Сто девяностый день войны РФ против Украины. Онлайн

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В Запорожье прошли учения на случай утечки радиации с АЭС. 31 августа 2022.

1 сентября — 190-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:41 Эксперты миссии МАГАТЭ встретились на Запорожской АЭС с представителями «Росатома»

Представитель «Росатома» показал миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС, сообщило агентство «РИА Новости».

Сообщается, что делегация пробудет на электростанции до 3 сентября. По словам пророссийского главы Запорожской области, которого цитируют «РИА Новости», в четверг международные эксперты ознакомятся с рабочим залом станции, а потом посетят как минимум два реактора.

14:22 Курские власти заявили об обстреле приграничного села со стороны Украины

Администрация Курской области опубликовала в Telegram сообщение о том, что ВСУ «попытались обстрелять» приграничное село Гордеевка в Кореневском районе. Пострадавших и разрушений нет.

В посте также говорится о том, что рядом с селом Алексеевка Глушковского района «выполняли боевые задачи» российские военные.

Школы в Алексеевке и Троицком начали учебный год в дистанционном режиме. Для этого, согласно сообщению властей, в 17 домовладениях поставили усилители мобильного сигнала.

13:49 Глава Красного Креста о ситуации на Запорожской АЭС: «пора закончить играть с огнем»

Глава Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини призвал прекратить все военные действия в районе крупнейшей в Европе атомной электростанции, Запорожской АЭС. По его словам, организация вряд ли сможет чем-то помочь, если на объекте произойдет авария.

«В случае утечки радиации будет трудно, если не невозможно, оказать гуманитарную помощь», — отметил он на пресс-конференции в ходе визита в Украину.

Роберт Мардини добавил, что нужно немедленно принять конкретные меры для того, чтобы защитить эту электростанцию и все остальные подобные объекты от любых военных операций.

«Малейший просчет может стать причиной разрушений, о которых мы будем жалеть десятилетиями»,

— добавил он.

Последствия для миллионов людей могут стать катастрофическими и продлиться многие годы, сказал Роберт Мардини.

13:23 Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

Кортеж из девяти белых внедорожников заехал на территорию электростанции около 14:15 по Москве. По словам корреспондента «Интерфакса», который находится на месте, за час до прибытия экспертов в районе АЭС еще продолжались обстрелы.

В украинском «Энергоатоме» подтвердили, что делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС.

В составе миссии — эксперты из Польши, Литвы, Франции, Китая и других стран. Представителей США в ней нет.

12:34 Макрон: нужно продолжать вести диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нужно «всегда продолжать говорить со всеми», «особенно с теми, с кем мы не согласны».

«Кто хочет, чтобы Турция была единственной мировой силой, продолжающей говорить с Россией?»,

— отметил Эмманюэль Макрон на встрече с послами Франции в Елисейском дворце.

12:30 Почти 20 тысяч украинских детей 1 сентября пошли в школы во Франции

Около 18 тысяч детей украинских беженцев зачислены в школы Франции и в четверг, 1 сентября, вновь сели за парты.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила один из лицеев в 9 округе Парижа и пообщалась с маленькими украинцами.

Bonne rentrée à tous les élèves !

Et plus particulièrement aux collégiens et lycéens étrangers avec lesquels j'ai échangé ce matin au lycée Decour.

Parmi eux, des élèves ukrainiens courageux et motivés accueillis en 🇫🇷.@Mairie9Paris @PapNdiaye @dburkli #Ukraine pic.twitter.com/bf3ZmNEEU2 — Catherine Colonna (@MinColonna) September 1, 2022

«Счастливого 1 сентября всем школьникам! Особенно тем ученикам колледжей и лицеев, приехавшим из-за границы, с которыми я пообщалась сегодня утром в лицее "Декур". Среди них есть и смелые и мотивированные украинские школьники, которых приняла Франция»,

— написала Катрин Колонна у себя в Twitter.

12:03 Миссия МАГАТЭ задержалась на блокпосту на пути к Запорожской АЭС на три часа

Экспертам МАГАТЭ, которые сегодня должны посетить оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС, пришлось на три часа задержаться на одном из блокпостов со стороны подконтрольной Украине части региона. Об этом сообщает Reuters. Причина остановки — непрекращающиеся обстрелы.

По данным издания, глава организации Рафаэль Гросси лично ведет переговоры с украинскими военными, чтобы обеспечить проезд в сторону электростанции.

Ранее глава прокремлевской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что делегация МАГАТЭ проехала пропускной пункт Васильевка на линии соприкосновения и находится на подконтрольной российской армии территории.

Другой представитель пророссийских властей Владимир Рогов, который называет себя членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, заявил, что эксперты находятся на блокпосту в Новоалександровке в 20 километрах от линии фронта и что движение колонны остановлено.

Минобороны РФ заявило, что Москва подтверждает готовность принять миссию МАГАТЭ и обеспечить её безопасность, «несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов».

11:35 New York Times: США ограничили поставки в Россию высокопроизводительных компьютерных чипов

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу высокопроизводительных компьютерных чипов в Россию и Китай, пишет газета The New York Times. По данным издания, они затронут чипы, которые производят компании Nvidia и Advanced Micro Devices.

Как уточняет газета, изначально такие чипы были предназначены для разработки видеоигр, но затем стали использоваться в суперкомпьютерах. В Белом доме считают, что Россия может использовать такие чипы для разработки технологий распознования лиц и новых видов оружия.

В Nvidia сообщили, что теперь будут должны запрашивать у властей США специальные разрешения для экспорта своей продукции такого типа.

Nvidia перестала продавать оборудование в России еще в марте, а в июне также прекратила продавать и продлевать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. Американская компания до сих пор поставляет товары на китайский рынок.

11:02 Санна Марин: Финляндия перешла на «военную экономику»

Финляндия живет в условиях «военной экономики» из-за разразившегося в Европе энергетического кризиса, заявила премьер-министр страны Санна Марин. По её словам, ситуация сейчас настолько исключительна, что для её исправления нужны исключительные меры.

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация»,

—отметила она.

Санна Марин выразила надежду на то, что Еврокомиссия поможет Финляндии справиться с повышением цен на энергоносители — например, установит потолок цен на электричество.

10:42 Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО

Главное из заявлений главы российского МИД:

Запад беззастенчиво развязал против России гибридную войну на Украине, когда понял, что планы организации «анти-России» провалились.

Запад уже осознал, что Россию не получится изолировать.

Запад «забился в истерике» и пытается своей беспрецедентной агрессией компенсировать неспособность вести дела на основе взаимоуважения.

России не нужно закрываться и коллективно наказывать граждан ЕС в ответ на ограничения с шенгенскими визами.

Заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о необходимости гражданам Германии страдать, чтобы поддержать Украину, стало фантастическим признанием.

Страны Евразии, Латинской Америки и Африки не устраивает перспектива навязывания Западом своих правил.

Россия ожидает от миссии МАГАТЭ объективной оценки ситуации на Запорожской АЭС.

10:17 США: российской армии не хватает военнослужащих

В США считают, что российская армия испытывает «серьезную» нехватку личного состава в Украине и ищет способы повысить численность своих войск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, занимающих высокие посты в Вашингтоне.

В Соединенных Штатах полагают, что Министерство обороны РФ пытается пополнить ряды военнослужащих за счет набора контрактников и сотрудников частных охранных предприятий и выплаты им бонусов, а также побуждая получивших ранения солдат вернуться на фронт.

Кроме того, источники телеканала отметили, что у США есть «заслуживающие доверия» сообщения о том, что Минобороны РФ собирается начать набирать в Украине отбывающих наказание преступников в обмен на помилование и денежную компенсацию.

Эта информация основывается на данных разведки США, степень секретности которых недавно была понижена.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин увеличил штатную численность российских военнослужащих на 137 тысяч человек. Правда, пока неясно, как именно Минобороны РФ сможет достичь этой цифры — за счет набора новых контрактников или организации дополнительного призыва.

09:57 Миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию в Запорожской области

Миссия МАГАТЭ, которая сегодня должна посетить Запорожскую АЭС, прошла КПП в Васильевке и прибыла на территорию, подконтрольную российской армии. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пророссийские власти региона. Они ожидают прибытия экспертов в течение часа.

Согласно другому сообщению, также от агентства «РИА Новости», миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, а движение колонны остановлено.

09:15 Энергодар подвергся обстрелу. Сегодня в город должна прибыть миссия МАГАТЭ

Прокремлевские власти Запорожья заявили, что утром, 1 сентября, украинские войска из артиллерийских орудий обстреляли оккупированный российской армией город Энергодар, где находится Запорожская АЭС. По их данным, трое мирных жителей погибли, еще пятеро пострадали.

Владимир Рогов, который называет себя членом главного совета временной администрации Запорожской области, добавил, что в результате обстрелов на электростанции сработала система аварийной защиты и отключился пятый энергоблок. По его словам, также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.

Кроме того, как утверждают в Минобороны РФ, около 6 утра по Москве на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от Запорожской АЭС высадились две украинские диверсионные группы из 60 человек на семи лодках и попытались захватить электростанцию. По ним ударила российская авиация. Глава пророссийской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что диверсанты были убиты.

Затем, около 7 утра по Москве, продолжают в Минобороны РФ, российские военные пресекли попытку высадки тактического десанта ВСУ в районе населенного пункта Водяное — в нескольких километрах от АЭС. Утверждается, что украинские десантники передвигались на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, и российская сторона их потопила.

В свою очередь украинские власти заявили, что Энергодар с 5 часов утра непрерывно обстреливают из минометов российские войска. «Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем», — заявил мэр города Дмитрий Орлов.

Сегодня Запорожскую АЭС должна посетить делегация экспертов МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси. Несмотря на утренние обстрелы, комиссия уже выехала из Запорожья в Энергодар.

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