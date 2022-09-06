Разведка США: Россия закупает боеприпасы в КНДР. Что это значит?

Издание The New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия закупает «миллионы» артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. По словам американского чиновника, который пожелал остаться анонимным, Россия в ближайшее время продолжит торговлю и, вероятно, попробует купить «дополнительное» оборудование и технику у Пхеньяна. Независимо проверить эту информацию невозможно – однако ранее российские власти уже заявляли о привлечении северокорейских рабочих для «восстановления Донбасса».

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О каких именно вооружениях или их объемах договорились Пхеньян и Москва, не сообщается. Источники лишь уточняют, что поставки затрагивают ракеты малой дальности и снаряды для артиллерии – а позже речь может пойти о военной технике. Впрочем, о сроках журналистам также не рассказали.

В Вашингтоне, как пишет The New York Times, уверены, что такой ход Москвы свидетельствует об эффективности наложенных ЕС и США санкций. Им удалось прервать налаженные цепочки поставок и вызвать дефицит вооружений в российской армии. При этом, как пишет NYT, экономические ограничения, действительно, пока не привели к «катастрофическим последствиям» для российской финансовой систему.

В Москве надеялись, что недостаток амуниции можно будет пополнить за счет Китая, пишет газета. Но в последние дни официальные источники в США сообщили, что, хотя Пекин и готов закупать российскую нефть со значительным дисконтом, нарушать санкции, наложенные на ВПК РФ, там пока не намерены, отмечают журналисты.

Официально Китай, действительно, сообщал, что не поставляет вооружение России. Но в июле The Wall Street Journal утверждала, что китайские компании продолжают сотрудничество с Россией и поставляют ей микросхемы и другие товары «двойного назначения». Впрочем, недостаток микросхем все равно серьезно повлиял на способность России производить новое вооружение, утверждает Politico.

«Поскольку большинство стран действуют осторожно под давлением США, Россия сосредоточила свои усилия на заключении сделок с Ираном и Северной Кореей», – пишет NYT. На прошлой неделе администрация США официально подтвердила информацию о поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию из Ирана – однако Россия столкнулась со сложностями в их использовании уже при первых испытаниях. В Кремле информацию назвали «вбросом».

Показывают ли сообщения об этих поставках, что у России заканчиваются необходимые для ведения войны боеприпасы, неясно. Информации о деятельности российского ВПК публиковалось крайне мало еще до начала войны в Украине. Журналисты, которые пытались писать на эту тему, были вынуждены уехать из страны или подверглись преследованию, как бывший автор газеты «Коммерсант» Иван Сафронов. Его накануне приговорили к 22 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене – хотя его вина, как показали журналисты издания «Проект», доказана не была.

Командование ВСУ утверждает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила по стране три с половиной тысячи крылатых ракет. В Киеве считают, что Москва использовала больше половины своих запасов высокоточных ракет «Искандер» и «Калибр» — однако на складах остаются старые советские ракеты. Украина заявляла, что их уже использовали в том числе для атаки на торговый центр в Кременчуге.

В КНДР необходимые России боеприпасы могут быть – хотя эксперты, опрошенные NYT, считают, что экспорт затрагивает только вооружение, не требующее слишком сложных технологий. Северная Корея десятилетиями находится под международными санкциями, что не позволяет ей вести торговлю с другими странами и обретать новые технологии. Но на поддержание военно-промышленного комплекса и обороны тратится до четверти ВВП страны, считают в Госдепартаменте США.

О сотрудничестве КНДР и России – правда, не военном — ранее сообщали официальные российские источники. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в конце августа утверждал, что в самопровозглашенные ДНР и ЛНР могут приехать северокорейские рабочие. В МИД РФ заявили, что не видят для этого препятствий, хотя санкции ООН против КНДР и запрещают привлечение трудовых мигрантов из этой страны.

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