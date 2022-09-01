Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
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Группа из 14 инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС. Глава миссии, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что его команда полна решимости осмотреть АЭС и встретиться с персоналом.
Кортеж из девяти белых внедорожников заехал на территорию Запорожской атомной электростанции около 14:15 по московскому времени. По словам корреспондента «Интерфакса», который находится на месте, за час до прибытия экспертов в районе ЗАЭС еще продолжались обстрелы.
РИА Новости сообщает, что эксперты МАГАТЭ встретились на месте с представителями «Росатома».
Ранее стало известно, что из-за непрекращающихся обстрелов экспертам МАГАТЭ пришлось на три часа задержаться на одном из блокпостов со стороны подконтрольной Украине части региона.
Российские оккупационные власти Энергодара, где находится атомная электростанция, заявили о массированном обстреле жилых кварталов города со стороны ВСУ. Украинские власти, напротив, заявили, что Энергодар с 5 утра непрерывно обстреливали из минометов российские войска.
В чем заключается задача команды МАГАТЭ
В составе миссии — эксперты из Польши, Литвы, Франции, Китая и других стран. Им предстоит оценить ущерб, который был нанесен атомной станции в ходе боевых действий.
Бывший главный инспектор МАГАТЭ Олли Хейнонен накануне рассказал в интервью BBC, что комиссия попытается оценить, работает ли оборудование в штатном режиме, в каких условиях работают сотрудники АЭС и каково их физическое и моральное состояние.
«Идеальная миссия заключается в том, чтобы провести инспекцию всей электростанции, как ядерных реакторов, так и мест, где хранятся радиоактивные отходы, а также всех зон, которые могут быть проблематичны с точки зрения радиоактивных выбросов», — отмечает в интервью RFI Эмманюэль Галише, французская исследовательница в области ядерной физики.
Убийства, пытки и похищения сотрудников ЗАЭС
The Insider со ссылкой на независимые источники сообщает, что российские силовики похищают, пытают и убивают сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара. В местную больницу периодически привозят избитых людей с простреленными ладонями и поломанными пальцами, пишет The Insider.
Кроме того, по данным издания, Россия систематически обстреливает линии электропередач, которые соединяют станцию с украинской энергосистемой.
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