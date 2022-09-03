Сто девяносто второй день войны России против Украины. Онлайн

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3 сентября — 192-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:33 Главнокомандующий ВСУ: украинские беспилотники уничтожили российскую военную технику на сумму в $26,5 млн

Два беспилотника Bayraktar ТВ-2 за три дня c 31 августа по 2 сентября уничтожили российскую военную технику на сумму в $26,5 млн. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Среди уничтоженной техники – восемь танков Т-72, самоходная артиллерийская установка «Акация», БМП и гаубица. По словам Валерия Залужного, также были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП.

12:14 Путин и Эрдоган провели переговоры

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По версии Кремля, стороны обсудили «зерновую сделку» и визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Кроме того, Москва и Анкара подтвердили готовность расширять торгово-экономические связи, в частности организовывать совместные стратегические проекты в сфере энергетики.

Реджеп Тайип Эрдоган также выразил соболезнования по поводу смерти бывшего президента СССР Михаила Горбочева, церемония прощания с которым проходит сегодня в Москве. На неё даже приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

11:41 Харьков, Украина

Российские ракеты взлетают из Белгородской области, вид из Харькова, Украина. 1 сентября 2022. AP - Vadim Belikov

11:32 Ежедневная сводка британской разведки

С 29 августа 2022 Вооруженные силы Украины проводят новые наступательные операции на юге страны. Одним из элементов этого наступления стало продолжающееся продвижение на широком фронте к западу от Днепра, сфокусированное на трех направлениях в пределах оккупированной Россией Херсонской области.

Непосредственные цели операции ограничены, но украинские силы, вероятно, добились некоторой тактической внезапности; воспользовавшись плохой логистикой и проблемами с управлением и командованием Вооруженных сил России.

Поскольку боевые действия также продолжаются в Донбассе и Харьковской области, ключевым для российского командования в ближайшие дни станет вопрос, куда направить резервные подразделения, которые получится сформировать.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dpJoSbv5jg



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LZlEVAEHQ2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2022

10:45 Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области

В ночь на субботу российская армия нанесла по Днепропетровской области несколько ударов: крылатыми ракетами, «Градами» и тяжелой артиллерией. Об этом сообщил глава региона Валентин Резниченко.

«Ночь была очень громкой. В Днепровском районе наши военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр»,

– написал Валентин Резниченко у себя в Telegram.

Началось несколько пожаров, которые были быстро потушены. Пострадавших нет, добавил глава региона.

По его словам, российские войска также нанесли удар по Никопольскому району. Валентин Резниченко отметил, что россияне использовали системы залпового огня "Град" и тяжелую артиллерию.

«В Никополе без разрушений. В Марганце повреждено несколько домов, хозяйственных сооружений, автомобилей и газпроводов»,

– написал Валентин Резниченко.

В Криворожском районе также было разрушено несколько частных домов.

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