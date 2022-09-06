«Очень сложная открытая местность»: французский генерал об особенности войны в Херсонской области

Интервью

В конце августа усилилась интенсивность боев в Херсонской области. С тех пор власти Украины заявили о нескольких освобожденных населенных пунктах, причем не только на юге, но и в Донбассе. При этом удары по российским базам, складам и путям снабжения на юге Украины, в том числе в Крыму, начались уже давно. Какую стратегию выбрала украинская армия? Удастся ли повторить в Херсонской области киевскую стратегию? В чем особенности боевых действий на открытой степной местности? Обсуждаем с аналитиком французского Института международных и стратегических отношений (IRIS), генералом Жан-Клодом Аларом.

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Ксения Гулиа: Как вы оцениваете стратегию, выбранную Украиной для освобождения своих граждан и земель из оккупации? Некоторые считают, что Украина пытается измотать российские силы, нарушить им пути снабжения, бить по их тылам, чтобы сломить их и заставить их бежать. Вы согласны с таким видением?

Жан-Клод Аллар: То, что вы описываете, может быть и глобальной стратегией по всей Украине, так и специфической стратегией в Херсонской области. Особенность ситуации в районе Херсона в том, что россияне там собрали 15–20 тысяч человек, но эта группировка связана с остальной оккупированной частью Украины (и далее на восток — с Россией) только тремя мостами через Днепр. Один из этих мостов — малый железнодорожный, все мосты повреждены.

Интерес украинцев атаковать именно здесь в том, что перед ними 15–20 тысяч человек, припертых спиной к реке. Легко перерезать их линии снабжения боеприпасами, оружием, горючим и так далее. Это позволяет ослабить логистику россиян, отодвинуть их к реке и начать наступление.

Для этого украинцы собрали силы в этой зоне. Поскольку россиян около 20 тысяч человек, украинцев должно быть больше. Для наступления нужно намного больше людей, чем для обороны. Украинцы получили поддержку от США, которые направили специальный пакет военной помощи на 700 млн долларов на это наступление. Наступление готовилось долгими неделями, даже месяцами. Об атаке в этом районе говорили еще в июне, затем в июле, в августе. Было очевидно, что атаковать нужно там.

Стратегически это был правильный момент для контрнаступления?

Стратегически это правильное место. К тому же это привело к тому, что россияне, защищающиеся на юге, разредили или по крайне мере замедлили свои усилия на востоке, в Донецкой области. Поэтому украинцы смогли немного продвинуться и в Донбассе.

Это контрнаступление готовилось бомбардировками тылов россиян, попытками перерезать их логистические линии. 29 августа начались бои, но окончательных результатов не может быть за пару дней. Перед тем как судить о результатах, должно пройти несколько дней, возможно, несколько недель.

Сейчас у украинцев есть дальнобойное оружие, в том числе знаменитые американские РСЗО HIMARS. В какой мере ВСУ сейчас лучше подготовлены по сравнению с началом войны? Какое значение имела западная военная помощь для подготовки этого контрнаступления?

Я думаю, у украинцев был пик, спад, а потом опять пик. В начале войны не было убитых и раненых, подразделения были на месте и в боевой готовности. В марте – апреле они понесли потери, военная промышленность Украины не могла снабжать армию нужным количеством оружия и боеприпасов. Начиная примерно с апреля западные страны решили помогать Украине. Сначала передавали оборонительное оружие, легкое, например, [переносной противотанковый комплекс] Javelin. Затем начали передавать более солидные вооружения: танки, БТРы, артиллерию. Поднялся уровень ВСУ с точки зрения военной техники, усилился потенциал украинской армии. Армия усилилась, но она все же не на том уровне, как в начале, когда, даже без такой военной техники, не было убитых и раненых, моральный дух был на пике.

Какой может быть долгосрочная перспектива этой контратаки? В какой мере эта украинская операция может повлиять на окончание войны?

Да, нужно смотреть в дальней перспективе. Это контрнаступление, как я уже говорил, не даст результатов за пару дней. Местность там очень сложная для атакующей стороны — открытая местность. Россияне в позиции обороны вырыли траншеи, организовали укрытия для солдат и военной техники. Атакующий должен выйти из окопа, из зоны, где он защищен стеной земли, и продвигаться по открытой местности, где защищающийся скрыт в окопе и обстреливает нападающего из артиллерии. Поэтому украинцы будут действовать осторожно, чтобы их потенциал не был уничтожен российской артиллерий.

Если украинцы смогут отодвинуть россиян по ту сторону Днепра, это будет вдохновляющей победой для их сил. Для россиян это стало бы моральным и политическим провалом. Но тем не менее я не думаю, что сложившиеся обстоятельства означают, что россияне собираются уходить. Они будут оставаться там, где они могут остаться — вплоть до намного более серьезных потенциальных поражений, чем Херсон.

В какой мере политические резоны могли сыграть роль в решении Украины начать контрнаступление в конце августа? Я имею в виду сообщения о готовящихся т.н. «референдумах», которые россияне желают устроить на оккупированных территориях, в том числе на свежеоккупированных территориях на юге?

Можно констатировать, что контрнаступление мешает проведению «референдумов». Но я думаю, что когда принимаются решения такого масштаба, когда речь идет о собирании войск для атаки, ориентируются не на даты «референдумов», но на ответ на следующие вопросы: готовы ли мы? Готовы ли войска? На месте ли боеприпасы, горючее? Готов ли план операции? Я думаю, что срыв «референдумов» — в больше мере, последствие, нежели чем причина решения перейти в атаку.

Если говорить о состоянии российской армии после более полугода войны, какой у нее уровень истощения по сравнению с украинской?

У меня нет цифр, чтобы сравнить уровни истощения. Но я бы хотел отметить, что украинская сторона задействует все, а российские силы задействовали 180–200 тысяч солдат. Численность российской армии в несколько раз выше. У России есть некоторая «стратегическая глубина»: территория, где можно производить оружие на заводах, большее население, больший потенциал для рекрутирования. Впрочем, мы начинаем видеть, что России сложно добиться того, чтобы молодые люди поступали в армию для отправки на войну в Украину.

Когда я говорю о «стратегической глубине», я имею в виду, что какой-нибудь оружейный завод в Сибири может работать на полную мощность и производить тысячу, 10 тысяч, 15 тысяч снарядов в неделю.

Даже под санкциями?

Санкции влияют на некоторые вещи: на электронные компоненты для оружия высокой точности и так далее. Но я хотел бы подчеркнуть, что не стоит слишком на это рассчитывать в военной промышленности. Скажу прямо: снаряд времен Первой мировой войны может причинить столько же вреда, сколько новейшие снаряды.

Конечно, технологии позволяют делать специфические вещи. Но когда речь идет о том, что сейчас происходит в Украине — когда россияне выстраивают в линию десятки пушек, заряжают их снарядами и устраивают «ковровые бомбардировки», — главное, чтобы снаряд взорвался.

Но снаряды гораздо менее точны.

Да. Но посмотрите на местность в зоне контрнаступления в Херсонской области. Там есть маленькие деревни. Украинские военные не будут заходить в деревни, они будут пытаться установить над ними контроль, оставаясь вокруг, в полях. Российская артиллерия тут не нуждается в точности. Они стреляют не по мосту, они стреляют по танковому полку в равнинной местности — такому, как равнина Бос (Бос (Beauce) — обширная территория к юго-западу от Парижа, которую называют «житницей Франции». На протяжении истории неоднократно становилась театром военных действий — прим. RFI).

Точность важна, когда вам надо экономить снаряды, попасть в определенное место или стрелять по городу, не задев ничего поблизости. Перед лицом контрнаступления в Херсонской области точность им не нужна.

О чем говорит тот факт, что россияне вербуют на войну с Украиной заключенных в колониях?

Им нужны войска, нужны рекруты. Они ходят по тюрьмам и предлагают поступить в армию в обмен на снятие наказания. Это тоже метод. Не знаю, в какой мере это работает, но очевидно, что некоторые на это соглашаются. Это значит, что они знают, что им не хватает людей, а обычные пути рекрутирования не на той высоте, которую от них требуют.

Они ищут разные другие пути. Я слышал, например, что они собираются давать участки земли комбатантам. (Минобороны РФ предложило выдавать землю в аннексированном Крыму и в Подмосковье участникам войны против Украины — прим. RFI). Это же делал Римский легион, когда образовывалась Римская империя. В завоеванных провинциях они выдавали землю легионерам, участвовавшим в завоевании. Это старая история.

Как приближающиеся холода повлияют на ход боевых действий?

Зима замораживает маневры. Когда приходит зима, каждая из сторон окапывается на своих линиях, в подконтрольных деревнях. Приближающаяся зима и будущая весна облегчают переход к позиционной войне.

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