Исследователи из Йеля выявили 21 фильтрационный объект, созданный РФ для украинцев. Их реальное число может быть выше

Охранник у тюремного здания в Еленовке, где в результате взрыва в конце июля погибли десятки украинских военнопленных, 10 августа 2022 г.

Исследователи из Йельского университета, используя открытые источники и спутниковые снимки, обнаружили в Донбассе как минимум 21 фильтрационный объект, созданный РФ для украинцев. Реальный масштаб фильтрационной системы может быть значительно шире. Эксперты из Йеля также рассказывают об участках взрытой земли в еленовской колонии, которые могут быть захоронениями.

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Россия и аффилированные с ней силы создали в Донбассе целую систему фильтрационных лагерей для украинских военнопленных и других украинских граждан. Об этом говорится в докладе Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения (YSPH) в рамках инициативы Conflict Observatory, поддерживаемой госдепаратаментом США. Это программа по документированию предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых связанными с РФ силами в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

«Есть свидетельства того, что система [фильтрации] была создана за несколько недель до начала вторжения и, вероятно, расширилась после захвата Россией Мариуполя в апреле 2022 года, чтобы обеспечивать фильтрацию всех граждан», — говорится в докладе.

Исследователи из Йеля, используя информацию из открытых источников и спутниковые снимки с очень высоким разрешением, «с высокой степенью достоверности» выявили местоположения 21 объекта фильтрации в Донецкой области и вокруг нее и описали их. Чтобы тот или иной объект был включен в доклад, минимум пять независимых источников должны были подтвердить его местоположение и фильтрационную деятельность. На сайте Conflict Observatory опубликована карта, где отмечен 21 объект, получивший подтверждения из пяти или даже большего числа источников.

Это означает, что настоящий масштаб системы российских фильтрационных лагерей в Донбассе может быть шире. Исследователи отмечают, что не включили в свой доклад целый ряд объектов, которые «не добирали» или по количеству независимых подтверждений, или по доверию к геолокации.

Обнаруженные и подтвержденные объекты исследователи делят на четыре категории: пункты регистрации, места временного содержания перед регистрацией, объекты для ведения допросов и колонии для длительного удержания в неволе. Один фильтрационный объект может выполнять сразу несколько задач.

«Доклад Йельской Лаборатории гуманитарных исследований представляет собой наиболее полную на сегодняшний день общественную оценку этой масштабной системы [фильтрации], включающей внесудебное содержание в неволе в Донецкой области», — отметила исполняющая обязанности декана Йельской школы общественного здравоохранения Мелинда Петтигрю.

Ассоциированный профессор эпидемиологии Йельской школы Каве Хошнуд подчеркивает, что удержание гражданских лиц в неволе в этих объектах представляет угрозу для здоровья тех, кто находится под стражей у России и связанных с ней лиц.

«Условия содержания под стражей, задокументированные в настоящем докладе, как утверждается, включают недостаточную санитарию, нехватку продовольствия и воды, стесненные условия, также сообщается о действиях, соответствующих пыткам», — говорит профессор.

Освобожденные из этих мест люди рассказывают среди прочего об использовании против удерживаемых электрошока, об условиях экстремальной изоляции и избиениях.

Исследователи Йельского университета призывают немедленно обеспечить доступ международных наблюдателей к описанным выше объектам в Донбассе.

Возможные захоронения в Еленовке

Эксперты из Йеля также обнаружили места, которые могут быть захоронениями на территории подконтрольной РФ колонии в Еленовке (Донецкая область), где в результате взрыва неустановленной природы 29 июля погибли, по утверждению РФ и самопровозглашенной «ДНР», 53 украинских военнопленных.

Исследователи выявили в стенах еленовской колонии два отдельных участка земли, которые могут быть индивидуальными или массовыми захоронениями.

Первый из разрытых участков был замечен на спутниковом снимке от 11 апреля рядом с бараками, где удерживаются украинские военнопленные. Это совпадает с сообщением о предполагаемом захоронении на территории колонии, полученном от бывшего заключенного. Этот разрытый участок появился в колонии в период с 26 марта до 11 апреля.

Другой набор взрытых участков появился в колонии, судя по всему, во второй половине июля 2022 года, незадолго до взрыва, убившего десятки украинских военнопленных. Разрытые линии хорошо видны на снимке от 27 июля. Судя по снимку от 30 июля (на другой день после взрыва), можно предположить, что участки частично прикопаны или «индивидуализированы».

Россия до сих пор не допустила сотрудников «Красного Креста» в еленовскую колонию. Без дальнейшего расследования, включая возможность самостоятельного проведения раскопок в этих местах, невозможно достоверно узнать, что может быть на этих участках, отмечают авторы доклада.

Согласно открытым источникам, тюрьма в Еленовке используется Россией как место долгосрочного содержания в неволе украинских гражданских, не прошедших «фильтрацию», и украинских военнопленных, а именно сдавшихся после осады «Азовстали». Судя по всему, фильтрационная деятельность началась в еленовской колонии по меньшей мере с конца марта и продолжается по сей день. Имеются сообщения о том, что там помимо всего прочего к удерживаемым применяют пытки и используют их подневольный труд.

РФ все отрицает

Российское посольство в США заявило, что доклад был выпущен для дискредитации нападения РФ на Украину.* Информацию о фильтрационных лагерях в Донбассе российское посольство называет «спекуляциями» и «фейком», вопреки многочисленным свидетельствам об обратном.

* Посольство РФ в США, как и остальные представители органов власти РФ, называют нападение на Украину «специальной военной операцией». В РФ введена военная цензура, запрещающая в том числе называть войну войной, вторжение — вторжением. В РФ не осталось ни одного неподцензурного СМИ.

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