:41 Британская разведка: Россия строит понтонную переправу через Днепр в Херсоне на замену паромам

На выходных Россия, вероятно, начала перебрасывать баржи для строительства понтонной переправы через Днепр — в непосредственной близости от поврежденного Антоновского автомобильного моста в Херсоне, говорится в свежей короткой сводке британской разведки.

Как отмечает британское минобороны, в последние недели российские войска и местные жители вынужденно полагались на паромную переправу. Если РФ достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.

Отмечается, что новый понтонный мост, вероятно, тоже будет уязвим для украинских ударов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Af2CVZuddF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xey2dXYcfp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 23, 2022

08:35 Владимир Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий проектировать и строить бомбоубежища в каждом новом здании. Верховная Рада Украины приняла этот закон в июле.

Он предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе в новостройках. Градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.

08:21 США располагают данными о подготовке Россией ударов по государственным объектам в Украине

Госдепартамент США располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни, говорится в заявлении американского посольства в Киеве.

Посольство США призывает американцев немедленно покинуть Украину, используя доступные им средства.

Об угрозе российских ударов на День независимости Украины, 24 августа, предупреждала украинская разведка. Власти Украины распорядились не проводить в этот день массовые мероприятия.

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