Сто девяносто третий день войны России против Украины. Онлайн

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4 сентября — 193-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

18:34 Сообщения об освобождении Высокополья в Херсонской области

Разные источники в сети сообщают, что украинские войска освободили поселок Высокополье в Херсонской области. Депутат Верховной Рады Украины Юрий Мисягин опубликовал фотографию, на которой, по его словам, украинские военные поднимают флаг на крыше местной больницы.

Некоторые пророссийские телеграм-каналы сообщают, что российские десантники отступили из поселка, который ВСУ взяли «в клещи».

Официальной информации о ситуации вокруг поселка нет. Высокополье — крупный поселок на севере Херсонской области, с довоенным населением около четырех тысяч человек и железнодорожной станцией.

18:25 Из сводки украинского генштаба: российские войска используют школы и детсады для прикрытия на оккупированных территориях

Российские войска используют для прикрытия школы и детские сады на оккупированных территориях, сообщает украинский генштаб в вечерней сводке: «Стало ясно, почему российские захватчики так упорно пытались начать учебный год (…) В здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время как на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника. (…) Подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области».

Как отмечает генштаб ВСУ, несмотря на все попытки оккупационных сил и их союзников, значительная часть учебных заведений так и не начали работать в очном формате.

Другие сообщения из вечерней сводки генштаба ВСУ:

Силы обороны Украины удерживают позиции и не допускают продвижения российских войск. Отражены атаки противника в районах Краснополья, Бахмута, Соледара, Первомйского и других населенных пунктов.

Украинские ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника. За минувшие сутки нанесено поражение по пунктам управления, районам сосредоточения боевой техники и личного состава.

За сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по живой силе, боевой и спецтехнике, а также по военным объектам российских войск.

В течение суток российские войска нанесли 14 ракетных и более 15 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины. Авиационная группировка РФ интенсивнее всего ведет боевые действия на Донецком направлении и на юге Украины.

Проблемой для российских войск остается вопрос пополнения потерь в живой силе. Представители ЧВК «Вагнер» пытаются вербовать осужденных в колонии № 124 города Донецк.

В районе Херсона военнослужащие 127 полка первого армейского корпуса подняли бунт, написали отказ от участия в боях. Известно, что одна из причин — неудовлетворительное обеспечение. На фронте личный состав этого полка остался даже без воды.

В сводке генштаба ВСУ не упоминается о ситуации вокруг Высокополья Херсонской области, об освобождении которого сообщают в сети разные источники.

17:58 В результате удара по Харькову двое госпитализированы — глава ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что 4 сентября российские войска ударили по Холодногорскому и Новобаварскому районам Харькова. На данный момент медики госпитализировали двух человек в состоянии средней тяжести, сообщает Синегубов.

17:38 Джон Салливан завершил работу в качестве посла США в РФ и уехал из Москвы

Джон Дж. Салливан завершил работу в качестве посланника США в России и покинул Москву, говорится в извещении американского дипломатического представительства. На этой должности Джон Салливан проработал почти три года.

Отмечается, что Салливан вместе с эти завершает сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он проработал при пяти президентах США.

Обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд — до прибытия преемника посла, сообщает посольство.

Российское агентство «ТАСС» со ссылкой на дипломатический источник подчеркивает, что о понижении уровня американского диппредставительства в России речи не идет, и Вашингтон готовит ротацию на должность посланника в Москве.

16:41 Владимир Зеленский переговорил с Урсулой фон дер Ляйен

«Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Подчеркнул необходимость подготовки восьмого пакета санкций, который должен включать также запрет на выдачу виз гражданам РФ», — написал президент Украины в твиттере по итогам переговоров с главой Еврокомиссии.

Владимир Зеленский также заявил, что вместе с Урсулой фон дер Ляйен удалось скоординировать «шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа».

Провів телефонну розмову з Президентом Єврокомісії @vonderleyen. Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну #ЄС. Наголосив на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2022

16:26 Из-за полномасштабного российского вторжения в Украине погибли уже 382 ребенка — офис генпрокурора Украины

По состоянию на утро 4 сентября из-за развязанной Россией войны против Украины в Украине погибли 382 ребенка, более 740 детей получили ранения. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что эти данные не окончательные, они уточняются в местах активных боевых действий, на оккупированных РФ и освобожденных территориях Украины.

По имеющимся сведениям, больше всего детей пострадали в Донецкой, Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, сообщают ювенальные прокуроры.

16:10 ISW: Контрнаступление ВСУ на юге не приведет к немедленным территориальным успехам

Украинские официальные лица прямо заявляют, что контрнаступление ВСУ на юге Украины является методичной операцией по ослаблению российских сил и их логистики, а не попыткой немедленно вернуть большие участки ныне оккупированной территории, указывает в своей сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Это соотносится с оценкой ISW о том, что украинское контрнаступление, вероятно, не приведет к немедленным успехам и что украинские силы стремятся вывести из строя ключевые логистические узлы, поддерживающие российские подразделения на юге, и ослабить военный потенциал РФ.

15:55 Власти Украины объявили об уголовной ответственности за участие в референдумах на оккупированных территориях

Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, побуждение к участию в референдуме или само участие в нем наказывается 12 годами лишения свободы с конфискацией имущества.

Она призвала жителей оккупированных регионов уехать, или же не идти на голосование о присоединении территорий к РФ.

«А если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, не принимать участия ни в каких „референдумах“ ни под каким давлением, никаким насильственным принуждением», — объявила министр.

Российские власти неоднократно и на различных уровнях заявляли, что референдумы о присоединении Херсонской области, а также ДНР и ЛНР к России могут состояться в ближайшее время. Планировалось, что такое голосование пройдет 11 сентября в единый день голосования в РФ. Однако окончательную дату так и не назвали в том числе из-за неудач на фронтах.

15:30 Алла Пугачева посвятила критический пост Никите Михалкову

«Прекрасный фильм, прекрасный режиссёр. Куда же делся прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?», – написала она в Instagram.

Накануне актриса посетила церемонию прощания с Михаилом Горбачевым. Она вернулась в Россию по меньшей мере неделю назад – вскоре после 24 февраля Пугачева уехала в Израиль.

Никита Михалков активно высказывается за войну в Украине в своей авторской программе «Бесогон». Там же он заявил, что артисты, которые покинули Россию после начала «спецоперации», доме «никому не нужны» и «аннулировали» заслуги перед страной.

14:50 Бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца, что Россия больше не является надежным энергетическим партнером

14:15 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Они обсудили восстановление страны и увеличение военной помощи

«Для победы и изгнания оккупантов с наших земель Украине нужно еще больше вооружения от союзников. Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения. Кроме того, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T. Мы также ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития ПВО», — написал Шмыгаль

12:50 С начала войны из России в Украину незаконно вывезли более семи тысяч детей

С таким заявлением выступил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Голосу Америки».

«Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростили свое законодательство по усыновлению», — сказал Лубинец.

Об упрощенном получении гражданства для детей-сирот из так называемых ДНР и ЛНР ранее объявляла депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.

На этой неделе HRW рассказала о российских фильтрационных лагерях для украинских беженцев.

12:15 Бывший глава МВД Италии Маттео Сальвини усомнился в эффективности санкций против России

Во время интервью RTL крайне правый политик заявил, что санкции не работают, а те, кто их ввели, находятся «на коленях». «Прошло много месяцев с начала войны, и люди (в Европе – RFI) платят по счетам в два, а то и в четыре раза больше. Бюджет РФ наполняется деньгами», - сказал Сальвини.

Он призвал пересмотреть стратегию и сохранить предприятия и рабочие места в Италии.

Заявление Сальвини прокомментировал лидер Демократической партии Италии Энрико Летта. «Даже Владимир Путин не сказал бы лучше», - отметил он в своем аккаунте в Twitter.

Маттео Сальвини неоднократно называли политиком, близким к Москве. В 2019 году, когда Сальвини занимал пост в правительстве Италии, конкуренты называли его «другом Кремля». The Insider и Bellingcat утверждали, что советники Сальвини вели переговоры с одним из идеологов евразийства Александром Дугиным.

В августе 2022 года аналитики из Йеля выпустили доклад с заключением, что санкции против России оказали крайне серьезное влияние на экономику РФ, хотя и не остановили войну.

11:35 По данным Генерального штаба ВСУ, потери российской армии составили 49 500 человек

Об этом говорится в ежедневной сводке, обновляемой вооруженными силами Украины.

В Киеве утверждают, что уничтожили также 236 самолетов, более двух тысяч танков, 156 систем ПВО, 964 дрона и ряд другой техники.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 4, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/rFg1VkEeJj — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 4, 2022

Насколько эти цифры соответствуют действительности, проверить сложно – в Министерстве обороны России практически не сообщают о потерях. Через месяц после начала «специальной операции» военное ведомство РФ отчиталось о 1351 погибшем – но эти цифры, вероятно, были занижены, а в Украине в апреле говорили уже о 20 тысячах погибших российских солдатах.

Русская служба Би-би-си, которая проанализировала открытые источники, смогла насчитать 6020 погибших российских военных, которых похоронили на родине.

11:10 Украинские СМИ сообщают о ночных ударах по Николаеву

По данным журналистов, не менее двух ракет упали на проезжие части, в результате чего образовались воронки. Улицы стали непроездными, поврежден водопровод

В одной из больниц, расположенных рядом с местом удара, выбило окна.

10:35 Германия выделит 200 миллионов евро на помощь внутренним переселенцам в Украине

Об этом пишет DW со ссылкой на министра ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце. По словам политика, речь идет о помощи с жильем, одеждой и лекарствами.

«В сложившейся ситуации украинское государство не может обеспечить необходимые социальные выплаты без нашей поддержки», — сказала Шульце в интервью журналистам медиагруппы Funke.

Свенье Шульце сделала заявление об очередном пакете помощи на фоне визита в Германию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который должен прибыть в Берлин в воскресенье, 4 сентября.

Всего в Украине сейчас насчитывают около семи миллионов внутренних переселенцев – так называют людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, но остались в стране и не стали беженцами. Ситуация переселенцев усложняется с приближением зимы. По данным ООН, их жилье в 22% случаев не приспособлено к низким температурам.

10:00 Британская разведка опубликовала ежедневную сводку о ходе войны

Российские силы продолжают страдать от проблем с моральным духом и дисциплиной в Украине. Одной из главных проблем помимо боевой усталости и высоких потерь дислоцированных российских солдат, вероятно, остаются проблемы с их оплатой.

В российских вооруженных силах доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, дополненного сложным набором премий и надбавок. В Украине, скорее всего, были серьезные проблемы с невыплатой значительных боевых премий.

Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, правовым статусом «специальной военной операции» и коррупцией среди командиров.

Российские ВС не обеспечивают базовые потребности военнослужащих, дислоцированных в Украине, включая необходимую форму, оружие и пайки.

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