Прорыв ВСУ в Харьковской области: есть реальная угроза окружения изюмской группировки войск РФ — военный эксперт

Комментарии

Украинский генштаб говорит об успехах контрнаступления в Харьковской области. Накануне власти Украины заявили об освобождении Балаклеи. По данным американских аналитиков из Института изучения войны, ВСУ в самые ближайшие дни должны отвоевать Купянск — город в глубоком тылу РФ в Украине, который называют ключевым логистическим узлом. Чем грозит российским войскам наступление ВСУ в Харьковской области? Обсуждаем с украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

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Ксения Гулиа: Украинский штаб подтверждает успехи контрнаступления в Харьковской области, военные говорят о продвижении на целых 50 км только за три дня. Насколько эта ситуация болезненна для российской группировки, которая стоит на Славянск с севера?

Олег Жданов: Это не просто болезненно. Для изюмской группировки войск России это катастрофа. Потому что перекрытие путей логистики ведет к дальнейшему уничтожению или сдаче в плен этой группировки. Есть реальная угроза оперативного окружения российских войск в районе Изюма.

По данным Института изучения войны, украинская армия может освободить город Купянск уже в ближайшие дни. Правильно ли я понимаю, что это логистический узел, через который идет снабжение российской группировки?

Об этом и речь. Если мы берем под контроль Купянск, значит российские войска в районе Изюма остаются полностью без логистики. Единственный путь, который им останется от Изюма — в направлении Лимана через речку Оскол. Я не уверен, что российская логистика в состоянии решить эти вопросы по такому направлению, потому что это будет вдоль линии фронта.

Чем объяснить скорое подавление российский сил в Харьковской области? Из кого там состоят российские части? Это в основном мобилизованные из так называемых «республик» Донбасса?

На передней линии, где мы начинали наступление, там были регулярные части вооруженных сил Российской Федерации. В глубине, уже в Балаклее, там были отряды СОБРа и ОМОНа. В некоторых местах были гарнизоны, которые состояли из мобилизованных из Донецка и Луганска. Кстати, Путин в своей речи отметил, что они наиболее мотивированы и более профессиональны, чем регулярные части российской армии. Это слова Путина, он так их оценил.

Но дело в том, что российская армия не умеет обороняться. Они всегда же проводили блицкриг в отношении других государств, и в основном они обучены вести наступательные действия в лекалах Второй мировой войны. То есть когда основу наступления составляет тяжелая бронетехника, артиллерия, авиация и все остальное.

Что представляет собой сейчас изюмская российская группировка? Поправьте, если я ошибаюсь, ведь начале лета это была самая крупная российская группировка на всем фронте. А сейчас? Сколько там сил?

Она была одной из самых крупных. В начале лета они даже пытались наступать от Изюма на Славянск. Но когда наступление провалилось, они часть сил перебросили на Донецкое направление, перекинули их ниже.

На сегодняший день там регулярные части Российской Фередации. Мы оцениваем изюмскую группировку примерно в 10 тысяч военнослужащих. Это примерно 12–15 батальонно-тактических групп.

Все 10 тысяч российских военных сейчас могут попасть в окружение?

По оценкам того же американского Института изучения войны, около 10 тысяч российских военнослужащих может попасть в окружение.

Есть ли признаки того, что Россия перебрасывает подкрепление в Харьковскую область? Есть ли сейчас у них такие возможности?

Такие возможности у них есть, правда, их очень мало. Они, действительно, сейчас пытаются снять с соседних направлений все, что можно. На территории Российской Федерации у них тоже есть несколько батальонно-тактических групп. Но дело в том, что Купянск уже перекрыт. Даже если мы в ближайшие дни не возьмем Купянск (хотя тот же Институт изучения войны говорит, что у ВСУ есть возможность в течение 72 часов взять Купянск), мы на окраине Купянска, мы полностью держим город под огневым контролем. То есть даже резерв, который будет идти из РФ, упрется в Купянск. До Изюма он не дойдет.

А в среднесрочной перспективе как Российская Федерация может отреагировать на это поражение? Есть ли у нее какие-то серьезные резервы для переброски в Украину?

Нет, таких резервов у РФ на сегодняшний день нет. Им надо либо вводить военное положение в приграничных с Украиной областях и объявлять там всеобщую мобилизацию, либо я даже не знаю, как они соберут резервы. Допустим, снимать с кораблей экипажи, давать им автоматы и отправлять их на фронт. Другого резерва нет. Даже те 50 «добровольческих батальонов», которые они формируют по всей территории России — график из формирования должен был закончится в середине августа. На сегодняшний день ни один батальон не сформирован и не прибыл в Украину для участия в боевых действиях.

Где-то там прячется третий армейский корпус резервный. Наш генеральный штаб пока не оглашает, где он расположен. Я думаю, что скорее всего они его отправили на Мелитополь. Перевести его напрямую через Донецк нет возможности.

Насколько новый третий армейский корпус РФ боеспособен? Насколько он слажен? Хватает ли там командиров младшего и среднего звена? Может ли он переломить ситуацию хоть на каком-то участке фронта?

Я думаю, что уже не переломит. Он состоит по большей части из наемников. Большую часть подписали на контракты с частными компаниями. Они его не сформировали до конца. Не довели они численность до 15 тысяч. Там хватает на две трети — порядка 10 тысяч на сегодня. То есть это где-то 70% укомплектованности частей.

Там «сборная солянка». Со всех концов России приезжали. Офицеров назначали методом тыка: у кого есть опыт — того и ставили. Самое главное, что этот корпус не прошел обучения и боевого слаживания.

Если поставить ситуацию в Харьковской области в общий контекст войны, с учетом наступления ВСУ на юге, можно ли говорить о том, что стратегическая инициатива в войне перешла к Украине?

Я бы сказал — начинает переходить. Мы только начинаем третий этап войны — контрнаступательный. Это первые шаги в плане перехвата инициативы. В ходе двух предыдущих этапов мы остановили наступление и выиграли позиционную войну. Мы максимально истощили российское войска вдоль линии фронта в позиционной войне. Все лето практически шла позиционная война. И мы смогли накопить резервы. Россия не смогла.

Как украинские наступления влияют на морально волевой дух среди комбатантов, которые воюют на стороне России против Украины?

Самый лучший мем, который мне понравился — Шойгу работает на вооруженные силы Украины. Это очень деморализует. Кстати, пророссийские военные блогеры, которые поддерживали, накручивали, говорили: «Россия вперед, мы побеждаем», теперь представляют угрозу для самого Путина. Там паника. Хоть они и пишут: «Без паники, все хорошо, мы держим ситуацию», но реально там паника. И они разносят в пух и прах российское командование, начиная от Шойгу и заканчивая командирами на местах. Они думают, что патриотично высказываются в поддержку российских войск, но своими блогами они сеют панику и в принципе помогают нам ломать морально-психологический дух тех комбатантов, которые еще сидят в окопах на территории Украины.

Можно ожидать, что эти блоги прикроют в ближайшее время?

Нет, не прикроют. На сегодняший день Путин стал жертвой собственной машины. Система, которую он построил, сегодня практически его переезжает. Дело в том, что страной управляет уже пропаганда, а не Путин. Даже с мобилизацией он не может ничего решить, потому что создан миф о непобедимости российской армии — если он сегодня выйдет и скажет, что нужно брать вещмешки и идти в военкоматы, встать с дивана и прекращать смотреть парад, это вызовет социальный взрыв. Если ФСБ начнет закрывать рот этим блогерам, они же восстанут против системы и порвут ее в мелкие кусочки.

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