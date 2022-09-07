Сто девяносто шестой день войны России против Украины. Онлайн

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Очередное судно с зерном покидает порт Черноморск в Одесской области. 20 августа 2022 г.

Венгрия попросила снять санкции с трех российских бизнесменов, постпред России при ООН заявил, что Россия может отказаться от сделки по зерну, а Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме. 7 сентября — 196-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С 24 февраля Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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10:55 Журналисты издания «Проект» обнаружили у семьи секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака загородный дом на берегу Финского залива

Общая стоимость недвижимости семьи Турчаков – около 1,5 миллиарда рублей

10:35 Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян с шенгенскими визами через сухопутные границы

Как заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, с 15 сентября пересечь границу этих стран с Россией и Беларусью по шенгенским визам будет нельзя. Исключения сделают для водителей фур, а также дипломатов и тех, кто въезжает в ЕС по семейным причинам.

Финляндия, которая также имеет сухопутную границу с Россией, не будет ограничивать въезд до соответствующего решения Еврокомиссии.

10:10 Венгрия попросила у Евросоюза снять санкции с Усманова, Рашникова и Авена

Как сообщает Радио Свобода и Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, взамен на исключения из санкционных списков Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова Венгрия пообещала не блокировать продление ограничений в отношении России. Согласно законам ЕС, оно должно состояться до 15 сентября – и без согласия Венгрии произойти не может.

Кроме того, Будапешт потребовал дать гуманитарным организациям возможность работать с банками, оказавшимися под санкциями.

С чем связаны подобные запросы Венгрии, источники журналистов не сообщили. Однако в ЕС требование Будапешта вызвало «ярость», отмечает Politico.

Ранее Венгрия уже блокировала часть санкций против России, в том числе эта страна была противником эмбарго на импорт нефти их России.

Премьер-министр страны Виктор Орбан известен своей дружественной позицией по отношению к Владимиру Путину. Венгрия не помогает Украине оружием, а сам Орбан стал единственным лидером ЕС, который приехал в Москву на прощание с Михаилом Горбачевым.

09:59 «Мы ничего не потеряли и не потеряем» после 24 февраля, «и в мире, и внутри страны» поляризация идет «на пользу», «мы ничего не начинали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить». Путин снова прокомментировал войну в Украине.

Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке заявил, что после начала «специальной военной операции» Россия укрепила суверенитет. Все ее действия направлены на «помощь людям, которые проживают в Донбассе», уверен президент РФ. «Поляризация» же жизни и внутри страны, и на международной арене пойдет на пользу России.

Путин также повторил тезис, что Россия «ничего не начинала» в Украине, возложив ответственность за случившееся на власти страны в Киеве. Попытки изолировать Россию же обречены на провал, сказал Путин – для это «достаточно просто посмотреть на карту».

9:30 Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме. Он заявил, что почти все зерно, вывезенное из Украины после начала войны в рамках Стамбульских соглашений, поступило в Евросоюз, а не в бедные страны.

«Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено», — сказал Путин, добавив, что соглашения в Стамбуле были подписаны в интересах африканских стран.

«Результат, докладываю вам, уважаемые коллеги. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — подчеркнул политик. Он сравнил действия стран ЕС с «колонизаторами» и обвинил их в обмане.

Владимир Путин пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины по Черному морю через Турцию.

Ранее 31 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что морским путем из Украины удалось вывезти более 1,5 миллионов тонн продовольствия.

В начале августа о том, что судна с украинским зерном направились не в Африку, а в Италию, Китай, Великобританию и другие страны, писал The New York Times. Журналисты объяснили рыночными механизмами — в свободной экономике выбор страны, куда попадает зерно, остается за экспортером. Кроме того, часть зерна из богатых стран может быть продана в развивающиеся.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в свою очередь, что сделку могут не продлить.

«Нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт», — приводит его слова РИА Новости.

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