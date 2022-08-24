Авиатопливо для ударов по Украине: газета Le Monde опубликовала расследование о работе французской TotalEnergies в РФ во время войны

Российские предприятия, акционером которых остается французский энергетический гигант TotalEnergies, участвуют в производстве авиационного топлива для самолетов ВКС РФ, бомбящих Украину. К такому выводу в совместном расследовании пришли издание Le Monde и международная НПО Global Witness. 24 августа результаты работы французское издание опубликовало под заголовком «Как газ TotalEnergies используется для заправки российских боевых самолетов в Украине».

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Французская энергетическая компания TotalEnergies продолжает свою работу в России в условиях российской войны против Украины, получая доход от продажи газового конденсата, который служит для производства авиационного топлива для самолетов, бомбящих Украину. Такими словами открывают свою публикацию журналисты Le Monde Эмманюэль Гринспан и Жюльен Буису. Расследование основано на сведениях, собранных международной неправительственной организацией Global Witness, изучившей в том числе финансовые данные платформы Refinitiv, входящей в группу London Stock Exchange (биржа Лондона).

Расследовали проследили путь поставок конденсата, который в последние — военные — месяцы добывается на Термокарстовом газоконденсатном месторождении. Это месторождение в Ямало-Ненецком округе в 2015 году ввела в эксплуатацию компания «Тернефтегаз» — совместное предприятие российского НОВАТЭКа (51%) и французской компании TotalEnergies (49%). По газопроводу сырье поступает на Пуровский завод по переработке конденсата (Пуровский ЗПК), расположенный в том же ЯНАО и принадлежащий НОВАТЭКу, в котором французский энергетический гигант остается миноритарным акционером с долей 19,4%. Дальше по железной дороге конденсат доставляют на НПЗ в Омске, где производят авиационный керосин.

Омский НПЗ, как установили расследователи, является в последние месяцы поставщиком двух военных авиабаз. Это военный аэродром в Морозовске Ростовской области и авиабаза в Мальшево вблизи Воронежа. По данным правозащитников Amnesty International и Human Rights Watch, из Морозовска осуществляли вылеты самолеты, наносившие удары по Мариуполю, а в Мальшево базируются Су-34, бомбящие Харьковскую область Украины.

Расследователи отмечают, что на конденсат, добываемый совместным предприятием НОВАТЭКа и TotalEnergies, за месяцы войны пришлось более 8% всего сырья, полученного Омским НПЗ. На две указанные базы с февраля по конец июля завод поставил почти 43 000 тонн авиационного керосина. Поставки топлива из Омска на военные аэродромы в Морозовск и Мальшево начались в первой половине февраля впервые с 2017 года, отмечает Le Monde. Издание также указывает, что объема поставленного за пять месяцев войны топлива достаточно для того, чтобы 3400 раз заправить самолет Су-34.

Le Monde напоминает, что группа TotalEnergies в самом начале публично осудила вторжение РФ в Украину, предприняла ряд шагов по сокращению своего бизнеса на российском направлении, но не ушла из России, заявляя, что ее работа там не связана с государством и ведением «военных операций» (22 марта компания опубликовала принципы продолжения своей работы в РФ).

В комментарии, который цитирует Le Monde в своей публикации, французская энергетическая компания утверждает, что «TotalEnergies не является оператором добывающих мощностей Тернефтегаза», ими управляет НОВАТЭК. TotalEnergies также «не участвует в принятии решений» о переработке конденсата на заводе своего российского партнера (Пуровский ЗПК) и «не контролирует продажи» продукции. В целом, «будучи миноритарным акционером, TotalEnergies не имеет контроля над операционной деятельностью НОВАТЭКа», — цитирует издание объяснения французского концерна.

Публикуя эти комментарии, авторы Le Monde тем не менее отмечают, что группа TotalEnergies не объявила о намерении полностью уйти из РФ (в отличие от других западных энергетических гигантов Shell, BP, Exxon, Equinor или ENI, зафиксировавших «колоссальные убытки») и продолжает получать прибыль от этой работы. В частности, фирма «не сочла целесообразным выходить из состава акционеров "Тернефтегаза"», не задумалась о риске использования добываемого конденсата для нужд армии РФ, ведущей войну.

Авторы Le Monde комментируют и официальные заявления руководства TotalEnergies о том, что в РФ французская компания работает не с государством, а с частным партнером — НОВАТЕКом. И поэтому пока не уходит из России. Издание напоминает, что среди акционеров НОВАТЕКа остается Геннадий Тимченко, входящий в «ближний круг» В.Путина. С 2014 года Тимченко находится под санкциями США, а с этого года его имя — в санкционных списках ЕС и Великобритании.

Что касается доли 49% в российском «Тернефтегазе», то ей французский гигант владеет через свой филиал Total Termokarstovoye BV. Фирма была изначально зарегистрирована в Нидерландах (известном «налоговом Эльдорадо», по выражению журналистов), а в 2019 году переведена во Францию. В 2021 году французы получили от «Тернефтегаза» дивиденды на более чем 19 млн евро. На конец прошлого года стоимость доли TotalEnergies в «Тернефтегазе» оценивалась в €197 миллионов, сообщает Le Monde, завершая свой расследовательский материал фразой: «Цена имиджевых потерь рискует оказаться более высокой» для французского нефтегазового гиганта.

Заявление TotalEnergies после публикации Le Monde

Энергетическая компания в эту же среду ответила на разоблачительную статью специальным заявлением.

«Нет, TotalEnergies не производит авиационное топливо для российской армии. Нет, компания TotalEnergies никак не связана с поставками топлива российской военной авиации в какой бы то ни было форме. TotalEnergies категорически опровергает все необоснованные утверждения, содержащиеся в этой статье. TotalEnergies глубоко сожалеет о большом количестве ошибок, недомолвок, неточностей, домыслов и неправды, допущенных в этой статье», — говорится в тексте заявления группы.

TotalEnergies напоминает, что ранее группа опубликовала свой полный ответ на вопросы, присланные газетой в ходе подготовки публикации.

Компания повторяет, что «не играет никакой операционной роли» в совместном предприятии «Тернефтегаз», с 2015 года «не предоставляла финансирования» этому СП, а «с февраля 2022 года не получает от него дивидендов».

«TotalEnergies ответит по пунктам на эту статью и оставляет за собой право предпринять любые соответствующие юридические действия для защиты своих интересов и репутации», — указано в заявлении французской компании.

В начале июля группа TotalEnergies объявила о передаче своей оставшейся 20-процентной доли в разработке Харягинского месторождения российской компании «Зарубежнефть», которая с 2016 года является оператором проекта.

В конце апреля — в разгар вторжения РФ в Украину — концерн Total Energies заявил о «начале выхода» из России и списал активы на сумму $4,1 млрд, в частности, относящиеся к проекту «Арктик СПГ 2». Французская компания прекратила выделение средств на реализацию этого проекта по производству сжиженного газа, в который вложила 2,5 млрд долларов (совместный проект с российской компанией НОВАТЭКа, запуск первой линии запланирован на 2023 год).

TotalEnergies также сообщил в марте, что прекратит покупать российскую нефть и нефтепродукты до конца года (когда истечет срок действующих контрактов). Вскоре после вторжения РФ в Украину корпорация объявила о прекращении инвестиций в новые проекты в России, а глава TotalEnergies запретил своим трейдерам покупку российской нефти на рынке. Компания также планирует продать свой завод по производству смазочных материалов в Калужской области.

Французская TotalEnergies остается в России миноритарным акционером НОВАТЭКа (19,4%) и совместных с ним проектов — «Ямал СПГ» (20%), «Арктик СПГ-2» (10%) и «Тернефтегаз» (49%).

Компания из Франции перестанет закупать российский СПГ на спотовом рынке, но продолжит делать это по долгосрочному контракту с «Ямал СПГ» на 4 млн тонн в год.

В TotalEnergies неоднократно подчеркивали, что французская компания в РФ на данный момент не является ни оператором нефтегазовых месторождений или заводов по производству СПГ, ни инвестором в новые проекты.

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