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Сто восемьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн

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Игрушка возле дома, разрушенного российским ударом в городе Славянск Украины
Игрушка возле дома, разрушенного российским ударом в городе Славянск Украины REUTERS - AMMAR AWAD
RFI
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 29 августа — 187-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС на фоне продолжающихся обстрелов Энергодара, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:40 В Украине направили в суд дело против ведущего Russia Today

Генпрокуратура Украины направила в суд уголовное дело в отношении ведущего Russia Today Антона Красовского, — сообщает русская служба ВВС.

Издание со ссылкой на офис генпрокурора уточняет, что обвиняемый «в своем телеграм-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия».

13:10 Украинские военные объявили о прорыве линии обороны в Херсонской области

Оперативная группировка «Каховка» сообщила на своей странице в Facebook, что «109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя». На видео военнослужащий говорит, что украинские войска 29 августа «прорвали первую линию обороны».

В оперативной сводке «Каховки» отмечается, что ракеты систем залпового огня HIMARS уничтожили почти все крупные мосты через Днепр в оккупированной российской армией Херсонской области и армия РФ оказалась отрезана от поставок оружия и личного состава с территории Крыма. «Это блестящий шанс для Украины вернуть свои территории», — говорится в сообщении «Каховки».

О том, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины подтвердила изданию «Громадське» руководитель объединенного пресс-центра командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Как сообщают РИА «Новости», в «Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища».

12:40 Финляндия с 1 сентября ограничила прием документы на визы для россиян

С 1 сентября визовые центры Финляндии будут работать только в 4 городах России: Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске и принимать документы только раз в неделю — по понедельникам. Об этом сообщает официальный партнер Министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России.

Ранее отмечалось, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече 30 августа поддержат отмену упрощенного визового режима с Россией.

12:05 Германия и Дания создают центр ветроэнергетики для компенсации российского газа

Как сообщает Bloomberg, ветроэнергетический хаб будет построен на датском острове Борнхольм в Балтийском море совместными усилиями Германии и Дании. Центр рассчитан на выработку более 3 ГВт энергии, что уменьшит зависимость европейских стран от российского газа. Строительство ветропарка потребует 9 миллиардов евро инвестиций.

11:50 Россия проведет военные учения «Восток»

Ссратегические учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа России, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Как сообщает Минобороны России, в учениях будут задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих рф и более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

11:30 Харьков снова под российскими ударами

О новых ударах, нанесенных по Харькову в воскресенье вечером и понедельник утром, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В воскресенье около 20 часов вечера две «ракеты взорвались у помещения Харьковской ОВА. Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал», — написал Синегубов, опубликовав фото с места удара и уточнив: «На месте прилета обнаружены детали российской ракеты ЗРК С300».

Глава ОВА также написал, что в понедельник утром был нанесен «удар кассетными боеприпасами по Киевскому району» Харькова (центр). Ранен 77-летний мужчина. В течение суток, по словам Синегубова, с ранениями также госпитализированы 2 человека – в Харьковском и Богодуховском районах.

11:10 Швеция предоставит Украине военную и гражданскую помощь на 1 миллиард крон

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что ее правительство предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 1 миллиарда крон, как военной, так и гражданской помощи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в Стокгольме, Швеция, 29 августа 2022 г.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в Стокгольме, Швеция, 29 августа 2022 г. via REUTERS - TT NEWS AGENCY

Как пишет агентство Reuters, подробностей о военном пакете пока нет, но, по словам Андерссон, он будет аналогичен предыдущей помощи, которая включала противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования. Гражданская часть пакета будет включать закупки украинской пшеницы, которая будет передана странам, испытывающим нехватку продовольствия, и поможет поднять экономику Украины.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока идет война», — сказала Андерссон.

10:50 Граждане России рискуют потерять недвижимость в Эстонии из-за санкций

Около 4500 россиян, владеющие недвижимостью в Эстонии, оформляют визы для посещения страны, в связи с чем рискуют потерять доступ к своим владениям, — сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на вице-канцлера МВД Эстонии Вейко Коммусаара.

«Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества — цитирует Коммусаара издание.

По словам вице-канцлера, «причиной этого последствия является российская власть, которая решила вторгнуться в Украину, и, разумеется, жители России страдают из-за этого. Этот вопрос в первую очередь самой России, почему ее жители должны страдать из-за того, чем занимается их режим».

10:30 Генсек ООН призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество перестать быть заложников ядерного оружия и прекратить его испытания.

«Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю — раз и навсегда»,— написал в Twitter Гутерриш.

 

10:10 В Украине — День памяти защитников государства

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к жителям страны по случаю Дня памяти защитников государства, который отмечается 29 августа.

«Наш народ никогда не забудет каждого и каждого, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь….Герои живут вечно!», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

К украинцам обратился и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Склоняю голову и разделяю вместе с близкими и родными боль невосполнимой потери. Спасибо за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация», — написал он.

09:40 Российские спецслужбы заявили еще об одном участнике убийства Дугиной

В деле об убийстве 29-летней Дарьи Дугиной — дочери консервативного философа и публициста, одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина — появился еще один фигурант. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ России, в подготовке покушения вместе с Натальей Вовк подозревается «член украинской диверсионно-террористической группы» 44- летний Богдан Цыганенко.

По информации российских спецслужб, он «прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы» и «покинул Россию за день до совершения подрыва Дугиной».

Дарья Дугина погибла 20 августа в Московской области. В то время, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция» в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

09:15 Россия и Украина обвинили друг друга в новом обстреле Энергодара

В ночь на 29 августа произошли атаки на оккупированный российскими войсками Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция.

Как сообщает украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов, обстрелы ведет российская армия. В то же время ТАСС со ссылкой на главу оккупационной администрации Евгения Балицкого утверждает об ударе по Энергодару со стороны ВСУ. Сообщается о девяти пострадавших, двое из которых — в тяжелом состоянии.

09.00 Эксперты МАГАТЭ выехали на Запорожскую АЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехали в Украину, на Запорожскую АЭС, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью.

Настал день. Миссия поддержки и помощи уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, — написал в Twitter глава агентства Рафаэль Гросси.

По информации The New York Times, в состав группы входят еще 13 экспертов из разных стран.

«В Украине идет конвенциональная война, очень похожая на Вторую мировую, с танками, пехотой… Мы не представляли себе такого, мы скорее больше думали об угрозе кибератак и ракетных ударов! Но в МАГАТЭ талантливые эксперты и накопленный международный опыт. У нас работают лучшие специалисты в области ядерных технологий и безопасности. Поэтому я бы сказал, что даже если мы не ожидали такой ситуации, мы к ней подготовлены», — заявил Рафаэль Гросси в интервью RFI.

С начала российского вторжения России в Украину электростанция была объектом атак, происходили обстрелы и взрывы, в случившемся Москва и Киев обвиняют друг друга, что вызвало опасения ядерной катастрофы.

МАГАТЭ создано в 1957 году решением ООН для обеспечения нераспространения ядерного оружия.

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