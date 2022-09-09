Фотограф Даниель Берегуляк: «Мы шли по улице в Буче, и повсюду лежали убитые»

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Даниэль Берегуляк — австралийский фотограф, лауреат Пулитцеровской премии, World press Photo и Visa d’or. По заданию New York Times 19 марта он приехал в Украину, где разворачивалось полномасштабное российское военное вторжение. Вместе с украинскими войсками репортер вошел в освобожденные Ирпень и Бучу. Его работы, выставленные на фестивале Visa pour l’image во французском Перпиньяне, свидетельствуют об ужасах российской оккупации. В интервью RFI он говорит своем репортаже как о документальном доказательстве военных преступлений.

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RFI: Когда вы приехали в Украину?

Даниель Берегуляк: В первый раз я поехал работать в Украину еще в 2006 году. Это была годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда я интервьюировал людей, которым удалось это пережить. В этот раз я приехал в Украину 19 марта, в последние дни, когда российские вооруженные силы продолжали угрожать Киеву. Мы базировались в столице и работали с медиками и волонтерами, которые эвакуировали людей из Ирпеня и помогали раненым в самом Киеве. Затем были первые дни украинского контрнаступления, Буча все еще была оккупирована. 28 марта вместе с украинскими войсками мы вошли в Ирпень, где оставались очаги российских войск с чеченскими военнослужащими, и украинцы их вытесняли из города.

Что для вас фотография — способ художественного воздействия или документ?

Фотографии из Украины — доказательства наиболее важных случаев военных преступлений, с которыми мы встретились. 2 апреля мы вошли в Бучу вместе с украинскими военными. Картина, которая перед нами открылась, была сценой голода. Солдаты стали распределять между жителями еду, люди были совершенно истощены. И сразу стали поступать сообщения об убийствах. Один человек сказал мне: «Еда, это потом, пойдем за мной». И повел меня в свой погреб, и там были тела убитых — мужчины и женщины. Тогда в первый раз мне стало понятно, что перед нами открывается нечто гораздо худшее, чем даже голод.

После этого мы шли по Яблонской улице, и вокруг лежали тела убитых. Мы спросили местную жительницу, которая там стояла, сколько времени они здесь уже находятся, она ответила: «три с половиной недели». Практически сразу после этого мы обнаружили на улице еще пять тел, два и потом три, на совсем небольшом участке улицы. Эти люди были убиты выстрелами в голову, в лоб, возможно, казнены. Мы пошли дальше и наткнулись на брошенные российские танки, остатки танковой колонны. В первый день все было очень напряженно, украинские солдаты занимались телами убитых, и любые перемещения требовали большой осторожности. Ходили слухи, что российская армия, уходя, заминировала город. Так что мы боялись ступить, сойти с дороги. И было непонятно, какие части города можно считать безопасными, а какие нет.

В Буче мы провели пять недель. Повсюду были тела убитых. Мы разговаривали с местными жителями, записывали, я снимал, и постепенно у нас стала выстраиваться картина действий российской армии за тот период, когда город находился под оккупацией.

Жительница бучи Татьяна Петровна (72 года) у разрушенного дома соседей — возле тел Сергея, его зятя Романа и неизвестного мирного жителя, убитых российскими военными. Сергей оставался присматривать за двумя своими собаками, которые также были застрелены. Буча, Украина, 4 апреля 2022. © Daniel Berehulak pour The New York Times / MAPS

Вам дали свободный доступ ко всем местам, в которые вам как репортеру необходимо было попасть?

Да, абсолютно ко всем. В первые два дня все было немного сложно из-за того, что никто не знал, заминирован ли город и где именно. В Бучу возвращались жители, пытались попасть в свои дома, понять, существуют ли они еще или разрушены, и кто выжил, а кто нет. И все эти перемещения нужно было проводить с очень большой осторожностью, их сопровождали военные.

Мы также работали с похоронной командой, которая занималась опознанием тел. Многие убитые были похоронены на участках за домами, потому что российские военнослужащие не разрешали перемещать тела. Мы проводили очень много времени с людьми, слушали и записывали их свидетельства. Одна женщина, Елена, рассказывала нам, как умерла ее мать, и как соседи помогали ей рыть могилу в саду за домом, а российские солдаты наблюдали.

Мы слышали рассказы про снайперов, которые стреляли из многоэтажных домов. Там базировались российские части. На Яблонской лежали тела убитых снайперами людей.

У восьми человек были связаны руки. Свидетели рассказывали нам, что видели, как этих людей вели с завязанными руками, а потом они завернули за угол, и раздались звуки выстрелов.

В одном погребе мы нашли тело женщины. На ней была меховая шуба, но под шубой — ничего. Были видны три пулевых отверстия, в том числе и в голове. Потом, когда я говорил с расследователями, они сказали, что следы попаданий свидетельствовали о траектории пуль и позволяли предположить, что ее застрелили на лестнице. Она стояла внизу, в погребе и смотрела вверх, когда в нее выстрелили. Следователи также сказали, что ее неоднократно насиловали.

Этот дом находился рядом со школой, где дислоцировались российские военные. Там мы нашли использованные презервативы. На территории школы, под навесом детской площадки, прятались российские танки, там их не могли видеть украинские дроны.

Носили ли тела следы пыток?

Уже в самом начале мы обнаружили шесть тел со следами пыток. Российские солдаты пытались их сжечь, но до конца им это не удалось. Мы присутствовали при опознании, когда команда расследователей открывала пластиковые мешки с телами, пытаясь установить личность погибших и причину смерти. 56 пластиковых мешков, в которых были мужчины и женщины. У некоторых были прострелены головы, как при казни. Примерно у десяти процентов.

Некоторые жертвы были не случайны, за ними пришли специально. Разыскивали людей, говоривших по-украински, носивших патриотическую украинскую символику. Так, на улице Ивана Франко нам рассказали о гибели одной семьи. К ним в дом пришли российские солдаты, у которых в руках был печатный список с именами и адресами. В доме жили пожилые люди, и с ними еще в этот момент находились двое соседей. Соседям солдаты приказали уйти, а у хозяев дома спросили фамилии и сказали остаться. Их пытали, а тела убитых солдаты пытались сжечь. Потом российские военные погрузили тела на БМП, вывезли и пытались сжечь.

Одного человека застрелили на глазах его жены. Раздели догола, поставили на обочину и убили выстрелом в голову. Потом бросили гранату в дом, сожгли вещи.

Была еще семья из четырех человек — родители и двое детей. По размеру тел было видно, что это дети. А никакие не военные, как это представляет российская сторона. Были еще погреба, полные крови, были истории казней и допросов. Так что, да, людей пытали.

Ирина Абрамова (48 лет) на развалинах дома, в котором они с мужем Олегом прожили двадцать лет. 5 марта 2022 года, во время месячной оккупации Бучи, Олег был убит российскими солдатами на ее глазах. Буча, Украина, 22 апреля 2022 г. © Daniel Berehulak pour The New York Times / MAPS

На каком языке вы разговаривали с очевидцами?

На украинском. Я родился в Австралии в семье украинских беженцев. Мои родители приехали в 1949-1950 годах. Маме было пять лет, отцу — семнадцать. Мои бабушка и дедушка с материнской стороны — из Донбасса, из села рядом с Волновахой. Они пережили Голодомор и высылку в Сибирь. В Сибири умер их трехмесячный сын. Я вырос с этой историей и острым пониманием, что информация контролируема. И, конечно, кремлевское правительство понимает силу информации и журналистики, и старается ее дискредитировать. Для них это средство заставить целый народ верить, что нет никакой войны, а есть только «специальная операция» и «спасение украинцев от нацистов».

Сколько времени вы провели в Украине и считаете ли после Ирпеня и Бучи свою работу законченной?

В Украине я провел пять месяцев, был еще в Лисичанске и Бахмуте. Обязательно поеду назад, буду работать, пока не закончится война.

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