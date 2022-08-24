День Независимости Украины. Полгода войны. ОНЛАЙН

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24 августа — 182-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. RFI на русском с первого дня войны следит за событиями в режиме онлайн.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:28 Президент Украины Владимир Зеленский сделал видеообращение ко Дню Независимости.

За последние шесть месяцев Украина изменила мир, историю и сама изменилась, сказал он.

«За эти шесть месяцев мы изменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо. Кому мы действительно не нужны, а где для нас двери действительно открыты. Мы поняли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина. Больше никто не скажет о ней: это где-то там, возле России».

«Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа. Мы не будем искать с террористами понимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать. И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски. И мы не садимся за стол переговоров из-за страха, с пистолетом у виска. Для нас самое страшное железо – не ракеты, самолеты, танки, а цепи. Не окопы, а оковы. И мы поднимем руки вверх только один раз – когда будем праздновать нашу победу. По всей Украине».

09:15 В среду состоится новое заседание Совета безопасности ООН, посвященное шести месяцам вторжения России на Украину.

Это заседание запланировано по просьбе США, Франции и Великобритании и должно состояться утром по нью-йоркскому времени.

Накануне вечером в Нью-Йорке прошло внеочередное заседание Совбеза, созванное по просьбе России и посвященное ситуации на Запорожской АЭС.

«Украинские вооруженные силы продолжают почти каждый день обстреливать территорию АЭС, создавая реальную опасность радиационной аварии с катастрофическими последствиями для европейского континента в целом», — заявил посол России Василий Небензя. Он также призвал жителей Запада «прекратить прикрывать своего украинского ставленника».

«Никто не может себе представить, что Украина нацелится на атомную электростанцию и создаст риск ядерной катастрофы на ее собственной территории», — ответил посол Украины Сергей Кислица. «В очередной раз Россия имеет наглость созвать заседание Совета безопасности для обсуждения собственных провокаций и собственных террористических действий», — добавил он.

Обе страны заверили, что готовы предоставить доступ на место группе инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но миссия до сих пор не запланирована. «Очень важно, чтобы эта миссия состоялась, чтобы международное сообщество увидело реальность, а не российскую игру», — сказал начал Сергей Кислица.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари А. Дикарло заявила о необходимости для обеих сторон «прекратить любую военную деятельность вокруг станции».

09:00 За полгода агрессивной войны Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением.

Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине, который 24 августа посвящен итогам шести месяцев войны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MlStHyXAGO



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rVDqlANRGJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2022

«С 2014 года Путин намеревался смесью силы и дипломатии принуждения увеличить и укрепить влияние РФ на Украину и вмешиваться в ее суверенные дела. Полгода назад Россия начала полномасштабное вторжение с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны», – говорится в обзоре.

В апреле в российском руководстве начали понимать, что первоначальные замыслы не удаются, и сместили фокус на более скромные задачи на востоке и юге Украины.

«Наступление на Донбассе движется с минимальным прогрессом, и Россия ожидает масштабную контратаку Украины. РФ страдает от недостатка боеприпасов, транспорта и личного состава. Моральный дух во многих подразделениях низкий, состояние армии существенно ухудшилось. Дипломатическое влияние России уменьшилось, а долгосрочные экономические перспективы сломаны. После шести месяцев война РФ оказалась для неё дорогой и нанесла стратегический ущерб», – отмечает разведка Великобритании.

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