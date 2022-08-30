Сто восемьдесят восьмой день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

30 августа — 188-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Украинские войска начали контрнаступление в районе Херсона. Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

16:03 Госбюджет Украины недополучил по меньшей мере 176 млрд гривен за полгода из-за вторжения России

Как сообщается в анализе Счетной палаты Украины во вторник, 30 августа, по итогам первого полугодия план доходов общего фонда госбюджета не выполнен на 28 млрд грн или 4,7%. Налоговый долг субъектов хозяйствования (без учета таможенных платежей) увеличился на 23 млрд грн или 28%.

По оценке Минэкономики, из-за войны экономика Украины в январе-июне сократилась на 28,5%. От повреждений и разрушений объектов хозяйствования отдельных отраслей экономики прямой ущерб по состоянию на 13 июня составил почти 48 млрд долларов или 1,4 трлн грн, что значительно сократило доходы госбюджета.

15:52 Ватикан разъяснил позицию Папы Римского по Украине

«В контексте войны в Украине выступления Святейшего Отца Франциска и его соратников в этом отношении многочисленны. По большей части их цель — призвать пасторов и верующих к молитве, а всех людей доброй воли — к солидарности и усилиям по восстановлению мира, — говорится в заявлении Святого Престола, — «В связи с этим напоминается, что слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу нужно читать как голос, возвышающийся в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию». «Что касается широкомасштабной войны в Украине, инициированной Российской Федерацией, то вмешательства Святейшего Отца ясны и недвусмысленны в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, бессмысленной, отвратительной и святотатственной», — заключает Ватикан.

В прошлую среду во время еженедельной общей аудиенции Папа упомянул «эту несчастную молодую женщину, которая погибла из-за взрыва бомбы под сиденьем своей машины в Москве», имея в виду Дарью Дугину. Этот приговор вызвал сильное раздражение украинских властей, в том числе посла в Ватикане Андрея Юраха, который счел речь Папы «разочаровывающей», указав, что «мы не можем говорить в одних и тех же терминах об агрессоре и жертве».

15:35 Евросоюз передаст Украине таблетки йодида калия

Европейская комиссия заявила во вторник, что передаст Украине 5,5 млн таблеток йодида калия в ответ на запрос украинского правительства. Это будет сделано «в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг АЭС» в Запорожье.

Своевременный приём таблеток йодида калия защищает щитовидную железу от радиоактивного йода и, как следствие, от возникновения рака щитовидной железы.

Основная часть помощи — 5 млн таблеток на сумму «более 500 000 евро» — будет направлена ​​в Украину из резерва организации, отвечающей за реагирование на кризисы в области здравоохранения и окружающей среды (rescEU), остальные 500 000 — из Австрии.

15:10 В результате обстрелов Николаева один человек погиб и один ранен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Telegram: «К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом». Он призвал жителей быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости.

14:59 Олаф Шольц выступил за строительство газопровода между Испанией и Францией

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил во вторник о своей решительной поддержке газопровода через Пиренеи, чтобы «улучшить взаимосвязь европейской газовой сети» на фоне энергетического кризиса, вызванного войной России в Украине. Об этом он сказал во время пресс-конференции со своим испанским коллегой Педро Санчесом в Мезеберге.

Этот трубопровод сможет «улучшить взаимосвязи европейской газовой сети сегодня и в долгосрочной перспективе», — уточнил глава исполнительной власти Германии. Проект газопровода называется Midcat, он позволит Испании и Португалии транспортировать газ, поступающий в виде СПГ из США или Катара в Центральную Европу через Францию.

Запущенный в 2013 году, проект был закрыт в 2019 году Парижем и Мадридом из-за его воздействия на окружающую среду и низкой экономической заинтересованности. Но война на Украине и угрозы России прекратить поставки газа в ЕС вернули этот вопрос на обсуждение.

«Я очень благодарен за то, что канцлер Германии разделяет видение необходимости укрепления этих взаимосвязей», — заявил Педро Санчес. «В настоящее время энергетическая взаимосвязь Пиренейского полуострова с европейским энергетическим рынком составляет менее 3%, что очень далеко от обязательств, которые мы все взяли на себя перед Еврокомиссией», — отметил он.

Проблема Мадрида в том, что Париж по-прежнему не проявляет интереса к проекту. Мадрид уже заявил, что готов заменить Францию ​​Италией через подводный газопровод.

14:40 Дмитрий Песков: Поставкам российского газа в Европу мешают только технологические проблемы, вызванные западными санкциями.

Как заявил журналистам пресс-секретарь Кремля, «Европейские страны, Канада, США, Великобритания ввели санкции, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание и ремонтные работы, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимых агрегатов в места их эксплуатации. Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет». По словам Пескова, ситуация относится «к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить». За это приходится платить простым гражданам, отметил представитель Кремля.

19 августа «Газпром» сообщил, что на три дня, с 31 августа по 2 сентября, приостановит поставки газа по «Северному потоку» для ремонта единственной рабочей турбины Trent 60. Ремонт выполнят вместе со специалистами Siemens. Компания пообещала после работ, если не обнаружатся технические неисправности двигателя, возобновить поставки до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Канада намерена передать Германии в общей сложности шесть турбин, которые ремонтируются на заводе Siemens в Монреале, для газопровода «Северный поток-1». Первая отремонтированная турбина была возвращена в Германию, но «Газпром» отказался ее принять, сославшись на «технические проблемы» и заявив, что ему нужны дополнительные документы, подтверждающие, что оборудование не подпадает под западные санкции.

14:18 СБУ установила личности трех российских военных, которые пытали жителей Бучанского района Киевской области

Служба безопасности Украины установила личности трех российских военных 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ, которые пытали и пытались убить мирного жителя во время временной оккупации Киевской области. Это Александр Борисов, Райан Мадяев и Максим Сулайндзюга.

14:05 Украинские школы вблизи Беларуси перевели на онлайн-обучение

В приграничных школах Ровенской, Черниговской и Сумской областей с 1 сентября будет только онлайн-обучение. Об этом сообщили председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram и Черниговская ОГА Вячеслав Чаус в Telegram.

13:45 Россия примет ответные меры, если Евросоюз решит приостановить выдачу виз россиянам.

Во вторник и среду в Праге пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос о полной или частичной остановке выдачи туристических виз российским гражданам.

«Мы знаем, что среди европейцев существуют разные взгляды, и мы будем внимательно следить за этим. Это очень серьезное решение, которое может быть принято против наших граждан. Без ответа подобные решения оставаться не могут априори. Отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

13:20 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска намеренно обстреливают коридор, по которому миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.

Все передбачувано.🇷🇺 умисно обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція🇺🇦 незмінна. Доступ лише через підконтрольну територію🇺🇦. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення ru-військ. На станції – лише ua-персонал — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022

«Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО», – написал он в Twitter.

13:07 Politico: Черноморский флот РФ используется только как оборонительная сила

Как рассказал западный дипломат изданию Politico, эффективность и способность к маневрированию кораблей Черноморского флота РФ серьезно снижены и теперь флот используется только как оборонительная сила. Удерживание флота в открытом море «серьезно ограничивает возможности российской кампании» на юге Украины, считают в США.

Сам флот, состоящий из небольших ракетных корветов и фрегатов, десантных кораблей и шести подводных лодок по-прежнему имеет более 30 кораблей в море или в порту, но их эффективность и способность к маневрированию серьезно снизились после уничтожения «Москвы» и ухода со Змеиного.

12:47 Компания племянницы Путина переехала из Швейцарии в Дубай, чтобы избежать эмбарго на российский уголь.

Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на швейцарское Le Temps.

Трейдинговая компания KSL (Kolmar Sales and Logistics), зарегистрированная в швейцарском Цуге, входит в угледобывающую группу «Колмар» Анны Цивилевой, племянницы Владимира Путина и супруги главы Кузбасса Сергея Цивилева.

Cайт KSL перестал открываться, а в компании не отвечают на звонки, пишет Le Temps. Журналисты издания пришли в офис компании и обнаружили, что его хотя его сотрудники продолжают работать, работа ведется не активно. Между тем, как выяснили журналисты, в конце мая в Дубае была зарегистрирована компания KSL Middle East. Источники издания сообщили, что компания уже начала работу.

С 30 августа Швейцария присоединяется к европейскому эмбарго на российский уголь. Теперь российские компании больше не смогут продавать уголь в стране. Всего в Цуге было зарегистрировано 12 компаний, занимающихся продажей российского угля. Как выяснило издание, также в Дубай переехали представительства угольной компании СУЭК, которая связана с миллиардером Андреем Мельниченко, и компании «Эльгауголь».

В январе 2022 года издание «Агентство» установило, что Анна Цивилева приходится двоюродной племянницей Путину. В 2018 году она получила от мужа, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, 70% крупной угольной компании «Колмар». Цивилева возглавляла KSL с 2016 года, но после победы ее мужа на выборах, ее имя исчезло из списка руководителей компании, пишет Le Temps.

Против Цивилевой ввела санкции Великобритания, под европейские и швейцарские ограничения она не попала.

12:30 Украина использует муляжи Himars для обмана российских беспилотников

По сообщению The Washington Post, Украина разработала «флот деревянных Хаймарсов», чтобы побудить российских военных стрелять крылатыми ракетами по этим фиктивным целям. «Когда российские беспилотники видят батарею, это похоже на главную цель», — сказал украинский чиновник американской газете.

Пентагон утверждает, что с начала войны поставил Украине шестнадцать Himars, а британцы, норвежцы и немцы поставили реактивные системы залпового огня M270. Украина утверждает, что ее двадцать Химаров, М270 и МАРС (немецкая версия М270) уничтожили около пятидесяти российских складов оружия и боеприпасов.

Сообщается, что российская армия, которая регулярно заявляет об уничтожении этих ракетных установок, запустила не менее десяти крылатых ракет «Калибр» по фиктивным целям. Невозможно самостоятельно проверить, находится ли оставшееся оружие в рабочем состоянии и сколько его было уничтожено, указывает The Washington Post.

12:13 Президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и обсудил войну в Украине

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, во время поздравительного звонка по случаю Дня рождения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, «обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация в Украине».

Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму. В ней президент РФ заявил, что рассчитывает «на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства».

11:57 Генпрокуратура Украины назвала вероятную причину взрыва в Еленовке

В Офисе генпрокурора считают, что в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где погибли десятки украинских военнопленных, мог взорваться боеприпас от огнемета. Об этом сообщает Deutche Welle, опубликовавшая ответ ОГП на свой запрос.

«В колонии в Еленовке мог взорваться термобарический боеприпас, а именно – капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа Шмель, Шмель-М, Рысь», – говорится в ответе Генпрокуратуры Украины.

К такому выводу следствие пришло в результате анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей. Участие в исследовании принимали специалисты по вопросам применения частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и инженерных частей и подразделений.

11:47 Группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев

Как сообщает CNN, члены делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были замечены журналистами в их гостинице в украинской столице рано утром во вторник.

Визит проходит на фоне возобновившихся обстрелов объекта и растущих опасений по поводу потенциальной ядерной аварии.

Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщил в понедельник официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

10:35 В Херсонской области продолжаются бои

По данным областных военных администраций Украины по состоянию на 8 утра 30 августа, мощные взрывы продолжались в течение дня и всю ночь в Херсонской области. Тяжелые бои идут практически на всей территории региона. ВСУ начали наступательные действия по разным направлениям. Российская оккупационная администрация рассылала жителям СМС с призывом эвакуироваться с рабочих мест. ВСУ уничтожила ряд складов с боеприпасами, уничтожены практически все крупные мосты – Антоновские железнодорожный и автомобильный и Новокаховский. Остались только пешеходные переходы.

«Ожесточенные бои» ведутся «почти на всей» оккупированной территории Херсонской области, где украинские войска перешли в контрнаступление, заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский. «Украинские вооруженные силы начали наступательные действия на различных направлениях», — пояснили на утреннем брифинге в администрации президента.

11:20 В Джибути прибыло судно с украинской пшеницей

Зафрахтованное ООН судно, 23 000 тонн украинской пшеницы на борту во вторник прибыло в порт Джибути, сообщила Всемирная продовольственная программа (WFP). Балкер BRAVE COMMANDER покинул украинский порт Южный 16 августа после подписанного в июле Киевом и Москвой соглашения под эгидой Турции и ООН, разрешающего экспорт украинских зерновых.

По словам пресс-секретаря военной администрации Одесской области Сергея Братчука, Украина экспортировала более 1,3 млн тонн зерна с момента подписания в Стамбуле международного соглашения и открытия коридоров, позволяющих ходить торговым судам в Черном море.

Как написал Сергей Братчук в Telegram, с момента открытия украинских портов двадцать девять дней назад не менее пятидесяти шести судов доставили зерно в восемнадцать стран. Три корабля вышли в понедельник из портов Одессы и Черноморска, чтобы доставить 40 тысяч тонн пшеницы и кукурузы в Египет, Румынию и Турцию.

В Джибути прибыл балкер BRAVE COMMANDER с украинской пшеницей на борту. REUTERS - STRINGER

11:05 Суд в Москве оштрафовал Twitch на 3 миллиона рублей за отказ удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем.

Как передает «РИА Новости», за интервью с Арестовичем на сервис был составлен протокол составлен за так называемые «фейки о спецоперации, проводимой российской армией в Украине».

10:56 WP: Иран отправил в Россию первую партию беспилотников для войны в Украине

Иран передал России первую партию беспилотников для использования их в войне против Украины. Об этом сообщает «Новая газета-Европа» со ссылкой на The Washington Post.

«19 августа из Ирана вылетели транспортные самолеты, перевозившие по меньшей мере два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели», — сообщили источники издания в американской разведке.

Собеседник WP рассказал, что в ходе первых испытаний, проведенных российскими военными, иранские беспилотники неоднократно выходили из строя. Из-за нескольких ошибок в системе, по его словам, «россияне были недовольны».

Предполагается, что поставка в Москву беспилотников серии Mohajer-6 и Shahed, это лишь первая часть сделки. Всего, по данным WP, Иран собирает передать несколько сотен БПЛА различных типов.

В июле советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что правительство Ирана готовится «в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие». В Иране в ответ заявили, что «не будут помогать ни одной из сторон» в ходе войны между Россией и Украиной.

10:45 «Газпром» со вторника сократит поставки газа во Францию

Российский «Газпром» сообщил французской энергокомпании Engie о сокращении поставок газа со вторника из-за «разногласий в контрактах». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Engie.

Это объявление последовало за призывом премьер-министра Франции Элизабет Борн к предприятиям сократить потребление энергии или столкнуться с возможным нормированием этой зимой, если Россия прекратит поставки газа в отместку за европейскую поддержку Украины.

«Как было объявлено ранее, Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных требований, и приняла ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны «Газпрома», – цитирует Bloomberg сообщение компании во вторник.

Акции Engie торговались с повышением на 1,2% в 9:25 утра в Париже.

Поскольку газовые хранилища Франции заполнены более чем на 90%, у Франции должно быть достаточно топлива, чтобы пережить зиму со средними температурами, заявила в понедельник исполнительный вице-президент Engie Клэр Уэйсанд. Однако ситуация может быть напряженной во время возможных похолоданий, добавила она.

10:35 LeMonde: по оценкам США, численность российской армии была на 150 000 человек меньше заявленной цели в один миллион человек в феврале 2022 года

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе приказал увеличить численность российских вооруженных сил на 10%, или около 137 000 солдат, к январю 2023 года. Но «эти усилия вряд ли увенчаются успехом», заявил прессе высокопоставленный чиновник Пентагона, пожелавший остаться неназванным.

По оценкам Соединенных Штатов, численность российской армии была на 150 000 человек меньше заявленной цели в один миллион человек в феврале 2022 года, до вторжения в Украину. С тех пор Россия пыталась направить на фронт профессиональных солдат, а не призывников, но конфликт дорого обходится с точки зрения человеческих и материальных ресурсов.

«Россия уже начала набирать больше, чтобы сформировать как минимум по одному добровольческому батальону в округе и сформировать третий армейский корпус», — сказал источник. «Они сделали это, убрав возрастной ценз для новобранцев, а также завербовав заключенных».

«Многие из этих новобранцев были стары, в плохой форме и плохо обучены», — заключила она. «Все это говорит о том, что новобранцы, которых Россия может привлечь к концу года, не укрепят боевую мощь страны».

Кремль пока воздерживается от проведения всеобщей мобилизации, которой опасаются многие россияне.

10:15 В оккупированном Херсоне прогремели несколько взрывов

В оккупированном россиянами Херсоне утром 30 августа раздалось около 5 взрывов – российские СМИ сообщают об успешной работе ПВО, однако местные Telegram-каналы публикуют фото пожара в городе.

Российские СМИ утверждают, что по Херсону выпустили по меньшей мере 8 ракет и всего раздалось 5 взрывов, но «российская ПВО отразила атаку на Херсон». Около 09:30 местные Telegram -каналы опубликовали видео густого дыма над местом взрыва на окраине города. Они сообщают о пожаре и задымлении вблизи авторынка, где находилось «скопление россиян».

09:58 Российские войска обстреливают центр Харькова из артиллерии, есть погибшие

30 августа россияне обстреляли центральные районы Харькова из артиллерии, предварительно известно о 4 погибших и 9 пострадавших, информация уточняется.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram, «количество пострадавших в результате сегодняшнего обстрела центральной части Харькова предварительно достигло 4 погибших и 9 раненых. На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь. Информация уточняется».

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в настоящее время известно 5 погибших и 7 раненых.

Существует возможность новых прилетов. Глава ОВА призвал всех оставаться в укрытиях. Мэр также сообщил, что артиллерийский обстрел центральной части города продолжается. По словам Терехова, предварительно речь идет о восьми прилетах.

09:47 На опубликованных 29 августа снимках Maxar Technologies видно, что в крыше здания Запорожской АЭС есть четыре пробоины.

Как сообщают CNN и Business Insider, дыры в здании находятся рядом с как минимум тремя российскими бронетранспортерами, почти в 500 футах (около 150 м) от одного из ядерных реакторов.

Свежие спутниковые снимки Запорожской АЭС опубликовала компания Maxar Technologies. На них видны отверстия от «прилётов» на крыше одного из зданий. 29 августа 2022. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

09:20 ВСУ уничтожили переправу россиян через Днепр в районе села Львово в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг». Ранее об уничтожении переправы во Львовом сообщал представитель главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

29 августа глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала жителей оккупированного Херсона эвакуироваться. По ее словам, «развитие событий сейчас очень мощное, ситуация динамично меняется», поэтому жителям оккупированных Россией территорий следует эвакуироваться как можно быстрее или найти укрытие, где переждать бои.

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram также призвал украинцев находиться поближе к безопасным местам, сделать запасы пищи/воды, проверить аптечки. «Если рядом расположен военный объект врага, следует переехать».

09:10 Минобороны России утверждает, что украинское наступление в Херсонской и Николаевской областях «провалилось»

В понедельник вечером российская армия заявила, что отразила украинские «попытки наступления» в Херсонской и Николаевской областях на юге Украины, заявив, что нанесла «большие потери» противнику. «Эта новая попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — говорится в сообщении Минобороны России.

08:57 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Согласно сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 30 августа, россияне атаковали на нескольких направлениях, но получили отпор и отошли.

«Российские войска сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удерживании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, наносят авиа- и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины». Россияне пытались вести наступление в ряде населенных пунктов на Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Южнобужском направлениях, но безуспешно.

08:44 Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью

Об этом сообщил в Telegram глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По предварительной информации, пострадавших нет, пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. В настоящее время последствия удара уточняются.

08:30 Британская разведка оценила перспективы наступления ВСУ возле Херсона

Как говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, с утра 29 августа 2022 несколько бригад ВСУ усилили артиллерийский обстрел на участках фронта на юге Украины, а украинские дальнобойные высокоточные удары продолжили препятствовать пополнению российских войск. «Пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений», – говорится в обзоре.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/q3wYzVuyKz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gG1qJfkkwS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 30, 2022

Однако в разведке отмечают, что с начала августа Россия прилагает значительные усилия по усилению своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. «49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ПВО) скорее всего была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (СВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы и полагаются на хрупкие линии поставок через паромные и понтонные мосты через Днепр. Эта интеграция подразделений ПВО и СВО свидетельствует о значительной реорганизации российских сил в Украине», – говорится в обзоре.

По мнению британской разведки, существует реалистичная возможность того, что российская армия шагнула к рационализации нескольких полунезависимых оперативных командований, способствовавших ее плохой работе в начале вторжения. «Если Украине удастся приступить к длительным наступательным операциям, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге», – считают в британской разведке.

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