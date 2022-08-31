Сто восемьдесят девятый день войны РФ против Украины. Онлайн

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31 августа — 189-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на захваченную РФ Запорожскую АЭС. ЕС приостановит действие соглашения об упрощенном порядке выдаче виз гражданам России. «Газпром» на три дня прекратил поставки по «Северному потоку – 1». С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

16:45 МАГАТЭ хочет установить на Запорожской АЭС «постоянное присутствие»

Об этом во вторник сообщает агентство France-Presse. Делегация МАГАТЭ прибудет на станцию в четверг.

Со слов главы МАГАТЭ, Рафаэля Гросси, «настоящая работа» начнется в четверг. «С тех пор мы постараемся установить постоянное присутствие агентства», — цитирует его слова агентство.

Накануне во вторник, пророссийский «глава» Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что делегация МАГАТЭ проведет на станции один день.

16:30 Немецкая фирма Infineon прекратила поставки в Россию чипов для биометрических загранпаспортов

«Все прямые и опосредованные поставки Infineon прекратила еще в феврале. Эти сведения верны», — цитирует DW представителя компании, Диану Каазерер.

«Мы показываем свою солидарность с украинками и украинцами, бесстрашно защищающими свою свободу, и надеемся, что насилие и горе скоро прекратятся», — говорится в заявлении главы Офиса цифровой трансформации Infineon Technologies AG.

Ранее, консульский департамент МИД РФ сообщил о приостановке выдачи биометрических заграничных паспортов по техническим причинам.

«Речь идет исключительно о временных технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних. Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом, в связи с веяниями времени, что нужно перезапускать систему — не будем вдаваться в эти технические моменты, они никому не интересны. Исключительно временная мера», — заявляла официальный представитель ведомства Мария Захарова.

16:17 ЕС приостановил действие соглашения об упрощении визового режима для россиян

Главы дипломатий стран-членов Евросоюза пришли к соглашению о приостановке упрощенного режима получения шенгенских туристических виз для граждан РФ. Отмена соглашения сделает получение виз более сложным и длительным процессом.

Жозеп Боррель заявил от лица Евросоюза, что отношения с Москвой «не могут оставаться неизменными» и что соглашение должно быть «полностью приостановлено». Жозеп Боррель добавил, что резкое увеличение количества поступающих запросов на визы из России в граничащих с ней странах наблюдается с середины июля.

«Это стало угрозой безопасности для этих государства. Кроме того, мы заметили, что многие россияне путешествуют ради удовольствия и ходят по магазинам, словно в Украине не бушует война», — заявил глава европейской дипломатии. Его слова приводит AFP.

16:05 Высокопоставленные чиновники из Министерства экономики Германии могли осуществлять шпионаж в пользу России

Немецкая газета Die Zeit выпустила расследование, согласно которому двое высокопоставленных чиновников из Министерства экономики Германии подозреваются в шпионаже в пользу Кремля. Как только у Министерства экономики возникли подозрения в отношении двух сотрудников, занимавших ключевые посты. Дело было передано в Федеральное ведомство по защите конституции. Указанные чиновники отвечали за энергетическую и газовую политику немецкого правительства и принимали участие в решениях вопросов по лицензированию нефтепровода «Северный Поток-2». Обоих сотрудников связывают личные и дружеские отношения с гражданами России, а один из них даже какое-то время учился в российском учебном заведении.

В контексте войны в Украине, Германия оценивает риск шпионажа в пользу России как крайне высокий в целом, о чем в частности упоминалось в последнем докладе Федерального ведомства по защите конституции. По мнению заместителя председателя комитета Бундестага по разведке Родериха Кизеветтера, которым он поделился с изданием Handelsblatt, это только «вершина айсберга, шпионаж затронет и другие министерства и учреждения». Он убежден, что это в очередной раз доказывает, что «агрессивная война против Украины планировалась годами. Это включало стратегическое размещение российских агентов, шпионаж и влияние на лиц, принимающих политические решения, а также на процессы принятия решений».

15:10 Украина получит седьмой пакет помощи от Швеции

Швеция предоставит Украине седьмой пакет военной помощи. Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Помощь будет включать артиллерийские боеприпасы на сумму 500 млн шведских крон. По словам Линде, это не последний пакет со стороны Швеции. Вскоре Шведское управление оборонной техники и Вооруженные силы страны обсудят «возможность предоставления шведских самоходных артиллерийских установок Archer, переносных зенитно-ракетных комплексов RBS70 и другой помощи». Ранее министр обороны Швеции допускал возможность производства оружия специально для нужд Украины.

🇸🇪 Gov presents 7th military package to 🇺🇦 @DefenceU w/ SEK 500 M worth of artillery ammunition. This is not last package. 🇸🇪 Defence Materiel Administration (FMV) & Armed Forces will evaluate possibility to provide 🇸🇪 artillery Archer, air-defence RBS70 & more. 🇸🇪 stands with 🇺🇦 — Ann Linde (@AnnLinde) August 31, 2022

15:00 Оккупационные власти Запорожской области отказались делать спецпропуска для миссии МАГАТЭ

Об отказе выдать спецпропуска главе МАГАТЭ и его подчиненным сообщил в эфире канала «Россия-24» глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Владимир Рогов, которого после оккупации назначили мэром Мелитополя, написал в телеграм-канале, «безопасно, быстро и без препонов» инспекторы могли бы добраться на Запорожскую АЭС из РФ. Без спецпропусков инспекторам МАГАТЭ придется «стоять в очереди, чтобы попасть» на захваченную РФ часть Запорожской области.

Отметим, что приезд на захваченную россиянами украинскую станцию именно с территории Украины был принципиальным вопросом для Киева, ООН и МАГАТЭ.

В эту среду Владимир Рогов также заявил, что в Энергодаре оккупационные власти задержали группу диверсантов, которые якобы готовили теракт на Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии. Запорожье. 31/08/2022. REUTERS - ANNA VOITENKO

14:45 Эксперты МАГАТЭ прибыли в Запорожье

Немецкое издание Die Zeit сообщает, что группа из 14 экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно прибыла на Запорожскую АЭС. Делегация в сопровождении конвоя из 20 автомобилей отправилась в сторону станции из Киева этим утром и проделала путь в 450 км. Ранее сообщалось, что российская армия обстреляла город Энергодар, располагающийся вблизи от станции. На данный момент крупнейшую в Европе атомную электростанцию оккупирует Россия, а территория АЭС в течение нескольких недель подвергалась обстрелам. Стороны конфликта обвиняют в обстрелах друг друга. На фоне опасений о возможной ядерной катастрофе МАГАТЭ не раз призывало допустить их экспертов для проведения инспекции. Планируется, что миссия продлится несколько дней.

14:30 Страны ЕС не достигли соглашения по запрету на выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС приостановит действие соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам, однако полный запрет на выдачу виз введен не будет, поскольку страны ЕС в ходе встречи в Праге не пришли к единому мнению по этому вопросу. Сийярто подчеркнул, что Венгрия и некоторые другие члены ЕС выступили против запрета на выдачу виз гражданам России. Министр добавил, что Венгрия только что подписала соглашение с «Газпромом» о поставках российского газа с 1 сентября.

14:17 Европейские лидеры в заявлениях в связи с кончиной Горбачева подчеркнули актуальность его борьбы за мир в контексте войны в Украине

Выражая соболезнования по поводу ухода последнего Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева, главы европейских государств говорят о том, какую важную роль играет его наследие во время войны в Украине.

В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал: «Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которую он продемонстрировал в приведении холодной войны к мирному завершению. В период агрессии Путина в Украине его неустанное стремление открыть советское общество остается примером для всех нас».

Премьер-министр Италии Марио Драги отметил стремление Горбачева к миру и «его противостояние империалистическому видению России», добавив, что эти послания «тем более актуальны перед лицом трагедии вторжения Москвы в Украину».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Горбачева тем, кто «попытался установить демократию» в России, подчеркнув, что он умер «в то время, когда не только демократия потерпела крах в России, но и Россия и российский президент Путин вырыли новые рвы в Европе и начали ужасную войну против соседней страны, Украины».

13:40 Французская мобильная ДНК-лаборатория будет работать в районах активных боевых действий в Украине

31 августа Генеральная прокуратура Украины передала министерству юстиции французскую мобильную лабораторию по определению ДНК. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что «уже завтра» лаборатория сможет работать в Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях, которые «ежедневно страдают от обстрелов» и где «погибают люди».

«Мобильная лаборатория ДНК — реальная возможность для Украины на высоком уровне быстро идентифицировать тела погибших и провести анализ любых биологических материалов, обнаруженных на местах преступлений. Благодарю наших французских партнеров, которые помогают Украине и поддержали эту инициативу!», — заявил Костин на официальной церемонии с участием главы украинского минюста Дениса Малюськи и временного поверенного в делах Франции в Украине Бенджамена Рорига.

Весной Франция направила в Украину группу экспертов Института криминалистики национальной жандармерии для помощи в сборе доказательств военных преступлений, совершенных во время оккупации силами РФ городов в Киевской области. Французские криминалисты работали в том числе в Буче и в Ирпене.

Вместе с экспертами в Украину была отправлена мобильная ДНК-лаборатория. Французские специалисты обучили работе с оборудованием своих украинских коллег. В лаборатории теперь будут работать эксперты Института судебных экспертиз им. М.С. Бокариуса минюста Украины.

13:20 Союз писателей Украины призвал закрыть музей Булгакова в Киеве

На месте музея Михаила Булгакова на Андреевском спуске в Киеве Национальный союз писателей Украины предлагает открыть музей украинского композитора Александра Кошица. Наличие в столице Украины музея писателя, который «ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях», секретариат НСПУ считает недопустимым. Поскольку в том же доме до 1996 года проживал украинский композитор Александр Кошиц, Союз предлагает создать музей его имени, отмечая, что заслуги Кошица «как украинского культурного деятеля очень весомы не только для Украины, но и для всего мира». Заведующая Музеем Булгакова Людмила Губианури в ответ предложила Союзу для начала инициировать исключение Булгакова из их собственной организации, а затем приняться за «лишение гражданства за антисоветскую деятельность».

12:55 Перед прибытием на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ в Энергодаре под обстрел попало здание горсовета

Об ударе по зданию городского совета оккупированного россиянами Энергодара сообщил глава украинской администрации города Дмитрий Орлов, выложив фото в своем телеграм-канале.

Глава администрации Никопольского района Украины Евгений Евтушенко сообщил, что армия РФ обстреливает Энергодар с противоположного берега Днепра. «Цель этого действа – создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей [украинской] стороны», — написал он.

Назначенный РФ глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, со своей стороны, заявил, что удар по зданию нанесли ВСУ при помощи американского беспилотника. «Американский потому, что мы исследовали все осколки, остатки этого беспилотника — там четко видна маркировка», — сказал Балицкий в эфире российского пропагандистского канала «Соловьев Live».

12:35 Часть стран ЕС может ввести собственные ограничения на въезд граждан России

В ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС, который проходит в эти дни в Праге, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва совместно призвали ЕС к принятию мер, направленных на «значительное сокращение въезда российских граждан в Европейский союз и шенгенскую зону» – сообщает Русская служба BBC со ссылкой на Financial Times. Напомним, что Чехия прекратила выдачу виз россиянам еще 25 февраля, на второй день военного вторжения, а сейчас поддерживает заявление стран, граничащих с Россией по ужесточению визового режима. Возможный компромисс, к которому они могут прийти: прекращение действия соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией 2007 года. Днем ранее AFP сообщало, что против таких мер выступают Венгрия, Люксембург и Австрия.

11:55 Наступление ВСУ на юге снова подтвердило Минобороны РФ

В ходе дневного брифинга 31 августа представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков вновь сообщил о попытке украинских сил возобновить наступление на юге, на Николаево-Криворожском и других направлениях. По его словам, попытка провалилась. Конашенков традиционно заявил о масштабных потерях украинских сил (за два дня 1700 военных, 184 единиц техники ит.д.).

11:30 По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оборона Крыма может быть укреплена российскими призывниками из Москвы и Санкт-Петербурга

Украинской стороне стало известно, что военкоматы Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили указания «по массовому призыву на военную службу местных жителей». 1200 срочников по данным ГУР МО Украины укрепят воинские части, дислоцированные на территории оккупированного Крыма и для усиления обороны Крымского полуострова. Уточняется, что решение принято командующим Южного военного округа Александром Дворниковым по прозвищу «сирийский мясник». При этом срочникам не будут предлагать подписывать контракт, что с точки зрения украинской разведки, свидетельствует о стремлении российской стороны сэкономить средства на зарплату и компенсации при гибели военнослужащих, так как РФ отрицает участие срочников в боевых действиях.

11:10 Заведено административное дело о «дискредитации» российской армии на актрису Кристину Асмус

На актрису Кристину Асмус завели административное дело о «дискредитации вооруженных сил РФ» (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Соответствующая карточка о деле появилась сегодня на сайте Мосгорсуда. Возможный штраф по данной статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 6 сентября. По сообщению РБК, суд пояснил, что речь идет о текстовой публикации, которую Асмус разместила в одной из социальных сетей. С точки зрения Тверского районного суда, текст «направлен на негативное отношение к проводимой военной операции» в Украине. Предположительно речь идет о посте актрисы в Instagram от 24 февраля, где она написала: «Страх и боль. Молю, остановите всё это. Нет войне!». Кристина Асмус снимается в кино и состоит в труппе театра им. М.Н. Ермоловой в Москве.

10:55 Генштаб ВС Украины утром сообщило об ожесточенных боях в Донбассе и «обстрелах» на юге

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке не сообщил о наступательной операции ВСУ под Херсоном, а лишь о боях в Донбассе и подготовке РФ к наступлению в Запорожской области.

Украинский Генштаб сообщает об «ожесточенных боях» в Донецкой области — на Бахмутском и Авдеевском направлениях, об интенсивных обстрелах со стороны РФ на Краматорском, Славянском, Новопавловском направлениях. «На Запорожском направлении (…) противник перегруппирует части и подразделения 3-го армейского корпуса на временно оккупированную территорию Запорожской области с целью возобновления наступления на указанном направлении», — заявляет Генштаб ВСУ.

На Южнобужском направлении — в Херсонской и Николаевской области — армия РФ, согласно тексту сводки, «продолжала обстрелы военной и гражданской инфраструктуры».

10:30 Разведка Великобритании: силам Украины удалось отодвинуть линию фронта на юге

В своей ежедневной сводке 31 августа британская военная разведка сообщает, что бронетанковые силы ВСУ с понедельника продолжают наступление на южную группировку войск РФ на юге страны по нескольким направлениям. Украинцам удалось местами «отодвинуть линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабую оборону России».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IrSemluAXE



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fq7A8OxekQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 31, 2022

Британская разведка отмечает попытки РФ сформировать новые подкрепления: добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа и, вероятно, будут переброшены на Украину. Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку, полагают разведчики.

10:00 Украинские власти сообщили о новых обстрелах Харькова и Никополя

В ночь на среду армия РФ нанесла удары по Никополю, обстрелам снова подвергся Харьков. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко написал, что Никополь, находящийся на правом берегу Днепра напротив оккупированной войсками РФ Запорожской АЭС, был обстрелян из РСЗО «Град». Ранена 57-летняя женщина, она в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил Резниченко, добавив, что ударами повреждены 12 многоэтажек, несколько магазинов и аптек, колледж, детско-юношеская спортивная школа и культурно-спортивный комплекс.

Из РСЗО, а также ракетами обстрелян Харьков, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, накануне вечером РСЗО «Смерч» был обстрелян Новобаварский район. «Около полуночи из Белгорода в направлении Харькова было запущено 3 ракеты. Одна взорвалась на территории России, еще одна — в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова. Последняя ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе», — написал Синегубов в своем телеграм-канале. В результате ракетного удара по Киевскому району Харькова были ранены 2 женщины (81 и 71 год), повреждены жилые дома и офисные помещения, произошли пожары.

09:30 «Газпром» полностью остановил поставки газа по «Северному потоку» на три дня

«Газпром» 31 августа полностью остановил последнюю работавшую турбину «Северного потока – 1» для технического обслуживания. На три дня прокачка по газопроводу полностью прекращена. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.

После завершения работ по «Северному потоку» будет поставляться 33 млн кубометров в сутки — это всего около 20% от мощности газопровода, который способен ежесуточно транспортировать 167 млн кубометров газа. Накануне также «Газпром» приостановил поставки французской Engie, главному покупателю российского газа во Франции, в связи с неоплатой за июль.

Россия до сих пор не забрала из Германии турбину Siemens для «Северного потока», которая прошла техобслуживание в Канаде и с середины июля находится в ФРГ. Компания Siemens Energy отмечает, что Москва выдвигает дополнительные требования к сопроводительным документам на турбину. В июле «Северный поток» останавливали на 10 суток для «плановой профилактики». В Германии, которая получает основной объем российского газа по этому газопроводу, считают сокращение поставок политически мотивированным.

09:00 Миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС, где проведет несколько дней

Инспекционная группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду утром, 31 августа, направилась на Запорожскую атомную электростанцию. «Мы наконец-то в пути после нескольких месяцев огромных усилий. МАГАТЭ отправляется на Запорожскую АЭС», — цитирует агентство France-Presse заявление, которое сделал глава агентства ООН Рафаэль Гросси журналистам в Киеве перед самым отъездом.

Я полностью осознаю важность этого момента, но мы готовы. МАГАТЭ готово. Мы сообщим о результатах нашей миссии. Мы проведем там несколько дней,

— сказал гендиректор МАГАТЭ Гросси, который лично возглавляет команду экспертов из 13 человек.

Гросси также заявил, что рассчитывает сделать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС постоянной.

Перед нами стоит очень важная задача — оценить реальную ситуацию там и помочь стабилизировать ее. (...) Мы направляемся в зону военных действий, на оккупированные территории, что требует ясных гарантий не только от Российской Федерации, но и от Украины. Нам удалось их получить,

— цитирует слова главы МАГАТЭ агентство Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед отъездом на ЗАЭС. Киев, 31/08/2022. REUTERS - GLEB GARANICH

Крупнейшая в Европе АЭС захвачена российской армией с начала марта. Киев обвиняет Москву в размещении на территории станции сотен солдат, тяжелой военной техники и боеприпасов.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский принял экспертов МАГАТЭ, прибывших в Киев, заявив, что международное сообщество должно добиться от России «немедленной демилитаризации» ЗАЭС. Киев и Москва также обвиняют друг друга в нанесении ударов по территории станции. «К сожалению, Россия не прекращает свои провокации, именно на тех направлениях, по которым миссия [МАГАТЭ] должна прибыть на станцию», — отметил Зеленский, добавив, что ситуация стала «предельно угрожающей».

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