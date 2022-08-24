«Слова надежды»: президент Франции обратился к сражающейся Украине в День Независимости

«Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України я передаю вам послання дружби». Этими словами от имени Франции президент Эмманюэль Макрон начал свое обращение к гражданам Украины по случаю Дня Независимости страны, противостоящей полномасштабному вторжению РФ. Видеообращение французского лидера опубликовано 24 августа — в день украинского национального праздника, который совпал с датой начала войны, идущей ровно шесть месяцев.

Этими словами по-украински Макрон завершил свое обращение, которое мы приводим полностью.

Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби. Ukrainiennes, Ukrainiens, au nom de la France, en ce Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d’amitié. pic.twitter.com/QhFZBphFQ1

Украинки и украинцы. От имени Франции в этот День Независимости Украины я хотел бы обратиться к вам со словами дружбы, словами надежды. Отмени всех французов.

24 августа 1991 года голосованием вы приняли решение строить независимую Украину. Этот выбор мы всегда поддерживали и продолжим поддерживать. Потому что именно так мы видим международные отношения, мировой порядок — в этой свободе и в этом признанном праве каждого народа самому принимать решения о своей судьбе.

За 31 год ваша нация изменилась и стала более сильной. В вашем единстве вы черпали силы. Вот почему этот день 24 августа должен был бы быть днем праздника, радости и гордости. Это и есть день гордости!

Но вместо законного праздника сегодня мы думаем о погибших, о тех, кто сражается, о мужестве и стойкости вашего народа. Ровно шесть месяцев назад Россия сделала смертоносный выбор. Начала войну против вашей страны и вашего народа, сея смерть и разрушения. Она рассчитывала на молниеносную и сокрушительную войну, но не оценила ни вашего единства, ни вашего мужества.

Это 24 августа должно быть днем надежды, единства вашего народа. Днем единства и надежды Украины — вместе с нациями, которые ее поддерживают.

Вы держитесь и можете рассчитывать на нашу поддержку — всех нас — как сегодня, так и завтра.

Как вы знаете, Франция с самого начала прилагала все усилия. Сперва для того, чтобы предотвратить войну и сохранить мир. Затем — оказывая поддержку в экономическом, гуманитарном и военном плане. Мы продолжаем и будем продолжать.

Через несколько дней корабль покинет порт Марселя, чтобы доставить продукты, медицинскую помощь, оборудование для реабилитации.

Мы действуем сегодня и продолжим действовать завтра, оказывая помощь Украине и украинцам в их военном сопротивлении. Но также в завтрашнем восстановлении страны.

Защищать суверенитет и независимость Украины — значит защищать стабильность нашего мира. Это значит отвергать насилие и хаос в международных отношениях.

Сегодня — ровно шесть месяцев спустя после начала этой войны, этой агрессии России против Украины, в 31-ю годовщину независимости — вы можете гордиться 31 годом жизни вашей страны в ее границах и ее невероятным сопротивлением в последние полгода.

Мы поддерживаем Украину. Мы на вашей стороне. Так будет и дальше.