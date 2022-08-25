Сто восемьдесят третий день войны России против Украины. Онлайн

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Луксорский обелиск на площади Согласия в Париже в цветах украинского флага в честь Дня независимости Украины. 24 августа 2022 г.

25 августа — 183-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Накануне Украина отмечала День независимости, а российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. По последним данным, число погибших в результате этой атаки составило 25 человек. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:55 Генсек ООН снова написал об опасной ситуации на Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал 25 августа в твиттере, что «всякая дальнейшая эскалация может привести к самоуничтожению», имея ввиду продолжение обстрелов Запорожской АЭС. «Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева на АЭС», — добавил Гутерриш.

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МАГАТЭ уже вторую неделю ведет переговоры с Россией об отправке своих инспекторов на Запорожскую АЭС. Миссию готов возглавить сам директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. После телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин высказался за скорейшее проведение инспекции МАГАТЭ.Однако Москва настаивает, что миссия должна прибыть в Энергодар через подконтрольную армии России территорию.

10:30 ФСБ заявила о предотвращенном теракте на Балтийском флоте в Калининградской области

В ведомстве утверждают, что задержали жителя Калининграда, который по указанию «организации „Азов“» планировал диверсионно-террористические акты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво. Дома у задержанного якобы нашли бомбу мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и символику «Азова».

09:58 Ежедневная сводка британской военной разведки посвящена ситуации на Запорожской АЭС

Спутниковые снимки от 21 августа, которые публикует оборонное ведомство Великобритании, показывают, что Россия сохранила усиленное военное присутствие на объекте: бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от реактора № 5.

Российские войска пытаются скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками.

Россия, вероятно, готова использовать любую украинскую военную активность возле ЗАЭС в пропагандистских целях.

Пока российские войска оккупируют АЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, скорее всего, останутся возможное нарушение систем охлаждения, повреждение резервного источника питания или ошибки сотрудников станции, работающих под давлением российских военных.

09:25 Ежедневная сводка Генштаба Вооруженных сил Украины

Главное:

Новые обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском направлениях. На Новопавловском, Запорожском, Южнобутском направлениях помимо ракетных обстрелов наносились также авиаудары.

На Авдеевском направлении также была задействована вражеская авиация. Противник пытался вести наступление в направлении Пески — Первомайское, успеха не имел, отошел.

Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи блокирования гражданского судоходства и поражения объектов в глубине территории Украины.

09:11 Канада передаст Германии еще пять турбин Siemens для газопровода «Северный поток»

«Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас попросила Германия», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Ранее Канада уже передала Германии после ремонта одну турбину для «Северного потока», однако «Газпром» отказался ее принять, сославшись на «санкционные режимы» западных стран и «несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам».

Из-за отсутствия турбины «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» в Европу до 60% от планового показателя. Позднее поставки газа снизились до 20% мощности газопровода. «Газпром» объяснял это выводом из эксплуатации еще одной турбины.

08:50 Число погибших в результате обстрела железнодорожной станции и жилого сектора в поселке Чаплино Днепропетровской области возросло до 25 человек

Об этом в четверг утром сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.Еще 31 человек при ударах получил ранения.

Среди жертв двое детей. Шестилетний ребенок погиб при возгорании автомобиля у железнодорожной станции. 11-летний мальчик умер под завалами.

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