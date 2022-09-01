Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси общается с журналистами после прибытия миссии ООН на Запорожскую АЭС, 1 сентября 2022 года.

Группа из 14 инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС. Глава миссии, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что его команда полна решимости осмотреть АЭС и встретиться с персоналом.

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Кортеж из девяти белых внедорожников заехал на территорию Запорожской атомной электростанции около 14:15 по московскому времени. По словам корреспондента «Интерфакса», который находится на месте, за час до прибытия экспертов в районе ЗАЭС еще продолжались обстрелы.

РИА Новости сообщает, что эксперты МАГАТЭ встретились на месте с представителями «Росатома».

Ранее стало известно, что из-за непрекращающихся обстрелов экспертам МАГАТЭ пришлось на три часа задержаться на одном из блокпостов со стороны подконтрольной Украине части региона.

Российские оккупационные власти Энергодара, где находится атомная электростанция, заявили о массированном обстреле жилых кварталов города со стороны ВСУ. Украинские власти, напротив, заявили, что Энергодар с 5 утра непрерывно обстреливали из минометов российские войска.

В чем заключается задача команды МАГАТЭ

В составе миссии — эксперты из Польши, Литвы, Франции, Китая и других стран. Им предстоит оценить ущерб, который был нанесен атомной станции в ходе боевых действий.

Бывший главный инспектор МАГАТЭ Олли Хейнонен накануне рассказал в интервью BBC, что комиссия попытается оценить, работает ли оборудование в штатном режиме, в каких условиях работают сотрудники АЭС и каково их физическое и моральное состояние.

«Идеальная миссия заключается в том, чтобы провести инспекцию всей электростанции, как ядерных реакторов, так и мест, где хранятся радиоактивные отходы, а также всех зон, которые могут быть проблематичны с точки зрения радиоактивных выбросов», — отмечает в интервью RFI Эмманюэль Галише, французская исследовательница в области ядерной физики.

Убийства, пытки и похищения сотрудников ЗАЭС

The Insider со ссылкой на независимые источники сообщает, что российские силовики похищают, пытают и убивают сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара. В местную больницу периодически привозят избитых людей с простреленными ладонями и поломанными пальцами, пишет The Insider.

Кроме того, по данным издания, Россия систематически обстреливает линии электропередач, которые соединяют станцию с украинской энергосистемой.

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