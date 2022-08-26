Сто восемьдесят четвертый день войны России против Украины. Онлайн

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26 августа — 184-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:50 Лукашенко заявил о готовности белорусских самолетов нести ядерные заряды

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переоборудование самолетов СУ для несения ядерных зарядов завершено.

Как сообщает агентство Белта, оснащение белорусских СУ ядерным оружием обсуждалась накануне на встрече Лукашенко с президентом РФ Путиным в Санкт-Петербурге. Согласно цитате президента Беларуси, действия предприняты в случае серьезной провокации против республики.

11:30 «Верстка»: Россия 14 сентября планирует референдум в самопровозглашенных ДНР и ДНР

Российские власти выбрали предварительную дату референдумов о вхождении в РФ двух областей Украины — 14 сентября, — пишет «Верстка». По данным издания Кремль хотел бы «провернуть это дело поскорее», так как ход «операции» и в успехах на фронте, и в идеологическом плане «застопорился».

Сверхзадача референдумов — продемонстрировать абсолютную уверенность населения территорий в том, что они хотят присоединиться к России.

11:10 Reuters: В результате ночного российского военного удара в городе Дергачи Харьковской области разрушен центр занятости

Центр занятости, разрушенный в результате российского военного удара в Харьковской области REUTERS - VYACHESLAV MADIYEVSKYY

10:50 Россиянам могут повысить взносы на визы в ЕС и увеличить сроки их выдачи вместо запрета

Направляющимся в страны Евросоюза россиянам, возможно, придется больше платить за визовый сбор и преодолевать дополнительную бюрократию для получения документов, сообщает Bloomberg. Этот вопрос может быть рассмотрен в Праге на следующей неделе на встрече глав МИД стран ЕС.

В частности, визовый сбор может быть увеличен с 35 евро до 80 евро.

10:30 Почти 1 миллион россиян въехали в ЕС с февраля через сухопутную границу

С начала вторжения России в Украину 998 085 российских граждан въехали в ЕС через наземные пункты пересечения границы. Большинство из них прибыли через Финляндию и Эстонию, сообщает агентство Frontex.

Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine, 998 085 Russian citizens have entered the 🇪🇺 through land border crossing points. Most of them arrived via Finland and Estonia pic.twitter.com/Uz5qpkBrQT — Frontex (@Frontex) August 26, 2022

10:10 «Энергоатом»: все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети

Украинский «Энергоатом» ведет работы по подготовке подключения двух энергоблоков Запорожской АЭС к сети. По состоянию на 9.00 26 августа энергоблоки были все еще отключены от электроэнергии.

Запорожская АЭС была «полностью отключена» от электросети накануне «впервые в своей истории» после повреждения линий электропередач в результате обстрелов. Москва и Киев уже несколько недель обвиняют друг друга в нескольких взрывах на АЭС, что вызвало опасения ядерной катастрофы.

09:40 ISW: Россия может использовать осенний призыв для восполнения потерь в войне с Украиной

Эксперты института изучения войны считают, что Россия во время призыва в октябре 2022 года может привлечь 130 тысяч военнослужащих, чтобы заместить потери на фронте, «которые исчисляются десятками тысяч убитыми и тяжелоранеными», — говорится в отчете ISW.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, увеличивающий штатную численность вооруженных сил России с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек. Число военнослужащих составит 1,1 миллиона, остальные — гражданский персонал.

Однако, по мнению ISW, хотя это и указывает на то, что Путин вряд ли в ближайшее время отдаст приказ о массовой мобилизации, Россия, скорее всего, столкнется с серьезными препятствиями на пути быстрого добавления большого количества новых солдат. В качестве альтернативы может быть использовано формальное включение в состав российских ВВС сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик или новых российских добровольческих подразделений, которые не входят в состав армии.

09:20 Британская разведка: наступление России в Украине замедлилось из-за неэффективной работы военных

Наступление российской застопорилось из-за плохой работы военных и ожесточенного сопротивления Украины, — сообщает разведка Великобритании. По данным ведомства, российские военачальники неоднократно срывали запланированные сроки атак в связи с чем, вполне вероятно, из армии были уволены по меньшей мере шесть генералов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/InVVkio2XL



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OvxTQAfC32 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 26, 2022

09:00 Генштаб ВСУ: Россия потеряла с начала войны в Украине свыше 46 тысяч военных и около 2 тысяч танков

С 24 февраля по 26 августа российская армия потеряла в Украине 46 250 военнослужащих, в том числе 400 человек за минувшие сутки, — сообщается в сводке Генштаба вооруженных сил Украины.

Потери техники составили — 1 936 танков, 4 251 броневых боевых машин, 1 040 артиллерийских систем, 834 беспилотника, 234 самолета, 196 ракет, 15 кораблей и др. Наибольшие потери отмечены в Донецком направлении.

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