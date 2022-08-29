Сто восемьдесят седьмой день войны России против Украины. Онлайн

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29 августа — 187-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС на фоне продолжающихся обстрелов Энергодара, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:40 В Украине направили в суд дело против ведущего Russia Today

Генпрокуратура Украины направила в суд уголовное дело в отношении ведущего Russia Today Антона Красовского, — сообщает русская служба ВВС.

Издание со ссылкой на офис генпрокурора уточняет, что обвиняемый «в своем телеграм-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия».

13:10 Украинские военные объявили о прорыве линии обороны в Херсонской области

Оперативная группировка «Каховка» сообщила на своей странице в Facebook, что «109 полк ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя». На видео военнослужащий говорит, что украинские войска 29 августа «прорвали первую линию обороны».

В оперативной сводке «Каховки» отмечается, что ракеты систем залпового огня HIMARS уничтожили почти все крупные мосты через Днепр в оккупированной российской армией Херсонской области и армия РФ оказалась отрезана от поставок оружия и личного состава с территории Крыма. «Это блестящий шанс для Украины вернуть свои территории», — говорится в сообщении «Каховки».

О том, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины подтвердила изданию «Громадське» руководитель объединенного пресс-центра командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Как сообщают РИА «Новости», в «Новой Каховке объявлена эвакуация с рабочих мест, люди уходят в убежища».

12:40 Финляндия с 1 сентября ограничила прием документы на визы для россиян

С 1 сентября визовые центры Финляндии будут работать только в 4 городах России: Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске и принимать документы только раз в неделю — по понедельникам. Об этом сообщает официальный партнер Министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России.

Ранее отмечалось, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече 30 августа поддержат отмену упрощенного визового режима с Россией.

12:05 Германия и Дания создают центр ветроэнергетики для компенсации российского газа

Как сообщает Bloomberg, ветроэнергетический хаб будет построен на датском острове Борнхольм в Балтийском море совместными усилиями Германии и Дании. Центр рассчитан на выработку более 3 ГВт энергии, что уменьшит зависимость европейских стран от российского газа. Строительство ветропарка потребует 9 миллиардов евро инвестиций.

11:50 Россия проведет военные учения «Восток»

Ссратегические учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа России, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Как сообщает Минобороны России, в учениях будут задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих рф и более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

11:30 Харьков снова под российскими ударами

О новых ударах, нанесенных по Харькову в воскресенье вечером и понедельник утром, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В воскресенье около 20 часов вечера две «ракеты взорвались у помещения Харьковской ОВА. Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал», — написал Синегубов, опубликовав фото с места удара и уточнив: «На месте прилета обнаружены детали российской ракеты ЗРК С300».

Глава ОВА также написал, что в понедельник утром был нанесен «удар кассетными боеприпасами по Киевскому району» Харькова (центр). Ранен 77-летний мужчина. В течение суток, по словам Синегубова, с ранениями также госпитализированы 2 человека – в Харьковском и Богодуховском районах.

11:10 Швеция предоставит Украине военную и гражданскую помощь на 1 миллиард крон

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что ее правительство предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 1 миллиарда крон, как военной, так и гражданской помощи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции в Стокгольме, Швеция, 29 августа 2022 г. via REUTERS - TT NEWS AGENCY

Как пишет агентство Reuters, подробностей о военном пакете пока нет, но, по словам Андерссон, он будет аналогичен предыдущей помощи, которая включала противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования. Гражданская часть пакета будет включать закупки украинской пшеницы, которая будет передана странам, испытывающим нехватку продовольствия, и поможет поднять экономику Украины.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока идет война», — сказала Андерссон.

10:50 Граждане России рискуют потерять недвижимость в Эстонии из-за санкций

Около 4500 россиян, владеющие недвижимостью в Эстонии, оформляют визы для посещения страны, в связи с чем рискуют потерять доступ к своим владениям, — сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на вице-канцлера МВД Эстонии Вейко Коммусаара.

«Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества — цитирует Коммусаара издание.

По словам вице-канцлера, «причиной этого последствия является российская власть, которая решила вторгнуться в Украину, и, разумеется, жители России страдают из-за этого. Этот вопрос в первую очередь самой России, почему ее жители должны страдать из-за того, чем занимается их режим».

10:30 Генсек ООН призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество перестать быть заложников ядерного оружия и прекратить его испытания.

«Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю — раз и навсегда»,— написал в Twitter Гутерриш.

Our world has been held hostage by nuclear weapons long enough.



These devices of death guarantee no victory or safety. By design, their only result is destruction.



Let’s ensure the end of testing forever, and consign nuclear weapons to history - once and for all. — António Guterres (@antonioguterres) August 28, 2022

10:10 В Украине — День памяти защитников государства

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к жителям страны по случаю Дня памяти защитников государства, который отмечается 29 августа.

«Наш народ никогда не забудет каждого и каждого, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь….Герои живут вечно!», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

К украинцам обратился и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Склоняю голову и разделяю вместе с близкими и родными боль невосполнимой потери. Спасибо за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация», — написал он.

09:40 Российские спецслужбы заявили еще об одном участнике убийства Дугиной

В деле об убийстве 29-летней Дарьи Дугиной — дочери консервативного философа и публициста, одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина — появился еще один фигурант. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ России, в подготовке покушения вместе с Натальей Вовк подозревается «член украинской диверсионно-террористической группы» 44- летний Богдан Цыганенко.

По информации российских спецслужб, он «прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы» и «покинул Россию за день до совершения подрыва Дугиной».

Дарья Дугина погибла 20 августа в Московской области. В то время, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция» в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

09:15 Россия и Украина обвинили друг друга в новом обстреле Энергодара

В ночь на 29 августа произошли атаки на оккупированный российскими войсками Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция.

Как сообщает украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов, обстрелы ведет российская армия. В то же время ТАСС со ссылкой на главу оккупационной администрации Евгения Балицкого утверждает об ударе по Энергодару со стороны ВСУ. Сообщается о девяти пострадавших, двое из которых — в тяжелом состоянии.

09.00 Эксперты МАГАТЭ выехали на Запорожскую АЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехали в Украину, на Запорожскую АЭС, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью.

Настал день. Миссия поддержки и помощи уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что возглавил эту миссию, — написал в Twitter глава агентства Рафаэль Гросси.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

По информации The New York Times, в состав группы входят еще 13 экспертов из разных стран.

«В Украине идет конвенциональная война, очень похожая на Вторую мировую, с танками, пехотой… Мы не представляли себе такого, мы скорее больше думали об угрозе кибератак и ракетных ударов! Но в МАГАТЭ талантливые эксперты и накопленный международный опыт. У нас работают лучшие специалисты в области ядерных технологий и безопасности. Поэтому я бы сказал, что даже если мы не ожидали такой ситуации, мы к ней подготовлены», — заявил Рафаэль Гросси в интервью RFI.

С начала российского вторжения России в Украину электростанция была объектом атак, происходили обстрелы и взрывы, в случившемся Москва и Киев обвиняют друг друга, что вызвало опасения ядерной катастрофы.

МАГАТЭ создано в 1957 году решением ООН для обеспечения нераспространения ядерного оружия.

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