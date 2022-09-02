Сто девяносто первый день войны России против Украины. Онлайн

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Девятилетняя Антонина и ее пятилетняя сестра Соня у дверей их дома в украинском селе Покровское в Николаевской области, 1 сентября 2022. Учебный год они начали под звуки непрекращающихся обстрелов.

2 сентября — 191-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:10 ООН: мировые цены на продовольствие снижаются пятый месяц подряд

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на продовольствие падают пятый месяц подряд. Отчасти это происходит благодаря возобновлению экспорта из черноморских портов Украины.

Индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации, который отслеживает ежемесячное изменение мировых цен на корзину продовольственных товаров, достиг рекордно высокого уровня в марте после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

С тех пор индекс ФАО неуклонно падает. В августе он снизился на 1,9%.

Растительные масла подешевели в августе на 3,3%, ниже уровня годичной давности. Зерновые упали на 1,4%, что обусловлено падением мировых цен на пшеницу на 5,1%.

Это произошло благодаря «улучшению производственных перспектив в Северной Америке и России, а также возобновлению экспорта из портов Черного моря в Украине впервые за более чем пять месяцев перерыва», отмечается в сообщении ФАО.

14:00 Украинская разведка: Россия не может отправить на войну более 350 тысяч военнослужащих

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в эфире «Военного телевидения Украины», что российские вооруженные силы с начала вторжения испытывают кадровый голод и не могут направить на войну в Украину более 300 - 350 тысяч солдат. Его слова приводит «Украинская правда».

«В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, у России есть мощный контингент в Сирии. Россия располагает разветвленной сетью военных баз на территории бывшего Советского Союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане», — сказал он.

13:45 Россия и Украина обменялись военнопленными. 14 украинских военных вернулись домой

Как сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, обмен состоялся 2 сентября в Донецкой области.

«Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо - из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года. Среди освобожденных — офицер и военный медик», — отмечается в сообщении штаба.

Российская сторона пока не комментировала прошедший обмен.

12:45 Страны «большой семерки» договорились о потолке цен на российскую нефть

После трех месяцев переговоров страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Об этом пишет Financial Times. Четыре чиновника, близкие к переговорному процессу, рассказали изданию, что об этом решении будет объявлено на сегодняшней встрече министров финансов США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии.

Таким образом страны G7 намереваются ограничить доходы России.

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «На таких нерыночных принципах мы взаимодействовать не будем, топливо пойдет в другие страны», — сказал он.

12:25 Два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе

Об этом официальному российскому агентству РИА Новости сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, сейчас на Запорожской АЭС находятся шесть сотрудников МАГАТЭ. Они останутся там еще на несколько дней. Ранее в миссии МАГАТЭ называли даты до 4-5 сентября.

12:00 Российские технологические компании остались без американских чипов

11:50 ФБР провело обыски в квартире и доме, связанных с Виктором Вексельбергом

1 сентября сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности США провели обыски в квартире и домах, которые могут быть связаны с российским олигархом Виктором Вексельбергом, который находится в санкционном списке США. Речь идет о квартире, расположенной на Park Avenue в Нью-Йорке, вилле в Хэмптоне, а также объекте недвижимости в Майями. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг попал под санкции США еще в 2018 году, задолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все активы Вексельберга в США были заморожены, а американским компаниям запретили вести дела с ним и его структурами.

В апреле 2022 года Испания по просьбе США арестовала стоящую в порту Пальма-де-Майорка яхту Tango стоимостью 90 млн евро, которая принадлежит Вексельбергу.

В марте власти США объявили о создании специальной структуры по преследованию «коррумпированных российских олигархов». Как сообщал Белый дом, за это время были арестованы принадлежащие россиянам яхты и самолеты на сумму более миллиарда долларов, а также заморожены сотни миллионов долларов авуаров на американских счетах российской элиты. Президент США Джо Байден отмечал, что хочет использовать эти средства в качестве компенсации на восстановление Украины.

11:30 Французская компания Air Liquide покидает Россию и передает активы местному менеджменту

Французская химическая компания Air Liquide, специализирующаяся на технических газах, объявила 2 сентября об уходе из России. Как говорится в пресс-релизе компании, на Россию, где работает около 720 человек, приходилось менее 1% от общей выручки Air Liquide. Air Liquide в частности поставляет кислород в российские больницы.

За полгода, которые прошли с начала российского вторжения в Украину, Россию покинул ряд крупных французских компаний. В частности банк Société générale и автомобильный концерн Renault. О приостановке деятельности в России объявила группа Hermès, а также cпециализирующаяся на продаже спортивных товаров компания Decathlon.

При этом в России остались компании Leroy Merlin, Auchan, Danone и фармацевтический гигант Sanofi. Из России также не ушла компания Total Energies.

11:15 В Петербурге чиновники пришли в фонд «Ночлежка» и предложили бездомным подписать контракт на военную службу

Сотрудники администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга пришли в фонд «Ночлежка», чтобы предложить бездомным подписать контракт на военную службу. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщило петербургское издание «Бумага» со ссылкой на пресс-службу благотворительной организации.

Визит чиновников состоялся еще 17 августа. Как рассказал изданию представитель «Ночлежки», сотрудники администрации попытались поговорить с подопечными организации и оставить листовки, в которых есть информация о службе по контракту.

11:05 «Энергоатом»: Россия врет, манипулирует и искажает реальное положение дел на Запорожской АЭС

Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите, говорится в заявлении украинской компании «Энергоатом».

10:30 Премьер-министр Украины призвал ЕС не выдавать виз российским туристам и студентам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому агентству DPA в преддверии встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал устроить россиянам «холодный душ» и перестать выдавать визы российским студентам и туристам.

«К сожалению, опросы показывают, что около 80% жителей России поддерживают войну против нашей страны. К сожалению, это не только война Путина. 200 000 российских солдат воюют против Украины. Даже их семьи ничего не говорят против, население в целом поддерживает эту войну», — заявил Шмыгаль.

«Нельзя делить русских на хороших русских и плохих русских. Нам невыносимо, что часть русских здесь убивает и насилует, а другая часть прекрасно живет на Западе, уезжает в отпуск, dolce vita. Нужен холодный душ российскому обществу в виде визового запрета для туристов и студентов»,

— отметил глава правительства Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что выступает против отмены выдачи виз для всех россиян.

09:50 После взрывов в Крыму финал чемпионата России по картингу перенесли из Евпатории в Грозный

Об этом сообщает телеканал «Настоящее время». В чемпионате примет участие десятилетний внук Владимира Путина Роман Фаассен. Это сын старшей дочери российского президента Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.

09:40 Норвежская нефтяная компания Equinor окончательно покинула Россию

Норвержская компания Equinor сообщила о завершении выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции в России. Это был последний совместный с Россией проект Equinor.

«Equinor подтверждает, что полный выход из Харьяги завершен. В рамках выхода Equinor в соответствии с применяемыми санкциями покрыла обязательства по выводу из эксплуатации, накопленные и задолженные Equinor за эти годы. После выхода из Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в России»,— говорится в сообщении компании.

Как отмечает «Коммерсант», над проектом Харьяга работала «дочка» Equinor «Статойл Харьяга АС». Ей принадлежало 30% проекта. Еще 20% было у французской дочки Total «Тоталь Разведка Россия». Французская компания завершила передачу своей доли в проекте российской компании «Зарубежнефть» 26 августа.

Как подчеркивает Русская служба BBC, уход Equinor с российского рынка — это первый случай, когда крупная международная нефтегазовая компания полностью ушла из России.

09:30 Что увидели журналисты Franceinfo на Запорожской АЭС

Несмотря на то, что, по словам Владимира Зеленского, Россия не пустила независимых журналистов на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ, некоторым западным журналистам все же удалось посетить станцию вместе с экспертами. Однако этот визит проходил под строгим контролем оккупационных российских властей и больше походил на пиар-кампанию «Росатома» и российской стороны. Эксклюзивный репортаж публикует во вторник утром радиостанция Franceinfo.

DOCUMENT FRANCEINFO. Guerre en Ukraine : dans les coulisses de la visite sous haute tension de l'AIEA à la centrale de Zaporijjiahttps://t.co/L9y93NJMQG pic.twitter.com/smgECogtqE — franceinfo (@franceinfo) September 2, 2022

По словам корреспондентов радиостанции, пространство ЗАЭС выглядит пустынно: украинский персонал, работающий под контролем российских оккупантов, сокращен до минимума.

Следы авиаударов не бросаются в глаза, здания выглядят ухоженно, вдоль аллей посажены цветы, однако возле реактора № 6 журналисты увидели остатки упавшей на территории станции ракеты. Ее положение указывало на то, что она попала сюда с российской стороны. Однако, как пишет Franceinfo, российская сторона поспешила заверить международную делегацию, что из-за «инерции» ракета перевернулась во время падения в землю.

Представители «Росатома», которые показывали экспертам МАГАТЭ территорию ЗАЭС, не переставая, обвиняли украинскую сторону в обстрелах, а также «почти не скрывали угроз»:

Нужно понимать, что до тех пор, пока Украина не перестанет бомбить станцию, Украина, Россия и Европа находятся в большой опасности. И это не политика.

— заявил один из руководителей «Росатома» в интервью Franceinfo.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что российская оккупация станция является «нарушением ее физической целостности».

Эксперты МАГАТЭ накануне провели на станции всего около трех часов. Этого времени недостаточно для того, чтобы проанализировать ситуацию. В эту пятницу представители агентства снова вернутся на АЭС.

08:55 Зеленский: Россия не пустила независимых журналистов вместе с миссией МАГАТЭ

Как заявил в своем вечернем обращении президент Украины, несмотря на договоренности с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, Россия не допустила на ЗАЭС независимых журналистов. Там были только кремлевские пропагандисты.

По словам украинского президента, оккупанты пытаются превратить этот визит «в бесплодную экскурсию по станции».

Когда мы виделись с господином Гросси [глава миссии]и членами миссии в Киеве, мы договорились, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что происходит. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ. Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции. Владимир Зеленский.

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