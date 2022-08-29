Эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная о ситуации на Запорожской АЭС и российском ядерном шантаже

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Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС и прибудет на место в ближайшие дни. Об этом в своем Twitter сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. За ситуацией вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции следят сейчас во всем мире. О том, насколько защищена станция, почему опасны обстрелы АЭС и как сможет пережить предстоящую зиму энергетика Украины, Русская служба RFI поговорила с экспертом в области ядерной энергетики, бывшим членом Коллегии Госатомрегулирования Украины Ольгой Кошарной.

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RFI: Мир до сих пор помнит об аварии на Чернобыльской АЭС. Особенно остро это ощущают на близлежащих территориях. Поэтому главный вопрос, который задают люди не только в Украине и в Европе, чем отличается система безопасности на Запорожской АЭС от той, что была в Чернобыле?

Ольга Кошарная: Принципиальное отличие в конструкции реактора. На Запорожской станции у реакторов есть металлический прочный корпус, он находится ниже уровня земли, и там сверху есть герметическая оболочка. После Фукусимы поставлены рекомбинаторы водорода, потому что при плавлении активной зоны идет циркониевая реакция с большим выделением водорода. И взрыв на Фукусиме был не ядерный, а водородный.

На Запорожской АЭС увеличена прочность гермооболочки, чтобы не выходила радиоактивность. Поэтому при тяжелой аварии масштаба того, что случилось на Чернобыльской АЭС, не будет. Здесь другая конструкция, другие системы защиты. Выводы были сделаны, уроки извлечены. Надо понимать, что авария на Чернобыльской станции произошла не из-за ошибок персонала, хотя они тоже были, а из-за особенностей конструкции АЭС.

Но в последние недели станцию постоянно обстреливают. Она защищена от такого рода воздействия?

Смотря чем стрелять. Станции такие, как Запорожская АЭС, не проектировались под крылатые ракеты. Поскольку я не военный эксперт, то не знаю, сколько такая ракета весит. Наверное, она может разрушить герметическую оболочку. Станции, подобные этой, проектировались с учетом падения легких самолетов. Я еще раз напомню, что реактор находится ниже уровня земли. В случае если происходит тяжелая авария, теряется внешнее снабжение и крылатая ракета разрушает гермооболочку, это будет максимальный эффект, который можно сравнить с Фукусимой.

Расскажите пожалуйста, о том, что представляет собой Запорожская АЭС.

Запорожская станция на своей промышленной площадке имеет 6 реакторов, каждый из которых установленной мощностью 1000 Мегаватт. Это самая большая станция в Европе. Она в год производит 35 миллиардов киловатт часов электроэнергии. Это по итогам 2021 года. То, что 5 августа начались интенсивные обстрелы российскими военными, при том, что станция была оккупирована 4 марта, свидетельство того, что Россия использует атомную станцию в качестве ядерного щита для обстрела неоккупированных территорий Украины на противоположном берегу Днепра — Никополя, Марганца и близлежащих сел. Все это делается для того, чтобы принудить украинскую власть сесть за стол переговоров.

По отношению к тому, что сейчас происходит вокруг Запорожской АЭС, все чаще звучит словосочетание «ядерный шантаж». Чем вы это объясняете?

Это действительно ядерный шантаж, потому что российская армия не имеет в последнее время успехов на фронте в связи с поставками нового вооружения от наших партнеров. Начали взрываться аэродромы, склады с боеприпасами на территории Крыма, в тылу на оккупированных территориях, и нет никакого продвижения на Донецком направлении. Кроме того, у Российской Федерации огромные потери в живой силе. Потому может быть выдвинут ультиматум — мы освободим ЗАЭС, если вы признаете Крым и все территории, которые мы успели оккупировать, российскими. На это, естественно, никто не пойдет.

Идею эту привнес в мозги военного руководства России Сергей Кириенко, любимец Путина, назначенный куратором оккупированных южных областей Украины. Он 12 лет возглавлял Росатом и прекрасно понимает, какие могут быть последствия от тяжелой аварии на одном из реакторов Запорожской станции.

Свежие спутниковые снимки Запорожской АЭС опубликовала компания Maxar Technologies. На них видны отверстия от «прилётов» на крыше одного из зданий. 29 августа 2022. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

Думаю, что в российском руководстве не самоубийцы и понимают, что в случае расплавления активной зоны хотя бы одного реактора, при условии, что потеряно внешнее энергоснабжение и теплоносителя первого контура, при западном ветре в сторону Российской Федерации основные загрязнения будут не только вокруг Энерогодара, но и выпадут в Краснодарском крае и Кубани, а поскольку это самые плодородные земли России, то, по одному из прогнозов, который сделали наши ученые с использованием европейской системы Родос, их нельзя будет использовать порядка 300 лет. Путину, как мы знаем, своих людей не жалко, но этого он точно не допустит, потому что это повлечет потери на экспорте пшеницы. А он сейчас только восстановился.

Как получилось, что режимный объект, которым является Запорожская АЭС, через неделю после вторжения оказался в руках российских войск?

У меня нет ответа на этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, что по обстоятельствам захвата ЗАЭС идет следствие. Есть много странного. Например, в российских пабликах можно найти планы по захвату одновременно двух атомных электростанций в Украине. Колонна шла из Херсонской области, потом одна ее часть пошла на Энергодар, а другая на Южноукраинскую станцию.

В 40 километрах от Южноукраинской станции колонну удалось остановить, почему это не произошло с той частью, которая отправилась в Энергодар, не очень понятно. Так же как и почему военная часть Национальной гвардии, которая охраняла Запорожскую АЭС, оказалась без противотанкового оружия, а только со стрелковым. В общем, есть вопросы, ответы на которые должен дать суд и следствие.

На прошлой неделе появилась информация о том, что были отключены два реактора. Что это значит?

Была отключена станция от единственной целой (из четырех) высоковольтной линии электропередач 750 кВ, через которую шла выдача мощности работающих энергоблоков в Объединенную энергоситему Украины, в этот момент подключились резервные дизельгенераторы, число которых увеличилось на площадке ЗАЭС после фукусимской аварии.

Дело в том, что Украина, в отличие от России, провела стресс тесты по методологии Евросоюза уже в 2013 году, будучи претендентом на кандидатство, на ассоциацию с ЕС. Были допущены миссии экспертов МАГАТЭ и европейских экспертов на все станции, чтобы они убедились, что данные украинского отчета реальны.

После чего Украина составила план по внедрению мероприятий с учетом уроков Фукусимы. Это были дополнительные резервные дизельгенераторы, стационарные и мобильные, которые подключаются в случае потери внешнего энергоснабжения. Чтобы не допустить аварии с расплавлением активной зоны, как это было на Фукусиме. Поэтому в тот же день была восстановлена работоспособность высоковольтной линии передач, а позже была восстановлена и вторая линия из четырех, которая есть у Запорожской АЭС. На данный момент два блока, которые после обстрела были остановлены аварийной системой защиты, выходят на обычную мощность.

Но риски все же есть?

Риск, конечно, в обстрелах, в пребывании российских военных на площадках, они могут испортить дизельгенераторы. Заходя на станцию в начале марта, россияне сообщили сотрудникам Запорожской АЭС, что станция теперь будет собственностью Росатома. Сейчас они пытаются давить на персонал, требуя получить российские паспорта, чтобы они работали в Росатоме. Персонал в большинстве своем не хочет коммуницировать с представителями Росатома, которые являются «наводчиками» — при обстрелах они быстро бегут в бомбоубежища. Обстрелы сейчас идут по системам, которые не критичны для ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС. Но это повышение градуса и шантаж в чистом виде не только Украины, а и всей Европы.

Каковы риски для людей, работающих на станции в условиях фактически оккупации?

Во-первых, персонал работает под дулом оружия уже 6 месяцев. Их похищают, пытают и убивают. Россияне убили водолаза, сотрудника АЭС, который не соглашался давать показания на камеру, расстреляли электрика, недавно похитили трех руководителей. Это замдиректора по физзащите и менеджеры среднего звена. В таких условиях очень тяжело работать.

Свежие спутниковые снимки Запорожской АЭС опубликовала компания Maxar Technologies. На них видны отверстия от «прилётов» на крыше одного из зданий. 29 августа 2022. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

Во-вторых, нужно понимать, что на ЗАЭС работают 150 человек, которые имеют лицензию на право управления ядерной установкой. Тех, кто занимается офисной работой, можно эвакуировать, но персонал, который непосредственно занимается оперативным управлением, это золотой фонд. Обучение, а потом тренировки на тренажерах у этих сотрудников занимают до 10 лет, в этих людей вложены большие деньги. Всего на 15 блоков, расположенных в Украине, специалистов, имеющих лицензии на право управления реакторной установкой, 412 человек!

Именно ситуация вокруг Запорожской АЭС стала причиной недавнего звонка президента Франции Эмманюэля Макрона Путину…

Это вполне объяснимо, потому что во Франции ядерная энергетика и атомно-промышленный комплекс играют колоссальную роль. Зимой были объявлены новые программы, выделен миллиард евро на новые технологии малых и средних модульных реакторов, прорывные технологии по обращению с ядерными отходами.

Франция сейчас — лидер в Европе по ядерным технологиям, и когда Россией захватывается станция, когда шантаж победил прагматические соображения, невозможно бездействовать. Вот недавно было сообщение, что венгерский регулятор дал разрешение на строительство двух энергоблоков на АЭС Пакш по российскому проекту. ЕС должен прекратить это немедленно и наложить санкции на Росатом и все его проекты. До сих пор на ядерную отрасль России санкции не распространялись.

Насколько возможное происшествие на Запорожской АЭС может угрожать Европе?

Был прогноз украинского института Гидрометеорологии: если ветер будет восточный, то радиоактивное облако достигнет Англии. А поскольку в Украине внедрена система Родос, то сомнений нет, что эти расчеты правильные.

Свежие спутниковые снимки Запорожской АЭС опубликовала компания Maxar Technologies. 29 августа 2022. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

Какие страны еще получают электроэнергию от ЗАЭС кроме Украины?

То, что производила Запорожская АЭС, все шло в Объединенную энергосистему Украины. А дальше в связи с гибелью Мариуполя, с разрушением металлургических заводов, которые были крупными потребителями, разрушением инфраструктуры в городах, у нас упало внутреннее потребление электроэнергии. И сейчас есть возможность экспорта в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову.

Министр энергетики Украины в июле в Брюсселе сказал, что мы будем экспортировать электроэнергию и заменим 5–6 миллиардов кубометров газа. Это чистой воды пиар.

Достаточно посмотреть на элементарные расчеты. Мы потеряли Запорожскую, Углегорскую, Луганскую, Славянскую тепловые электростанции и массу ТЭЦ, которые кроме тепла вырабатывали электроэнергию. И в холода у нас проблема будет в том, чтобы покрывать дневные пики — с 7 до 9 утра и с 7 до 10 вечера. Покрывать их будет нечем, потому что раньше это делали электростанции, работавшие на угле. Поэтому даже из уст представителей власти сегодня звучат предположения, что зимой, возможно, понадобится импорт из Евросоюза. И это реальность.

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