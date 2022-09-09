Сто девяносто восьмой день войны России против Украины. Онлайн

ОНЛАЙН

Местный житель убирает завалы внутри многоэтажного жилого дома, поврежденного в результате обстрела во время украинско-российского конфликта в подконтрольном России городе Энергодар в Запорожской области, Украина, 1 сентября 2022 года.

9 сентября — 198-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С 24 февраля Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

Этот онлайн завершен. Трансляция продолжится утром 10 сентября. Спасибо, что были с нами.

21:45 Профессор Тартуского университета Андрей Макарычев: Помощь Украине — это инвестиции в то, чтобы Украина была полноценным европейским государством

С 19 сентября Латвия, Литва, Польша и Эстония закрывают свои границы для граждан России с шенгенскими визами. С самого начала войны страны Балтии были в авангарде европейских стран по уровню поддержки Украины и выступали за самые жесткие санкции против России. Чем объясняется такая бескомпромиссная позиция балтийских стран, как на нее влияет фактор местной русскоязычный общины и сможет ли стратегия Евросоюза в отношении РФ устоять в долгосрочной перспективе, в интервью Русской службе RFI рассказал профессор Тартуского университета Андрей Макарычев.

►►►► читать подробнее в материале RFI

21:15 ⚡️ Владимир Зеленский: ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населённых пунктов в Харьковской области

21:06 Украинское издание «Страна» сообщает о 7-ми погибших в результате ударов по Донецку, 27 человек ранены

Сообщается, что двое погибли в центре города, еще двое — в Кировском районе, трое — в Петровском. Также сообщается о ранении 27 человек, включая 16-летнюю девушку.

В пятницу по Донецку были нанесены две волны ударов. По сообщениям телеграм-каналов, первый удар был нанесен по центру Донецка, рядом со стадионом, после второго удара возник пожар в больнице Калинина.

«Власти» самопровозглашенной республики число погибших не оглашали.

21:00 Прорыв ВСУ в Харьковской области: есть реальная угроза окружения изюмской группировки войск РФ — военный эксперт

Украинский генштаб говорит об успехах контрнаступления в Харьковской области. Накануне власти Украины заявили об освобождении Балаклеи. По данным американских аналитиков из Института изучения войны, ВСУ в самые ближайшие дни должны отвоевать Купянск — город в глубоком тылу РФ в Украине, который называют ключевым логистическим узлом. Чем грозит российским войскам наступление ВСУ в Харьковской области? Обсуждаем с украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

►►►► читать подробнее

20:46 Фотограф Даниель Берегуляк: «Мы шли по улице в Буче, и повсюду лежали убитые»

Даниэль Берегуляк — австралийский фотограф, лауреат Пулитцеровской премии, World press Photo и Visa d’or. По заданию New York Times 19 марта он приехал в Украину, где разворачивалось полномасштабное российское военное вторжение. Вместе с украинскими войсками репортер вошел в освобожденные Ирпень и Бучу. Его работы, выставленные на фестивале Visa pour l’image во французском Перпиньяне, свидетельствуют об ужасах российской оккупации. В интервью RFI он говорит своем репортаже как о документальном доказательстве военных преступлений.

►►►► читать подробнее

22:30 Air Moldova сообщила о возобновлении полетов в Москву

«Air Moldova, после закрытия воздушного пространства в феврале 2022 года, возобновит авиаперелеты в Москву начиная с 1 октября. Принятое решение является результатом многочисленных обращений граждан Молдавии, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями»,

— сообщили в пятницу журналистам в авиакомпании (цитата по РИА «Новости»).

20:08 Шенгенские визы для россиян: гид Еврокомиссии

Еврокомиссия в пятницу опубликовала детали по приостановлению соглашения об упрощенном визовом режиме.

Что изменилось для граждан РФ, согласно этого документа, опубликованного на сайте Комиссии:

туристические поездки будут расцениваться как второстепенные, их приоритет уменьшен;

срок по визовым заявлением увеличен с 15 дней до 45 (для осуществления более тщательной проверки);

визовый сбор в размере 80 евро вместо 35 евро:

может быть осуществлен запрос дополнительных документов, в том числе по расширенному списку, не предусмотренному в стандартном пакете документов на визы;

усиленный контроль за визовыми заявлениями и действительными визами;

граждан РФ, обращающихся за краткосрочными визами, будут рассматривать с точки зрения угрозы общественному порядку и безопасности;

С точки зрения действующих виз — государства могут принять решение об их аннулировании (например, владелец визы представляет угрозу порядку и безопасности);

Многократные визы с длительным сроком действия рекомендовано не выдавать, сосредоточившись на выдаче однократных виз или виз с сокращенным сроком действия;

В визе, дающей доступ к государствам шенгенского соглашения, может быть отказано, а заявитель — ограничен территорией государства, выдавшего визу (национальные визы).

ЕС остается открытым для путешествующих с жизненно важными целями, включая членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества. Руководящие принципы помогают государствам-членам использовать существующие варианты для рассмотрения таких случаев. В соответствии с визовыми правилами государства-члены могут, например, принять решение о снижении или отмене визовых сборов в определенных случаях, что может облегчить поездки для журналистов, диссидентов, школьников, студентов и исследователей.

19:40 ГБР Украины начало «чистки» в освобожденной Балаклее

По словам украинского государственного бюро расследований, в освобожденной Балаклее начаты следственные действия по выявлению лиц, сотрудничавших «с агрессором, а также <> тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности.

«Цель мероприятий — предотвращение подрывной деятельности россиян и их пособников. <> ГБР неоднократно отмечало, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут освобождены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности. Итак, время расплаты приблизилось»,

— сообщается на сайте ведомства.

18:37 Евросоюз выделит помощь Украине в виде кредита на 5 млрд евро

Такое решение приняли 27 министров финансов ЕС в пятницу. 5 млрд евро будут направлены Украине, чтобы помочь ей справиться с последствиями войны.

Эта помощь в виде кредита, предложенная ранее в среду Еврокомиссией, представляет собой второй транш пакета на 9 млрд евро. Сумма этой помощи на 2022 год была объявлена в мае Урсулой фон дер Ляйен. Первый миллиард был направлен Украине в начале августа.

«Новый кредит в размере 5 миллиардов евро будет использоваться для повседневного управления <украинским> государством и критической инфраструктурой страны, такой как школы и больницы»,

— процитировало AFP заявление министра финансов Збынека Станюры, сделанное им после встречи с коллегами по ЕС в Праге. Станюра также пообещал работать над быстрым получением соглашения на оставшиеся 3 млрд евро. В ЕС расходятся во мнениях относительно финансирования этой суммы и чешский министр признал, что страны-кандидаты «должны договориться» как она будет распределяться между кредитами и грантами.

9 млрд евро от ЕС составляют часть других международных усилий, включая страны «большой семерки» и помощь США, что в общей сумме составляет 39 млрд евро. Но, как отметил чешский министр, этой суммы может оказаться недостаточно, так как первоначально ЕС исходил из ситуации, что война закончится в августе. Огромные потребности Украины в восстановлении будут еще увеличиваться, так как война продолжается и «текущая» суммы в 349 млрд евро, которую объявил Всемирный банк, исходя из сделанной им оценки ситуации с реконструкцией, станет больше в «ближайшие месяцы, поскольку война продолжается».

Макрофинансовая помощь (МФА) — это помощь, которую ЕС предоставляет соседним странам, столкнувшимся с серьезными проблемами платежного баланса, в дополнение к помощи Международного валютного фонда (МВФ).

18:07 Новым комиссаром ООН по правам человека стал австриец Фолькер Тюрк

Близкий соратник генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша австриец Фолькер Тюрк назначен новым комиссаром Организации объединенных наций по правам человека. Он сменит на этом посту экс-президента Чили Мишель Бачелет.

►►►► читать подробнее

17:52 Путин хочет "повторно обсудить" зерновое соглашение с Эрдоганом

Владимир Путин планирует поговорить со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о соглашении. Президент РФ все чаще начал критиковать «зерновое соглашение», которое было заключено в июле при содействии Турции и ООН, — пишет AFP.

Со слов пресс-секретаря Кремля, Дмитрия Пескова, РФ предполагает повторно обсудить соглашение, это «можно, нужно и разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана уже готовится». Песков добавил, что это обсуждение запланировано на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 15—16 сентября в Самарканде (Узбекистан).

Сделка, позволившая создать безопасные коридоры в Черном море для разблокировки украинских зерновых, также имела цель не допустить развитие продовольственного кризиса, от которого особенно страдали бедные страны.

Тем не менее, сейчас Россия заявляет, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений продолжает страдать от санкций, наложенных Западом после ее военного вторжения в Украину. Она также обвиняет европейские страны в монополизации большинства экспортируемых из Украины зерновых. Владимир Путин вновь заявил в пятницу, что «считает правильным увеличивать снабжение беднейших стран» продовольствием.

Эти повторяющиеся заявления Путина бросают тень неопределенности на будущее этого пакта, заключенного на возобновляемый четырехмесячный период.

Ранее в среду, президент РФ заявил, что большинство судов, вышедших из украинских портов в Черном море, были получены в основном Европой, а не бедными странами, которые, по его словам, получили лишь 3%. Киев назвал это обвинение «ложью». По данным СКЦ (Стамбульского координационного центра), давшего развернутый отчет, в «страны с низким или ниже среднего уровнем доходов» отправилось 30% грузов.

Главное, в чем Москва обвиняет Запад -- это препятствование собственному экспорту из-за санкций, которые, даже если они не нацелены напрямую на российскую сельскохозяйственную продукцию, нарушают финансовые и логистические цепочки. Путин также посчитал «дискриминационным» принятое Еврокомиссией в середине августа решение о запрете на «рынки Азии, Африки и Латинской Америки» импорта российских или белорусских удобрений.

«Дискриминация в отношении <этих стран> неприемлема», — сказал он, поручив МИД России «работать» с ООН, чтобы положить этому конец. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, со своей стороны, предупредил, что продление Стамбульского соглашения «будет зависеть от того, как» будет применяться пакт.

«К сожалению, его реализация идет не совсем так, как планировалось», — посетовал он.

Судно «Разони» с 26 000 тонн кукурузы на борту выходит из порта Одессы (Украина) в Ливан и Турцию. © AP/SIPA

17:12 Минобороны РФ в очередной раз отчитались об учениях «Восток-2022»

Замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений заявил о повышении «совместимости ВС РФ с союзниками из других стран» и «военной безопасности в Восточно-Азиатском регионе» благодаря проведенным учениям.

С его слов, во время учений, отработано применение коалиционной группировки войск и совместное применение авиации и боевых кораблей России и Китая.

В маневрах приняли участие и «продемонстрировали возросшую выучку войска РФ, союзников и дружественных стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки».

17:00 МАГАТЭ: Запорожская электростанция находится под угрозой из-за полного отключения электроэнергии в Энергодаре

По данным AFP, МАГАТЭ в пятницу сообщило о «полном отключении электроэнергии» в украинском городе Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Эта ситуация «ставит под угрозу безопасность операций».

«Это совершенно неприемлемо. Это не может продолжаться», — цитирует агентство главу МАГАТЭ, Рафаэля Гросси, призывающего к «немедленному прекращению бомбардировок в этом районе».

Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС в начале сентября, оставив на станции 2-х человек на постоянной основе.

16:30 Центр Донецка подвергся обстрелу

Видео публикует РИА «Новости».

16:25 На Харьковском направлении движутся колонны российской армии, проводится эвакуация жителей

Минобороны публикует кадры военных колонн, с его слов они двигаются на Харьковское направление. Также, начиная со вчерашнего дня, пророссийские «власти» области призывают семьи с детьми к эвакуации из опасных районов. В пятницу жителей эвакуируют из Изюма, Купянска и Великого Бурлука, которые находятся под обстрелами.

16:06 Уточнено количество жертв сегодняшнего обстрела Харькова

В результате попадания российских снарядов по Шевченковскому району Харькова оказались повреждены здания детского сада, спортивного центра, детского дома творчества и школы, а также нескольких частных домов. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о 10 раненых, трое из которых дети.

15:45 Wall Street Journal: пытаясь избежать санкций, Михаил Фридман предложил Украине 1 миллиард долларов

Российский миллиардер, уроженец Львова Михаил Фридман предложил из своих личных средств перевести 1 миллиард долларов на счета украинского «Альфа-Банка» на развитие Украины. Речь идет о финансировании здравоохранения, инфраструктуры, энергетической и продовольственной безопасности. По мнению источников издания Wall Street Journal, истинная цель такого предложения – попытка олигарха избежать британских санкций, которые были на него наложены 15 марта 2022 года.

Фридман является гражданином России и Израиля. Его британские активы, включая поместье Атлон-хаус стоимостью более 100 миллионов долларов, сейчас арестованы. Фридман – совладелец российского крупнейшего частного банка «Альфа-банка», а также совладелец украинского «Альфа-банка». Две компании не связаны между собой организационно. После начала войны в Украине Фридман вышел из своей люксембургской компании LetterOne и снизил количество своих акций.

В комментарии WSJ Фридман отрицал свое стремление выйти из-под санкций и заявил, что не ставил никаких условий, предлагая 1 миллиард. Состояние Фридмана оценивается в 13,8 млрд долларов. Он занимает 161 место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes по состоянию на май 2022 года.

14:59 Украинское оперативное командование «Юг» отчиталось о пораженных целях

Согласно сообщению ОК «Юг», успешно уничтожено два российских танка Т-80, 2 самоходные пушки 203 калибра «Пион» и убито 11 российских военнослужащих. Всего выполнено 170 огневых задач, как сообщает Интерфакс-Украина.

14:48 Минобороны РФ изложило свою версию событий в Харьковской и других областях.

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков перечислил якобы пораженные российской армией объекты и военную технику, а также указал на потери ВСУ с точки зрения РФ. В обстреле Энергодара Россия в очередной раз обвинила украинскую сторону.

14:38 Глава оккупационной администрации признал, что Балаклея не контролируется российской армией

Утром СБУ опубликовала на своем телеграм-канале фотографии из освобожденной Балаклеи Изюмского района Херсонской области и поселка Высокополье Херсонской области: «Шаг за шагом возвращаем родные города и села!». Ровно через час после этого факт потери российской армией контроля над Балаклеей признал Виталий Ганчев, глава оккупационной администрации города:

Сложная гуманитарная обстановка [в Балаклее]... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах

14:10 На фоне заявлений ВСУ о контрнаступлении в Харьковской области, Минобороны России сообщает о подкреплении войск

После утренней сводки Генштаба ВСУ, из которой следует, что украинская армия продвинулась почти на 50 км за три дня, министерство обороны РФ опубликовало кадры переброски войск на харьковское направление. Его воспроизводит информационное агентство ТАСС с пометкой, что на видео можно наблюдать «передвижение военной колонны с БТР-82А и буксируемыми гаубицами Д-20‎».

13:48 Харьков подвергся мощному обстрелу

Шевченковский район Харькова подвергся мощному обстрелу из российской реактивной системы залпового огня. Городской голова Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале: «Предварительно пострадал детсад и пожар на одной автозаправке. О пострадавших информация уточняется‎».

13:45 Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией перестанет действовать с 12 сентября

В эту пятницу, 9 сентября, Совет Евросоюза одобрил полную приостановку действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Решение Совета сегодня же опубликовано в официальном вестнике ЕС. Оно вступит в силу через два дня — в будущий понедельник, 12 сентября.

С этого дня «к российским гражданам будут применяться общие правила визового кодекса», — отмечается в сообщении Совета ЕС. Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 €, к необходимости предоставления дополнительных документов, к более длительному оформлению виз (срок принятия решения по визовым заявлениям вырастет с 10 до 15 дней, или даже до 45 дней в случае проверок) и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Глава МВД председательствующей сейчас в ЕС Чехии Вит Ракушан отметил, что соглашения об упрощении визового режима действуют для стран, с которым Евросоюз «разделяет общие ценности» и которых считает «надежными партнерами».

Своей неспровоцированной и необоснованной агрессивной войной, включая неизбирательные атаки на гражданское население, Россия нарушила это доверие и попирает основные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа,

— указал министр внутренних дел Чехии.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и РФ действовало с 2007 года. Оно, в частности, облегчало получение краткосрочных шенгенских виз. После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз частично приостановил действие соглашения в отношении российских дипломатов, чиновников и предпринимателей. 31 августа министры иностранных дел достигли принципиальной политической договоренности о полной приостановке действия упрощенного порядка выдачи виз россиянам.

13:30 Украинская разведка: у России осталось мало «‎Искандеров‎», в ход идут старые ракеты С-300

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий оценил текущую ситуацию с боеприпасами в российской армии, как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на подкаст «Украинской правды‎» и Центра оборонных стратегий «(не)Безопасная страна‎». По его данным, у России осталось менее двухсот «Искандеров‎», которые ей приходится использовать реже и выпускать вместо них старые ракеты С-300. По словам Скибицкого, «Искандер‎» сейчас применяется крайне редко, последний раз им наносили удары по Киеву с территории Беларуси. С-300 же находятся на хранении у российской армии как минимум 30 лет, а большинство даже 35-40 лет. Такие ракеты, с точки Скибицкого пригодны лишь для утилизации:

По сути это ракета, которую нужно выводить из боевого состава. Их около 7 тысяч. Очень просто тогда производить утилизацию. Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они используют, то им хватит этих ракет еще на 3 года‎.

Он добавил, что в России могли производить до 150-180 ракет системы «Калибр‎» в год, но имеющийся запас этого вооружения армия РФ тоже бережет, так как «около 70% комплектующих не российского производства‎».

12:45 В российских обстрелах Бахмута за сутки погибли 8 человек

Глава Донецкой области Украины Павел Кириленко в пятницу утром сообщил, что за прошедшие сутки в обстрелах Бахмута силами РФ погибло 8 человек, 17 получили ранения.

В Бахмуте, по словам Кириленко, повреждены 20 частных и 6 многоэтажных домов, 4 магазина, дворец культуры, административное здание и рынок. «В городе четвертый день отсутствуют вода и электричество — ремонт невозможен из-за активных боевых действий», — сообщил глава обладминистрации.

Павел Кириленко также сообщил, что минувшей ночью силы РФ также вели обстрелы в Покровском (пострадали Марьинка, Красногоровка, Максимилиановка и Авдеевка) и Краматорском (пострадали Славянск, Константиновка и Рай-Александровка) районах.

Ранее в пятницу Кириленко сообщал, что накануне — 8 сентября — в российских обстрелах Донецкой области погибли: двое мирных жителей в Зайцево, один — в поселке Нью-Йорк и один — в Федоровке.

12:30 В результате российского авиаудара разрушена больница в Сумской области

По заявлению главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, российский авиаудар был нанесен после 9 утра больнице Великописаревской громады, расположенной в Сумской области на северо-востоке Украины. Известно, что здание больницы разрушено и есть пострадавшие, их количество пока не уточняется. Живицкий уточнил, что удар нанесен с территории РФ: «‎Российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу».

11:50 Еврокомиссия утвердила отмену соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме

Решение вступит в силу с 12 сентября. Увеличится срок рассмотрения заявок, визовый сбор возрастет до 80 евро. Для получения виз нужно будет представлять дополнительные документы, а сами визы будут выдаваться на срок поездки.

11:11 Муниципальных депутатов Петербурга, призвавших к отставке Путина за «госизмену», вызвали в полицию

В повестке МВД, которую получил Никита Юферов, говорится, что его вызывают для составления протокола по делу о «дискредитации» армии.

10:50 МИД РФ заявил, что рассматривает вопрос о введении виз для граждан Украины

В сообщении министерства, которое цитирует ТАСС, эти меры называются «ответными».

Вопрос об ответных мерах на введение Киевом визового режима в отношении РФ рассматривается, они необязательно будут зеркальными.

10:10 Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале о гибели пяти человек в результате российских обстрелов. Еще девять человек ранено, говорится в сообщении.

09:25 Правительство Латвии ввело ограничения на въезд граждан России через внешнюю границу Европейского союза

Это решение, в частности, ограничивает въезд россиян, обладающих краткосрочными шенгенскими визами.

Исключения будут сделаны для граждан РФ, подвергающихся политическим преследованиям, для гуманитарных ситуаций, а также для обладателей европейского вида на жительство, членам их семей, лиц, осуществляющих международные перевозки и дипломатов.

Постановление правительства вступит в силу 19 сентября и будет действовать до 30 июня следующего года.

09:00 В Киев прибыл с визитом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал визит в интервью Polsat News и заявил, что присутствие польского премьера в Украине — «политический сигнал Кремлю» Он также ответил на вопрос об украинском контрнаступлении: «Сообщение о каждом отвоеванном метре является хорошей новостью».

По словам чиновника, во время визита будут обсуждаться геополитическая ситуация, энергетический рынок, а также вопросы энергетической и военной безопасности.

08:40 Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила на брифинге, посвященном приоритетам США на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Вашингтон поддерживает реформу Совета Безопасности Организации, в частности,в области использования права вето.

«Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо проведения мирных переговоров. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН", сказала дипломат. Она также назвала войну России против Украины «испытанием для основополагающих принципов ООН».

Мы увеличим усилия по реформе Совета Безопасности. Речь идет и об изменении правил вынесения вето, согласно которым постоянные члены будут объяснять их Генеральной Ассамблее. Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд

08:20 Из сводки Генштаба ВСУ

﻿«Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные Силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское»

Генштаб Украины впервые впрямую сказал в своей утренней сводке о наступлении в районе Балаклеи . Оба названных населенных пункта находятся рядом с Балаклеей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться