Делегация МАГАТЭ уже на пути к оккупированной Запорожской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник выехала к Запорожской АЭС, куда она должна прибыть в ближайшие дни. Территория крупнейшей в Европе атомной станции, оккупированной российскими войсками, подвергается обстрелам. Эксперты опасаются радиационной катастрофы.

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Делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию возглавил лично генеральный директор международной организации Рафаэль Гросси. «Этот день настал. Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая состоится на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал Рафаэль Гросси в твиттере.

Он снабдил публикацию фотографией в окружении полутора десятков членов делегации.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Глава МАГАТЭ много месяцев требовал допустить международных специалистов на ЗАЭС, находящуюся в районе линии фронта российско-украинской войны. Он предупреждал об угрозе ядерной катастрофы. В Украине настаивали, что миссия МАГАТЭ должна пройти с территории, подконтрольной Украине.

The New York Times писала, что миссия МАГАТЭ состоит из аргентинца Рафаэля Гроссии и еще 13 экспертов из «по большей части нейтральных стран». Представителей США и Великобритании в делегации нет. Издание написало, что в состав миссии войдут, например, эксперты из Польши и Литвы, которых Украина считает дружественными странами, но также из Сербии и Китая. К последним Украина относится с подозрением из-за отношений властей этих государств с Москвой.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал российскому агентству «РИА Новости», что МАГАТЭ намерена оставить несколько человек из своей миссии на ЗАЭС на постоянной основе.

По данным украинской компании-оператора «Энергоатом», оккупационные силы, готовясь к приезду делегации МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС, чтобы те не разглашали «свидетельства преступлений оккупантов на станции и использование ее в качестве военной базы».

Запорожская АЭС с шестью ядерными реакторами оказалась под российской оккупацией в начале марта. В Украине обвиняют Россию в превращении крупнейшей в Европе атомной станции в военную базу, что ставит под угрозу безопасность всего континента. В последнее время территория станции подвергалась неоднократным обстрелам. Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.

По данным «Энергоатома», 25 августа ЗАЭС в результате действий захватчиков впервые в истории была полностью отключена от энергосистемы. Позже подачу электроэнергии восстановили. В «Энергоатоме» опасаются, что российские оккупационные силы планируют отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

В «Энергоатоме» подчеркивают, что оккупированная АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Сообщается, что в течение последних суток российские войска продолжили обстреливать площадку ЗАЭС и город-спутник Энергодар. В результате ранения получили 10 мирных жителей Энергодара, четверо из них — работники ЗАЭС, сообщили в компании. Оккупационная «администрация» Энергодара заявила, что город подвергся обстрелам ВСУ.

К демилитаризации ЗАЭС призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Посол РФ в ООН Василий Небензя отверг это предложение. Власти Украины настаивают на необходимости полного вывода российских войск с Запорожской АЭС и восстановлении украинского контроля над станцией.

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