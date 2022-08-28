Сто восемьдесят шестой день войны России против Украины. Онлайн

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Флаги в память об убитых украинских солдатах на площади Независимости в Киеве

28 августа — 186-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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16:25 Представитель ВСУ заявил о нанесении ударов по российским штабам в оккупированной Херсонской области

Украинская армия уничтожили 28 августа три пункта управления российских войск, а также боевую технику и 11 военных. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Назаров.

Он заявил, что удары были нанесены по пунктам управления в Херсоне, Дарьевке, Новой Каховке, «также поражены склады боеприпасов в Любимовке и Херсоне».

По данным представителя украинской армии, «мост и переправа через реку Ингулец находятся под огневым контролем ВСУ, поражены и не функционируют».

15:50 Министры иностранных дел стран ЕС поддержат отмену упрощенного визового режима с Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники

Как рассказали журналистам три чиновника, которые участвовали в переговорах, официально об этом могут объявить 30 августа.

Соглашение об упрощенной выдаче шенгенских виз гражданам РФ действовало с 2007 года. В его рамках стоимость визы составляла лишь 35 евро, а список документов для ее получения был ограничен.

В случае, если решение будет принято на уровне ЕС, стоимость визы для россиян возрастет, как и срок ее ожидания.

Ряд стран, в том числе Чехия, Латвия и Эстония, призывали полностью прекратить выдачу виз россиянам из-за агрессии РФ в Украине. Однако другие страны ЕС, такие как Франция, Германия, Португалия и Греция, выступили против. Bloomberg со ссылкой на совместное заявление Парижа и Берлина, подготовленное ко встрече министров иностранных дел ЕС, писал, что страны хотят продолжить выдачу виз студентам, художникам, ученым и специалистам.

15:10 По данным украинской разведки, в так называемой Луганской Народной Республике подготовили план урока истории на 1 сентября. Учителя расскажут про «Украину имени Ленина» и превращение страны в «анти-Россию»

«Урок должен составить комплексное представление о неразрывной связи России и юго-западных земель на которых находятся ЛДРН, Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская области и полуостров Крым», — говорится в структурном плане урока, который распространила украинская разведка (пунктуация источника сохранена).

Другие цитаты:

«Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла „Украина имени Владимира Ильича Ленина“… Украинский язык навязывался людям насильно»

«Много было тех, кто переписался в украинцы по карьерным соображениям — например, будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид Ильич Брежнев, в анкетах 1920-х годов он был записан „великороссом“, а в анкетах 1930–1950-х — „Украинцем“».

«Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы».

14:50 В Крыму, находящемся под контролем России с 2014 года, слышны взрывы

По данным телеграм-канала «ЧП Крым», звуки взрывов раздались недалеко от Алупки и Симеиза на берегу Черного моря. Около Симеиза, находящегося в 17 километрах от Ялты, горит лес.

Местные паблики сообщают о вероятной работе ПВО.

14:05 В Киеве в воскресенье прошла акция, посвященная единству Украины. Ее участники держали в руках 430-метровый флаг, который объединил обе стороны Днепра

Среди участников мероприятия – жители как Киева, так и других городов Украины. В центр столицы пришли в том числе люди из Херсона, Донецка и Запорожья.

По словам организаторов, цель акции – показать тем, кто находится под оккупацией, что Украина не забыла про них и рано или поздно освободит свои территории, пишет УНИАН.

Жители Украины несут 430-метровый флаг по центру Киева AP - Andrew Kravchenko

Флаги в память об убитых украинских солдатах на площади Независимости в Киеве AP - Emilio Morenatti

12:45 В Одесскую область в направлении портов на Дунае вошло рекордное число судов для транспортировки зерновых за сутки

Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры, 27 августа через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов – это самый большой показатель с 24 февраля. Их общий объем составляет 45 тысяч тонн.

Речь идет об одном из альтернативных способов вывоза зерна из Украины. Наиболее перспективным с точки зрения товарооборота подходов остается транспортировка по морю из Одессы через Турцию – именно он стал предметом так называемых «зерновых» соглашений между Турцией, Украиной и Россией.

12:25 Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку

12:05 Глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко опубликовал фотографии с последствиями обстрелов жилых домов.

Как утверждает Резниченко, обстрел велся и «Градов» и тяжелой артиллерии. Без света остались 1500 домов, в результате никто не пострадал.

11:50 В разведке Великобритании считают, что рост штатной численности российской армии едва ли усилит ее мощь в Украине

Об этом говорится в ежедневном докладе британских спецслужб.

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатную численность армии увеличат на 140 тысяч человек — то есть более чем на десять процентов.

«Неясно, как в России достигнут этой цели: нанимая „контрактных“ солдат или же увеличив число призывников. В любом случае, основываясь на действующее в РФ законодательства, можно сказать, что указ, скорее всего, не позволит достичь серьезного прогресса и увеличить мощность армии в Украине. Россия потеряли десятки тысяч военнослужащих, а новых нанято очень мало. Призывнику, согласно закону, не обязаны служить за пределами РФ», — считают аналитики.

11:30 Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил об уничтожении здания, где велась подготовка к «референдуму»

Как сказал политик, Вооруженные силы Украины разрушили российскую военную базу и строение, где готовили голосование о вхождении Запорожской области состав России. Удары были нанесены в ночь на 28 августа: планирование «референдума» осуществляли в поселке Мирное в десяти километрах от Мелитополя, в военная база располагалась на территории завода «Автоцветлит» в самом городе.

«Уже в течение трех недель каждый день у них что-нибудь случается. Ждем жест доброй воли — они должны уйти с временно оккупированных территорий», — сказал Иван Федоров в эфире телемарафона FREEDOM.

Около 60% территории региона находится под оккупацией РФ. Подконтрольные России представители администрации Запорожья заявляли, что референдум о вхождении региона в состав этой страны может пройти 11 сентября — в единый день голосования. Однако после появилась информация, что в начале осени этого может не произойти из-за неудач на фронте.

11:15 Алжир может увеличить поставки газа во Францию в полтора раза

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники. По данным издания, речь идет об устных соглашениях, никаких документов и соглашений пока подписано не было.

Переговоры об увеличении поставок газа, в том числе сжиженного, ведут французская компания Engie и правительство Алжира.

Ранее на этой неделе в Алжир прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что увеличение поставок газа не является главной целью его визита. По словам президента, доля Алжира в импорте газа в республику составляет от 8 до 9%, и ее рост не сможет разрешить энергетический кризис.

10:55 Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что премьер-министра земли Саксония Михаэля Кречмера больше не ждут в Украине

«Я пригласил вас в Украину, теперь приглашение отменяется», — объявил Мельник, который должен в ближайшее время покинуть пост посла.

Господин Мельник таким образом отреагировал на заявления Кречмера в эфире телеканала ZDF. Немецкий политик призвал заморозить войну в Украине и сесть за стол переговоров. По его мнению, остановить российскую агрессию можно, используя дипломатию, и исход войны не должен быть определен на поле боя.

Кречмер при этом считает, что нападение России на Украину является «ужасным преступлением», а Москва не должна выйти из войны победителем.

«Cвоей абсурдной риторикой о замораживании российской войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию России», — заявил в ответ Мельник, слова которого приводит DW.

Мельник, который занимает пост посла Украины в ФРГ более семи лет, не раз резко высказывался о высокопоставленных немецких политиках. В мае этого года он сказал, что, отказываясь приехать в Киев, канцлер Германии Олаф Шольц строит из себя «обиженную ливерную колбасу». Кроме того, Мельник называл недостаточным объем военной помощи Германии Украине.

10:25 США стали чаще использовать морские пути для доставки оружия в Украину

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на представителей американского министерства обороны. По данным журналистов, в начале военного вторжения США использовали авиацию для того, чтобы снабжать Киев вооружением. Так можно было вооружить Украину в кратчайшие сроки, уточнили собеседники издания. Однако весной в Пентагоне решили использовать морской транспорт.

Какие именно маршруты задействованы США, не сообщается - однако суда, используемые при перевозках, могут перевозить «огромное» количество груза и позволить Украине накопить значительные запасы для продолжения войны.

Использование морского пути объясняется и тем, что для гаубичной артиллерии, которая задействована в Украине, необходим постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов.

09:50 Генеральный штаб Украины опубликовал ежедневную утреннюю сводку. Серьезных изменений обстановки на фронтах нет

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В целях демонстрации присутствия РФ обстреляла район Белополья Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня

На Краматорском направлении противник продолжил артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.

На Бахмутском направлении из танков, ствольной артиллерии и РСЗО обстреляли районы Бахмута и других населенных пунктов.

На Авдеевском направлении Россия продолжила обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрел гражданской и военной инфраструктуры.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы.

В акваториях Черного и Азовского морей сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» по объектам инфраструктуры в Украине.

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