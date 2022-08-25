Мировые цены на пшеницу приблизились к довоенному уровню

Прошло шесть месяцев после вторжения в Украину, и цены на пшеницу и кукурузу на международном рынке начали приближаться к довоенным. Похоже, что миру удалось избежать сценария, которого опасалась ООН — продовольственного кризиса, голода и его последствий.

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В середине мая поставки пшеницы через Черное море прекратились, а цены на нее взлетели до 440 евро за тонну. Это вдвое больше, чем предыдущим летом. В августе цены упали, и пшеница стоит уже 330 евро, правда, это все равно значительно больше, чем в тот же период прошлого года.

Представители французской компании Agritel, анализирующей рынки, объясняют, что «рынки научились жить в условиях кризиса. Ослабление началось в конце мая — начале июня с возобновления экспорта из Украины».

Украина способна экспортировать в августе почти 4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, используя для этого не только морские перевозки, но и все другие доступные ей транспортные маршруты. Эта цифра сравнима с довоенными, когда страна экспортировала ежемесячно около 5 миллионов тонн.

22 июля Киев и Москва подписали под эгидой ООН и Турции соглашение об открытии коридора в Черном море. Он позволил вывезти скопившиеся в Украине в результате российского военного вторжения и блокады портов 20 миллионов тонн кукурузы, пшеницы и подсолнечника. Возобновили работу три украинских порта — в Одессе, Черноморске и Южном. По данным Совместного координационного центра, который курирует коридор, после подписания соглашения украинские порты уже покинули 33 сухогруза, морем из страны отправлено 721 449 зерна. Под эгидой ЕС одновременно осуществляются дорожные и железнодорожные транспортировки, уже позволившие вывезти почти 3 миллиона тонн зерновых.

Экспорт пшеницы из России в июле и августе также сократился в этом году на 27%, по оценкам российской консалтинговой компании «СовЭкон». При этом погодные условия способствовали исключительному урожаю, оцениваемому в 88 миллионов тонн. Слабый российский экспорт объясняется высокой экспортной пошлиной и транспортными расходами, сильно возросшими в результате западных санкций.

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