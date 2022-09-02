Миссия МАГАТЭ остается на Запорожской АЭС: первые итоги и заявления

Часть экспертов миссии Международного агентства по атомной энергии продолжает работу на Запорожской АЭС до конца этой недели. Побывав 1 сентября на захваченной силами РФ украинской станции, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство «устанавливает постоянное присутствие» на АЭС. Он сообщил, что «физическая целостность электростанции была нарушена несколько раз». Президент Украины заявил, что ждет от МАГАТЭ призыва «демилитаризовать» АЭС.

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1 сентября директор МАГАТЭ побывал на украинской Запорожской АЭС, которая еще в марте была захвачена армией РФ. Рафаэль Гросси лично возглавил миссию инспекторов агентства, которые должны на месте оценить ситуацию на крупнейшей атомной станции Европы, оказавшейся в зоне военных действий. РФ и Украина обвиняют друг друга в непрекращающихся обстрелах в районе Запорожской АЭС.

Гросси и часть сотрудников миссии покинули станцию в тот же день, в четверг, после нескольких часов работы на месте. После отъезда глава МАГАТЭ в беседе с журналистами сообщил:

Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, Случайно или намеренно — у нас нет деталей, чтобы об этом утверждать. Но это реальность, которую мы должны признать. И это не должно продолжаться. С какой бы стороны вы ни были, какую бы позицию ни занимали, что бы вы ни думали об этой войне, этого не должно происходить.

Гросси сообщил, что осмотрел энергоблоки, аварийные системы, дизельные генераторы, а также побывал в диспетчерских «нескольких блоков». По его словам, для первого осмотра миссия МАГАТЭ выбрала «три-четыре ключевые зоны», которые эксперты осмотрели лично.

Глава МАГАТЭ сообщил, что часть инспекторов остается на Запорожской АЭС «до воскресенья или понедельника» (4 или 5 сентября) для продолжения работы по сбору технической информации.

В беседе с прессой Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ не покидает Запорожскую АЭС: «Мы никуда не уходим, МАГАТЭ теперь здесь, на станции (…) мы готовимся к постоянному присутствию здесь».

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

По завершении визита глава МАГАТЭ записал видеозаявление, в котором подчеркнул: «Конечно, здесь еще много нужно сделать, моя команда остается, и, что самое главное, мы организуем постоянное присутствие здесь МАГАТЭ».

По сообщениям СМИ, после отъезда Рафаэля Гроссии на Запорожской АЭС работу продолжили шестеро инспекторов миссии МАГАТЭ из 13-ти, прибывших на станцию 1 сентября.

Два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, сообщил агентству РИА Новости российский постоянный представитель при международных организациях в Вене (штаб-квартире международного агентства Михаил Ульянов.

Вечером 1 сентября в своем ежедневно видеообращении президент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал «демилитаризации» территории Запорожской АЭС, ухода оттуда сил РФ.

Главное, что должно произойти, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали соответствующих призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей. Это говорилось ясно: демилитаризация и полный контроль украинских атомщиков, — сказал Зеленский.

Он также заявил, что, несмотря на договоренности с Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без западных и украинских журналистов, которых не пропустили российские военные.

Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит. К сожалению, этого не было сделано. Хотя и было обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ. Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из ситуации на станции.

Украинский «Энергоатом» в специальном заявлении, опубликованном утром 2 сентября, обвинил российскую сторону в искажении фактов о реальном положении дел на ЗАЭС. В компании, вслед за президентом Зеленским, заявили, что на станцию не пустили независимых журналистов.

В «Энергоатоме» также подчеркнули: «Военные грузовики, которые в нарушение всех требований пожарной безопасности находятся в машинных залах энергоблоков» экспертам МАГАТЭ «представили как технику войск химической защиты».

Россияне также «не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны видеть представители МАГАТЭ», — утверждает «Энергоатом». В заявлении также говорится, что во время инспекции россияне «допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах движения членов делегации МАГАТЭ».

Украинский министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона «Единые новости» сообщил, что ожидает от миссии МАГАТЭ заявления о недопустимости размещения военных и вооружений на территории ЗАЭС. ««Миссия МАГАТЭ должна заявить о том, что наличие военных, наличие вооружений на станции действительно является угрозой ядерной безопасности. Это очевидно», — подчеркнул Галущенко.

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