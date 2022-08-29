Нидерланды планируют отправить в Украину новые группы следователей в помощь МУС

Нидерланды планируют направить в Украину еще три миссии следователей в 2022 и 2023 гг.

Правительство Нидерландов объявило, что планирует направить в Украину еще три миссии следователей для помощи Международному уголовному суду (МУС, Гаага) в расследовании предполагаемых военных преступлений, совершенных в ходе российского вторжения.

Реклама Читать далее

Сообщается, что такое решение было принято после консультаций с МИД Украины. Миссии запланированы на осень этого года и 2023 год. В мае этого года в Украине уже была развернута группа голландских следователей в рамках крупнейшей в истории миссии МУС.

Новые команды будут сопоставимы по масштабу с развернутой в Украине миссией в мае 2022 года и будут работать под флагом МУС, сообщили нидерландские МИД, минюст и минобороны в совместном письме в парламент.

В следственные группы войдут представители голландской военной полиции (KMar) и эксперты из других оборонных подразделений. Рассматривается вопрос о присоединении к голландской команде экспертов из других стран.

Кроме того, нидерландская военная полиция ведет переговоры с МУС о международной системе ротации следователей. «Ведь важно собрать доказательства возможных военных преступлений как можно скорее после их совершения и в соответствии с применимыми международными стандартами», — говорится в письме.

Следственно-доказательная деятельность ведется в районах, подконтрольных украинским силам и где нет прямых столкновений с российскими войсками. Если ситуация с безопасностью в том или ином районе ухудшается, следователи могут быть отозваны.

МУС объявил об открытии расследования предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля.

В мае этого года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что в Украину были направлены более 40 экспертов для расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных в рамках российского вторжения.

В июне власти Нидерландов заявили, что не позволили агенту российской военной разведки, выдававшему себя за бразильского стажера, устроиться в МУС.

Власти Нидерландов напоминают, что несколько стран и организаций поддерживают Украину в деле расследования военных преступлений. Так, например, в Украине была развернута группа французских жандармов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться