Сто восемьдесят пятый день войны России против Украины. Онлайн

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Спасатели на месте разрушенного российской ракетой здания в городе Дергачи Харьковской области. 26 августа 2022 г.

27 августа — 185-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:39 Великобритания предоставит Украине шесть автономных поисковых машин для разминирования береговой линии

Об этом в субботу заявило Минобороны Великобритании. Три машины них будут предоставлены из запасов министерства обороны. Еще три будут специально закуплены. В ближайшие месяцы десятки военнослужащих ВМС Украины пройдут обучение в Великобритании для управления подводными беспилотниками.

Эти морские беспилотники предназначены для использования на мелководных побережьях, эффективно работают на глубине до 100 метров для обнаружения, локализации и идентификации мин для их последующего уничтожения.

«Это жизненно важное оборудование и подготовка помогут Украине сделать свои воды безопасными, помогая наладить поток зерна к остальному миру и поддерживая вооруженные силы Украины, стремящиеся защитить свое побережье и порты», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

11:45 Оккупационные власти Энергодара заявили о девяти ударах в районе Запорожской АЭС

«В настоящее время зафиксировано девять артиллерийских ударов со стороны вооруженных формирований ВСУ по окраине города Энергодар вблизи ЗАЭС», — цитирует агентство «Интерфакс» заявление назначенного Россией руководства оккупированного города.

Накануне стало известно, что украинские власти стали раздавать таблетки йода жителям Хортицкого района Запорожья. В случае радиоактивного выброса йодид калия в таблетках предохраняет от попадания радиоактивного йода из атмосферы в щитовидную железу. Местные власти подчеркивают, что сейчас радиационный фон в Запорожье стабилен, а таблетки следует принимать только в случае радиационной тревоги. Тем не менее они предпочитают заранее выдать препарат тем, кто проживает в 50-километровой зоне вокруг АЭС.

11:01 «Украинская правда» публикует сводку от областных военных администраций о ситуации в регионах за последнюю ночь

В Донецкой области от артиллерийских обстрелов пострадали шесть жилых домов в Бахмуте. За последние сутки погибли двое жителей области и еще 12 получили ранения.

В Херсонской области ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

Об обстрелах также сообщили власти Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Николаевской областей.

10:35 США закупят для Украины зенитно-ракетные системы NASAMS на 182 млн долларов

Пентагон заключил контракт с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на 182 млн долларов на покупку зенитно-ракетных систем NASAMS для передачи Украине. На производство зенитно-ракетных систем NASAMS потребуется два года.

Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA.

Ранее на этой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 3 млрд долларов. В рамках нового пакета США обязуются предоставить Украине шесть дополнительных NASAMS, а также большое количество боеприпасов к различным видам оружия и другую военную технику. С января 2021 года США уже оказали Украине или запланировали военную помощь на 13,5 млрд долларов.

09:54 Разведка Минобороны Великобритании в ежедневной сводке сообщает об усилении активности российской армии в Донбассе

За последние пять дней интенсивность боев на донецком участке фронта, вероятно, возросла. К северу от Донецка продолжаются ожесточенные бои вблизи Бахмута и Северска.

Сепаратистские формирования, вероятно, смогли продвинуться к центру села Пески возле Донецкого аэропорта. Однако в целом российские силы не добились существенных территориальных приобретений.

В британской разведке считают, что Россия усилила активность боевых действий в Донбассе, чтобы оттянуть силы ВСУ из южных областей и предотвратить предполагаемое украинское контрнаступление.

09:26 Сепаратисты «Луганской народной республики» сообщили об обстреле города Стаханов (Кадиевка) из реактивных систем залпового огня HIMARS

В результате обстрела были повреждены четыре многоквартирных дома и разрушена гостиница «Донбасс». Киев пока ничего не сообщал об обстрелах подконтрольной сепаратистам территории Луганской области.

09:07 Мэр Харькова сообщил о ракетном обстреле города

«Ракетный обстрел Харькова. Под ударом центральная часть города в Основянском и Киевском районах. Предварительно без жертв и пострадавших», — написал в своем телеграм-канале Игорь Терехов.

Позже он добавил, что в результате обстрела пострадало историческое здание — дом купца Адама Пиотровского, а также школа в центре Харькова.

08:52 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

На Волынском и Полесском направлениях идет наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений ВСУ.

Враг осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобутском направлениях.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает разведку и блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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