HRW рассказала о российских фильтрационных лагерях для украинских беженцев

Правозащитная организация Human Rights Watch рассказала об обустроенных Россией фильтрационных лагерях для украинских беженцев. Как выяснили исследователи HRW, российские власти вынуждали мирных жителей Украины уехать из страны в РФ, не позволяя им добраться до контролируемых Киевом территорий. Правозащитники, которые провели интервью с 54 беженцами, напоминают: незаконное перемещение и депортация людей являются военным преступлением и может быть признано преступлением против человечности.

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HRW выпустила доклад под заголовком «У нас не было выбора» в четверг, 1 сентября. По данным экспертов, Россия и связанные с Москвой сепаратисты заставили уехать из Украины тысячи человек, подвергая их обязательным, унизительным и излишним проверкам — фильтрации.

Большинство украинцев, с которыми удалось пообщаться HRW, уехали из Мариуполя и Донецкой области, а также Харьковской области. Российские власти говорили им, что они должны «забыть о том», что когда-либо смогут попасть на подконтрольные Украине территории. Украинцев перемещали в Россию или так называемую «ДНР».

В ходе фильтрации российские военные и связанные с Россией власти оккупированных территорий собирали биометрические данные украинских беженцев, в том числе отпечатки пальцев и фотографии, досматривали телефоны и обыскивали личные вещи, а также допрашивали о политических взглядах. Иногда военные или полицейские переписывали номера телефонов IMEI.

«Мы чувствовали, словно нас взяли в заложники», — сказал правозащитникам один из беженцев, который попал под фильтрацию.

Фильтрация, как пишут правозащитники, проходила в разных местах: часто речь шла о полноценным «лагерях», куда беженцев свозили на автобусах или грузовиках. Одного из украинцев, с которыми пообщалась HRW, увезли в школу на территории, подконтрольной ДНР. У него, как и других беженцев, забрали паспорт. Спать приходилось на полу или на партах.

Те, кого российские власти подозревали в связях с ВСУ или националистами, были задержаны на подконтрольных России территориях, в том числе в центре в Еленовке. Там 20 июля в результате авиаудара погибли как минимум 50 украинских заключенных.

Сколько человек прошли через фильтрационные лагеря, неизвестно. HRW сообщает, что, по данным агентства ТАСС, с начала войны в Россию въехали более 2,8 миллиона украинских беженцев, в том числе 448 тысяч детей. Некоторые сделали это добровольно, отмечает HRW.

HRW не удалось получить комментарий от властей России, которые получили выводы этого доклада еще 5 июля.

«Перемещение людей на оккупированные Россией территории и далее в Россию без согласия должно быть немедленно прекращено, — заявила Белкис Вилле, старший исследователь отдела кризисов и конфликтов HRW. — Российские власти и международные организации должны сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто был вывезен в Россию против своей воли и хочет вернуться домой, сделать это безопасно».

О фильтрационных лагерях, где украинских беженцев проверяют на «лояльность» российскому режиму, было известно и ранее. СМИ сообщали, что вывозить украинцев в Россию стали почти сразу после начала войны. Свидетельства, собранные журналистами, во многом совпадают с информацией, опубликованной HRW. Официальные российские источники подтвердили, что проводят «эвакуацию» беженцев из Украины в Россию. При этом статус беженца получают лишь немногие из них — с начала февраля его смогли обрести лишь 55 тысяч украинцев.

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