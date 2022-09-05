Сто девяносто четвертый день войны России против Украины. Онлайн

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Так выглядит одна из детских больниц в Николаеве после российских ударов, 4 сентября 2022 года.

5 сентября — 194-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:25 Макрон и Шольц обсудят энергетический кризис в Европе

Как сообщает Елисейский дворец, лидеры Франции и Германии обсудят по видеосвязи энергетический кризис в Европе и европейскую солидарность, чтобы ему противостоять. В частности планируется поднять тему «дополнительных мер, которые могут быть приняты для защиты домохозяйств и предприятий».

12:20 В Кельне на пророссийское шествие вышли от 400 до 800 человек

В Кельне в воскресенье прошла пророссийская акция c требованием отмены санкций в отношении Москвы и против поставок оружия Украине. Как сообщает Русская служба DW, участники митинга вели себя агрессивно и оскорбляли вышедших на ответную акцию украинцев. Издание отмечает, что в пророссийском шествии также участвовали известные в Германии правые экстремисты.

12:10 Боррель: Наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

Министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в Праге в конце августа договорились, что Евросоюз должен обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая сегодня в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге. «То есть наличие визы — это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал он (цитата по ТАСС).

11:45 «Энергоатом» подтвердил, что четыре из шести экспертов МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС

«Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе», — говорится в заявлении украинской компании. Ранее об этом сообщили российские оккупационные власти.

11:10 «Мир разделился на до и после 24 февраля»: Во Франции задумались об удвоении числа резервистов в армии

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил в интервью Le Figaro, что его ведомство изучает возможность удвоения числа резервистов, которые могут быть призваны на военную службу в случае «гибридной угрозы» или «кризиса».

Сегодня у нас есть есть 40 тысяч резервистов. (...) Сейчас мы обсуждаем глубинную реорганизацию. В случае гибридной угрозы или кризиса, резервисты могут играть важнейшую в повышении мощи армий, в том числе за счет замены активных солдат, призванных для выполнения других задач,

— Себастьян Лекорню в интервью Le Figaro.

По словам министра, для повышения числа резеристов обсуждается в частности изменение физических критериев для поступления на армейскую службу. Так, граждане, которые по действующим критериям не проходят по возрасту или весу, могут иметь специальность в области кибертехнологий, которые являются «ключевыми» для армии в сегодняшних реалиях.

Лекорню также отметил, что мир разделился на до и после 24 февраля, даты начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

10:55 Юрий Шевчук направил в суд личное поручительство за Илью Яшина

10:45 Суд в Москве аннулировал лицензию «Новой газете»

Басманный суд Москвы аннулировал лицензию СМИ у печатной версии «Новой газеты». Об этом сообщает «Медиазона».

«Это ничтожное решение, заказное, политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания», — приводит издание слова главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Он заявил, что решение суда будет обжаловано.

«Новая газета» приостановила работу 28 марта после получения второго предупреждения Роскомнадзора об упоминании статуса «иностранного агента» без соответствующий маркировки.

Уехавшие из России сотрудники издания запустили сайт «Новая газета. Европа». Он был заблокирован в России по требованию Роскомнадзора.

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10:30 СБУ обвинила двух российских генералов в военных преступлениях

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование и направила в суд материалы в отношении командующего восточного военного округа РФ генерал-полковника Александра Чайко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одновременно сообщается о подозрении в отношении командующего 2-го армейского корпуса «народной милиции ЛНР» генерал-майора Эседуллы Абачева.

«По данным следствия, Чайко принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении захватчиков на территорию северных регионов Украины в начале полномасштабной агрессии России. Возглавляя оккупационную группировку "восток", он руководил действиями подчиненных подразделений при попытке захвата Киева. Чтобы избежать огневого поражения в ходе контрнаступления ВСУ, российский генерал обустроил свой штаб в захваченном детском саду в поселке Здвижовка Бучанского района», — говорится в сообщении.

09:55 Евро в понедельник упал ниже $0,99 впервые за 20 лет

Европейская валюта пострадала на фоне опасений за европейскую экономику после объявления в пятницу о полном закрытии газопровода «Северный поток-1» российским «Газпромом».

С начала года европейская валюта потеряла 13% по отношению к доллару, отмечает AFP.

«Евро упал ниже 0,99 доллара впервые за двадцать лет после того, как Россия остановила газопровод "Северный поток — 1", поскольку "большая семерка" согласилась ввести потолок цен на экспорт российского газа», — цитирует агентство аналитика инвестиционной компании Interactive Investor Виктория Сколар.

Эксперты прогнозируют еще большее ослабление евро по отношению к доллару.

09:30 Австралийский художник закрасил фреску с обнимающимися российским и украинским солдатами после протестов украинской общины

Австралийский художник Питер Ситон, который нарисовал на стене одного из домов в Мельбурне обнимающихся украинского и российского солдата, закрасил фреску. Как пишет австралийское издание The Sidney Morning Herald, работа была удалена с фасада здания после возмущения со стороны украинской общины города.

Питер Ситон, который работает под псевдонимом CTO, сказал, что его работа символизировала призыв к миру, и он не хотел никому причинить боль. Он рассказал, что начал закрашивать фреску поздно вечером в воскресенье и работал до двух часов ночи понедельника.

Фреска австралийского художника Питера Ситена, работающего под псевдонимом CTO, была удалена с фасада здания в Мельбурне после возмущения украинской общины города. © CTO art

После того, как фреска была удалена, Ситон принес искренние извинения украинцам.

09:05 Институт изучения войны (ISW): Украинское контрнаступление продвигается на юге и востоке

Как говорится в ежедневной сводке американского института изучения войны (ISW) от 4 сентября, украинское контрнаступление продвигается по нескольким направлениям в западной части Херсонской области. Кроме того, ВСУ захватили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Темп контрнаступления, вероятно, будет резко меняться изо дня в день, поскольку усилия украинской стороны направлены на то, чтобы лишить российских военных обеспечения, нарушить командование и ослабить боевой дух,

— говорится в отчете.

The #Ukrainian counteroffensive is making verifiable progress in the south and the east. Ukrainian forces are advancing along several axes in western #Kherson Oblast and have secured territory across the Siverskyi Donets River in #Donetsk Oblast.https://t.co/ruqYmAOQMr pic.twitter.com/8U4Wh9PJhd — ISW (@TheStudyofWar) September 5, 2022

Таким образом, сводка ISW подтверждает вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в своем вечернем обращении объявил об освобождении трех населенных пунктов на юге и востоке страны.

08:45 Глава МИД Франции отправляется с визитом в Турцию для обсуждения войны в Украине

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна летит сегодня в Анкару для поддержания усилий Турции в качестве переговорщика между Москвой и Киевом. Об этом министр заявила сегодня утром в интервью радиостанции RTL:

Турция играет важную роль в регионе, позитивную роль, и нужно поддержать ее в этом направлении и договориться о том, чтобы эти действия соответствовали усилиям, которые прикладывает ООН.

В субботу, 3 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину посредничество для решения кризиса с Запорожской АЭС, захваченнной российскими войсками.

Как напоминает AFP, Турция также поддерживает хорошие отношения с Киевом. При этом Анкара предоставила Киеву вооружения, однако не присоединилась к западным санкциям против России.

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