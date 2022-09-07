В Энергодаре сообщили о новых обстрелах. Что происходит на ЗАЭС?

Пророссийские власти Энергодара, который находится под российской оккупацией с первых недель войны, заявили о новых обстрелах. С таким же сообщением выступил и мэр города Дмитрий Орлов. Стороны обвиняют в обстрелах друг друга, но соглашаются в одном — Энергодар остался без электричества. Удары не прекращались даже на время визита МАГАТЭ, которой удалось задокументировать обстрелы, угрожающие безопасности Запорожской АЭС.

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«Энергодар снова под обстрелами! Промежутки между провокациями становятся все короче. Уже второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу. Работники коммунальных и других служб просто не успевают завершить одни аварийно-восстановительные работы, как очередной обстрел сводит их работу к нулю и надо все начинать с начала», — написал в telegram-канале Дмитрий Орлов. По его словам, за ударами стоит Россия. Мэр города был вывезен из Энергодара из соображений безопасности в середине весны.

Оккупационные власти региона сообщили, что украинские войска начали «массированный» обстрел Энергодара. Деталей пророссийская администрация не привела — но в Минобороны утром отмечали, что за сутки по городу выпущены 16 снарядов из населенных пунктов, расположенных на другом берегу Каховского водохранилища.

Главное управление разведки Украины заявляет, что жители Энергодара пытаются покинуть город и выехать на подконтрольную Киеву территорию. Сотрудники ЗАЭС, которая по-прежнему находится под управлением украинских специалистов, все чаще увольняются, отмечает спецслужба.

Накануне МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам визита на Запорожскую АЭС. Эксперты убедились, что на станции нарушены все семь обязательных компонентов ядерной безопасности. Представители МАГАТЭ стали очевидцами обстрелов в районе АЭС — а последствия ударов были видны даже вблизи корпусов реактора. Главная рекомендация МАГАТЭ состоит в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС «без промедления».

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