Сто девяносто пятый день войны России против Украины. Онлайн

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6 сентября — 195-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:46 В результате обстрела обесточен Энергодар

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что город Энергодар вблизи Запорожской АЭС оказался обесточен. В 12:20 по местному времени жители услышали сильный взрыв, после которого в городе прекратилась подача электроэнергии и воды. По сообщениям Рогова и российской стороны, отключение произошло из-за повреждения линии электропередачи, а «мощность 6 энергоблока АЭС снижена до 150МвТ». Российская сторона заявляет о семи артиллерийских ударах, обвиняя украинскую сторону.

Украинский мэр города Дмитрий Орлов подтвердил факт отключения электричества в городе. На прошлой неделе он заявлял русской службе BBC, что российская армия препятствует эвакуации местных жителей, число которых составляет свыше 53 тыс. человек.

12:15 Украине возвращены тела 25 погибших военных

«Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины», — сообщает во вторник на своем сайте министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

12:00 Несколько районов Харькова подверглись ракетным ударам

По сообщениям Харьковского городского головы Игоря Терехова, сегодня ночью два удара было нанесено российской армией по Индустриальному району Харькова: в результате одного из них произошло возгорание частного дома, пострадавших нет; в результате другого – разрушен жилой дом, как минимум одна женщина погибла. Утром удары продолжились по Киевскому району города: повреждено административное здание и жилой многоэтажный дом, из-под руин которого уже спасли трех человек. Поиски пострадавших и погибших продолжаются.

11:28 CREA: с 24 февраля по 24 августа Россия заработала на экспорте топлива 158 миллиардов евро

Такие данные обнародовал международный Центр по исследованию энергии и чистого воздуха. По подсчетам экспертов центра, примерно 85 миллиардов евро составляет доход от экспорта в страны Евросоюза.

Данные Центра по исследованию энергии и чистого воздуха на 11:30 по парижскому времени. © Centre for Research on Energy and Clean Air

11:00 The New York Times пишет, что Россия закупает у Северной Кореи артиллерию для использования в Украине

Издание со ссылкой на разведку США передает, что Россия закупает у Северной Кореи ракеты и артиллерийские снаряды для применения в Украине.

Ранее также сообщалось о том, что Россия закупает у Ирана ударные беспилотники. По информации The Washington Post, российская сторона 19 августа вывезла из Ирана первую партию беспилотников — два аппарата типа Mohajer-6 и Shahed.

10:45 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал членство Украины в ЕС приоритетом для страны

Об этом Шмыгаль написал в твиттере после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

ЕU membership is priority for #Ukraine. During the meeting with the President of @EU_Commission @vonderleyen discussed the next steps for 🇪🇺 integration, macroeconomic assistance, energy security & integration into the 🇪🇺 internal market. Thanked for support of 🇺🇦. pic.twitter.com/16KMREDrmZ — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 5, 2022

10:32 Сбербанк начнет кредитовать компании в юанях

Об этом заявил первый заместитель главы правления банка Александр Ведяхин. По его словам, банк также «делает акцент» на индийских рупиях, кредитование в этой валюте также не исключается в будущем. Глава банка ВТБ Андрей Костин также заявлял о проектах программ кредитования, в которых делается «запрос в основном на юани, конечно».

10:07 Financial Times сообщила о предложениях Еврокомиссии по ограничению цен на российский газ

По данным издания, было предложено либо ввести единое для всей территории Евросоюза ограничение цены на российский газ, либо создание единой компании, которая будет заниматься закупкой газа у России для всего союза.

9:52 С начала года из России выехали 419 тысяч человек

Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат. Сообщается, что, если говорить о ближнем зарубежье, больше всего людей выехали в Украину (79,6 тысяч), Таджикистан (58,4), Армению (49), Кыргызстан (43,6), Казахстан (40,7) и Узбекистан (38,6). Из стран дальнего зарубежья больше всего человек выехали в Китай (6,6 тысяч), Вьетнам (5,4) и Индию (4,1).

В прошлом году за аналогичный период из России выехали 202 тысячи человек.

9:27 Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC

В интервью Зеленский, в частности, заявил, что украинские военные «должны шаг за шагом деоккупировать нашу территорию». По его словам, украинские военные ведут контрнаступления по нескольким направлениям:

Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине… Есть направление или направления — во множественном числе — и мы должны двигаться вперед.

9:15 Reuters: Джо Байден не считает, что США должны признать Россию страной — спонсором терроризма

Отвечая на вопрос корреспондента Reuters о том, должны ли американские власти признать Россию страной — спонсором терроризма, президент Байден ответил отрицательно, уточнять и разъяснять свою позицию он не стал.

9:07 Журналистка, главный редактор издания The New Times Евгения Альбац сообщила, что уехала из России в США.

Почему я в конце концов приняла это предложение? Я вам скажу: потому что у меня было четыре „административки“, меня объявили „иностранным агентом“, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста. Я советовалась с Алексеем Навальным, Алеша мне сказал: „Женя, не валяйте дурака, надо уезжать. Никому не нужно, чтобы вас посадили“. К сожалению, это правда,

— сказала Альбац

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