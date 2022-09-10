ВСУ освободили Купянск, сообщается об отходе войск РФ из Изюма и боях в районе Лимана. Война. День 199

онлайн

10 сентября — 199-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С 24 февраля Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► ОБНОВИТЬ

В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

На этом мы завершаем онлайн, посвященный событиям 199-го дня с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Наша трансляция возобновится завтра утром.

22:54 Президент Украины сообщил об освобождении еще двух населенных пунктов в Харьковской области

По словам Владимира Зеленского, украинские военные освободили еще два населенных пункта в Харьковской области. «Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку на Харьковщине», — написал президент Украины в телеграме вечером 10 сентября, снабдив публикацию фотографиями украинских военных на фоне вывешенных государственных флагов Украины.

22:47 Украина призывает Германию ускорить поставки военной помощи

Украинские власти призывают Германию ускорить поставки военной помощи, включая не только тяжелые вооружения, но также артиллерийские боеприпасы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

По его словам, германская сторона готова к совместной работе над ускорением пути Украины к членству в Евросоюзе. По словам Кулебы, он договорился со своей немецкой коллегой запустить совместный проект между двумя внешнеполитическими ведомствами, чтобы содействовать этой цели.

My German friend @ABaerbock is always welcome in Kyiv. I called on Germany to speed up supplies of not only heavy weapons, but also artillery ammunition so that Ukraine liberates more of its people and territories from Russian occupation as soon as possible. Schedule is key 1/2 pic.twitter.com/p89Wk1549s — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 10, 2022

21:38 В Москве устроили праздничные салюты

Пока российская армия стремительно отступает в Харьковской области Украины, в Москве гремят праздничные салюты. Как сообщает российское госагентство «РИА Новости», фейерверки устроили на 23 площадках столицы ко Дню города. Праздничные фейерверки на фоне отступления российских сил в Украине вызвали критику у ряда сторонников войны с Украиной. К примеру, салюты предлагал отменить глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов. В соцсетях появились шутки, что Москва приветствовала освобождение Балаклеи, Купянска и других городов украинскими военными.

21:10 Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о результатах пятой встречи контактной группы по обороне Украины в «формате Рамштайн»

По словам министра обороны Украины, ключевыми словами нового этапа поддержки стали «sustain, long-term и training» («устойчивость, долгосрочность и обучение). «На первый план выходит задача организации сотрудничества на среднюю и долгосрочную перспективу», — подчеркивает Алексей Резников.

Среди важнейших приоритетов министр назвал строительство «трехуровневой системы» ПВО/ПРО, которую Украина собирается выстраивать при поддержке стран-партнеров.

Резников также подчеркнул, что в контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена подготовка украинских военных. «Уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия. Тысячи наших воинов уже окончили этот курс. Более полутора тысяч учатся прямо сейчас», — пишет Резников.

По его словам, создана возможность подготовки украинских солдат в Польше. Министр обороны Украины на конференции «Рамштайн-5» обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных тренировочных программ в других странах-соседях. По его словам, эту идею поддержал министр обороны Словакии. Параллельно выстраивается тренировочная программа при поддержке Евросоюза. Украина также предлагает создать тренировочные центры на своей территории.

Министр обороны Украины подчеркнул, что «страны свободного мира не готовились к полномасштабной войне на континенте по лекалам Второй мировой», и «ресурсы оперативной помощи, которая может быть предоставлена нашими партнерами за счет резервов, ограничены». «Уже прилагаются последовательные усилия, чтобы активизировать работу оборонной индустрии. Это нужно для пополнения резервов в странах свободного мира и возможности системно поддерживать Украину», — отметил Резников.

Он добавил, что вопросы инвестиций в ВПК вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО.

20:53 Владимир Зеленский: с начала сентября ВСУ освободили около двух тысяч квадратных километров украинской территории

С начала сентября ВСУ освободили из оккупации уже около двух тысяч квадратных километров украинской территории, сообщил в субботу президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет — показывает спину», — сказал он.

Президент Украины выразил отдельную благодарность бойцам 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившимся в Харьковской области. За обеспечение ситуации в Балаклее — служащим 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город, сказал президент Украины.

«Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые в эти недели сделали еще более ощутимым приближение нашей победы!» — добавил Зеленский.

20:41 Минобороны Украины призывает СМИ и блогеров к сдержанности

«Спасибо всем неравнодушным, но мы сами справимся с психологическим давлением на врага», — заявила заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

«Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш. К сожалению, сейчас сетями распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, что не соответствует действительности.

Среди так сказать „освобожденных“ в ваших постах встречаются населенные пункты, лишь частично контролируемые ВСУ и там продолжаются бои, а есть даже такие, освобождения которых нет в планах на ближайшие дни», — отмечает Маляр.

«Если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем», — отдельно подчеркнула замминистра. Она напомнила, что Балаклею, в которую украинские силы вошли несколько дней назад, окончательно взяли под контроль только сегодня.

20:02 В освобожденном селе Харьковской области найдены тела двух гражданских со следами пыток и огнестрельными ранениями в области затылка — генпрокуратура Украины

9 сентября в только что деоккупированном селе Граково (Харьковская область) правоохранители обнаружили тела двух гражданских с огнестрельными ранениями в области затылка и следами пыток, сообщает офис генпрокурора Украины.

О захоронении рассказал местный житель, которого, как он утверждает, российские военные заставили вырывать могилы и закопать трупы.

По предварительной версии следствия, двух гражданских убили российские военнослужащие в марте в период оккупации села.

Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Уголовное дело расследуется по статьям о нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.

19:46 Задержан назначенный Россией начальником «полиции» Балаклеи

В Харьковской области задержан назначенный Россией руководителем «полицейского участка» Балаклеи — города, на днях освобожденного из российской оккупации. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Сообщается, что раньше задержанный был одним из руководителей местной полиции. Когда город был оккупирован российскими войсками, согласился с ними сотрудничать, за что его сделали начальником оккупационного участка.

После того, как ВСУ освободили Балаклею, он решил бежать в т.н. «ЛНР», но этого сделать не успел. Его задержали в Купянске Харьковской области.

18:43 Обстрелы Харькова на фоне украинского контраступления

Сегодня вечером российские войска обстреляли Холодногорский район Харькова из РСЗО, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По последним данным, в результате обстрела один человек погиб, двое получили ранения.

Чуть позднее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что обстрел Холодногорского района продолжается. «Опять прилет и опять в частный дом», — сообщил он.

Информация о новых обстрелах Харькова пришла на фоне развития украинского контрнаступления в Харьковской области и не только.

18:28 Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего

«В первую очередь участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных групп по активным действиям сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах», — сообщается на сайте президента Украины.

Как отмечается, отдельное внимание было уделено итогам завершившейся накануне 5-й встречи Ukraine Defense Contact Group в формате «Рамштайн».

18:17 Из вечерней сводки украинского генштаба:

Продолжается освобождение населенных пунктов в Харьковской области и на юге Украины. Из соображений безопасности для военнослужащих ВСУ официальная информация будет предоставлена позже.

В связи с приближением подразделений ВСУ в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов.

Россияне пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем ВСУ.

ВСУ отбили наступательные действия противника в районах Сосновки, Майорска, Николаевки Второй, Зайцево, Веселой Долины, Бахмута, Первомайского и Новомихайловки.

Российские войска продолжают наносить ракетные удары и авиаудары по украинским военным и гражданским объектам, обстреливать их из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

18:15 Глава офиса президента Украины опубликовал фото с украинскими военными на въезде в Изюм

17:53 Поставленный РФ в качестве «главы администрации» Харьковской области призвал местных жителей эвакуироваться

Поставленный Россией в качестве «главы военно-гражданской администрации» Харьковской области Виталий Ганчев призвал всех жителей области эвакуироваться для сохранения жизни. Так его слова приводит российское агентство «ТАСС».

17:26 В окрестностях Лимана продолжаются бои — мэр

В окрестностях Лимана (Донецкая область) продолжаются бои. Об этом сообщил Суспільному мэр города Александр Журавлев.

«Российские военные еще упираются. Флага пока нашего [над городом] нет. Надо немного подождать», — отметил он.

Ранее сообщалось о наступлении ВСУ в направлении этого города.

17:14 ВСУ освободили район контрнаступления меньшими силами, чем у РФ — Арестович

Российская армия захватывала район нынешнего украинского контрнаступления свыше 120 суток «в численном и принципиально большем количественном составе», чем украинская армия.

ВСУ освободили его за четверо суток меньшими силами, чем у оборонявшихся. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он также отметил, что украинское наступление продолжается.

17:03 Пока российская армия отступает на востоке Украины, Путин в Москве открыл колесо обозрения

10 сентября президент РФ Владимир Путин открыл самое большое в Европе колесо обозрения на ВДНХ «Солнце Москвы». Путин открыл его в режиме видеоконференции из московского парка «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный Дню города.

Такие сообщения о деятельности президента РФ поступают из российских СМИ на фоне отступления российской армии под Харьковом.

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия крупнейшего в Европе колеса обозрения, 10 сентября 2022 г. AFP - GAVRIIL GRIGOROV

16:32 Минобороны РФ назвало уход российских войск из-под Харькова «операцией по свертыванию и организованной переброске» в Донецкую область

Минобороны РФ в первый раз прокомментировало контрнаступление ВСУ в Харьковской области. При этом в заявлении Минобороны РФ ни слова об украинском наступлении.

Там утверждается, что было принято решение перебросить российские войск из Балаклеи и Изюма в Донецкую область «для наращивания усилий на Донецком направлении».

Причем накануне Минобороны РФ показало кадры переброски подкрепления именно в Харьковскую область, а не в Донецкую.

16:10 Украинские военные в окрестностях Лисичанска — глава ОВА

Украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска, сообщил Суспільному глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Других подробностей он не предоставил.

Это сообщение поступило на фоне информации о развитии украинского контрнаступления в соседней Харьковской области.

15:55 Находящийся в плену фотограф и защитник «Азовстали» Дмитрий Козацкий победил в парижском фотоконкурсе Le Prix de la Photographie

Козацкий получил «золото» в категории «Пресса/Война» и занял второе место в общей категории «Пресса». Об этом сообщается на сайте премии.

16 мая Дмитрий Козацкий (позывной Орест) вместе с другими защитниками «Азовстали» сдался в плен, перед этим он опубликовал ссылку на архив своих фотографий, сделанных во время обороны завода, призвав отправлять его фотографии на международные конкурсы.

Ну от і все. Дякую з прихисток Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя. pic.twitter.com/uPa7bKyP1B — Орест (@Kozatsky_D) May 20, 2022

15:06 Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским

Как сообщает в субботу, 10 сентября, пресс-служба Елисейского дворца, президенты Франции и Украины «обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной, выразили поддержку работе экспертов МАГАТЭ».

Подчеркивается, Макрон разделяет требование президента Зеленского о немедленном выводе российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность ядерных объектов.

Президент Франции также поинтересовался у своего украинского коллеги о положении на местах боевых действий и о потребностях Украины, в удовлетворении которых могла бы помочь Франция.

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Киеве 16 июня 2022 г. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

14:44 Минобороны России заявило об убийстве 300 украинских военнослужащих в Балаклее и Чугуеве

Как говорится в ежедневной сводке российского военного ведомства, ВКС России поразили штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты дислокации бригады ВСУ и «Кракена» в районах Балаклеи и Чугуева.

Главное из брифинга по версии ТАСС:

13:52 Из украинских портов вышло еще пять судов с зерном

В рамках реализации «зерновой инициативы» из портов Одесса, Черноморск и Пивденный в субботу, 10 сентября, вышли пять судов в направлении стран Африки и Европы.

Как сообщает министерство инфраструктуры Украины, «на их борту 90 тысяч тонн украинской агропродукции […]. С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,6 млн. тонн агропродукции», — сказано в сообщении ведомства.

С начала подписания соглашения из украинских портов вышли 113 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

13:25 В российских и украинских телеграм-каналах сообщается о наступлении ВСУ на Лиман

По некоторым данным, ВСУ форсировали реку Северский Донец и наступают на Лиман (бывший Красный Лиман, город в Донецкой области). Украинские военные официально эту информацию пока также не комментируют.

О боях в Лимане пишет в частности близкий к российскому Минобороны военный корреспондент Семен Пегов.

Телеграм-канал Семена Пегова © telegram

12:51 Российские войска покидают город Изюм в Харьковской области

Об этом сообщают пророссийские телеграм-каналы со ссылкой на свои источники на месте. По сообщениям этих каналов, вооруженные силы Украины заходят в город. Некоторые передают, что украинские войска уже в центре Изюма.

Об этом написали в частности бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), а также корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Официально ни представители ВСУ, ни российское Минобороны освобождение Изюма не комментировали.

Ранее украинские власти сообщили об освобождении города Купянск в Харьковской области, который являлся ключевым пунктом в снабжении группировки российских сил в районе Изюма. После чего, пишут российские блогеры, оборонять этот город стало невозможно.

12:09 Глава МИД Германии Анналена Бербок во второй раз с начала войны прибыла в Киев

«Сегодня я приехала в Киев, чтобы показать, что они могут и дальше полагаться на нас» — заявила Бербок. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется — снабжением оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой», цитирует германского министра издание Spiegel.

«Мне понятно, что Путин рассчитывает на то, что мы устанем сочувствовать страданиям Украины. Он думает, что может разделить наши общества ложью и шантажировать нас поставками энергии. И что он может исчерпать нашу энергию, чтобы оградить себя от этой жестокой атаки на ценности всех. Расчеты Путина не должны сработать и не сработают», — заявила глава МИД Германии перед поездкой.

В Киеве Бербок планирует встретиться со своим коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе визита она намерена обсудить помощь Германии в разминировании и в расследовании военных преступлений. В середине мая Бербок стала первым членом германского правительства, посетившей Киев с начала войны.

11:40 Американский Институт изучения войны: украинские войска освободили уже примерно 2500 квадратных километров территории в Харьковской области.

По данным американский военных аналитиков, украинские силы могут сломить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут наземные линии связи к северу и югу от города.

Кремль отказывается публично комментировать украинские успехи в Харьковской области. Однако контрнаступление, вероятно, побудило Владимира Путина созвать 9 сентября встречу с высшими российскими силовиками и политическими деятелями.

NEW: #Ukrainian forces have captured an estimated 2,500 square kilometers in #Kharkiv Oblast in the Kharkiv area counteroffensive as of September 9. /1



The latest with @criticalthreats:https://t.co/c0t0qKlltX pic.twitter.com/ohX3zPjyjk — ISW (@TheStudyofWar) September 10, 2022

11:05 Вооруженные силы Украины освободили город Купянск в Харьковской области

Об этом в субботу сообщила советница председателя областного совета Харьковской области Наталья Попова.

скриншот со страницы Поповой. © facebook.com/

10:38 На change.org появилась петиция с призывом отправить губерантора Хабаровского края Михаила Дегтярева на фронт

В интернете появилась петиция с предложением освободить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева от занимаемой должности «с целью осуществления его мечты, поездки на фронт для участия в боевых действиях на передовой».

«Я бы сам поехал, с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Командир штаба территориальной обороны — по должности все губернаторы. Нельзя бросать пост, а так бы…», — заявлял ранее сам Дегтярев.

Петиция была опубликована два дня назад, ее подписали уже более 4,5 тысяч человек.

09:33 По данным ООН, с 24 февраля в Украине погибли уже более 5,7 тысяч мирных жителей

«На сегодняшний день мы подтвердили 14 059 жертв среди гражданского населения: 5 767 мирных жителей были убиты и 8 292 ранены в результате боевых действий. Как мы неоднократно заявляли, мы знаем, что реальные цифры, вероятно, значительно выше», — рассказала на брифинге глава мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер.

С 24 февраля наша Миссия установила, что не менее 416 человек стали жертвами произвольных задержаний и насильственных исчезновений на территории, оккупированной Российской Федерацией, или в районах, контролируемых в то время российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными формированиями. Из них 16 были найдены мертвыми, а 166 отпущены на свободу.

Мы задокументировали ряд нарушений в отношении военнопленных. Нам предоставлен беспрепятственный доступ к местам интернирования и содержания под стражей на территории, подконтрольной правительству Украины. Однако Российская Федерация не предоставила доступ военнопленным, содержащимся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией.

На подконтрольной правительству Украины территории мы также зафиксировали случаи пыток и жестокого обращения с военнопленными, как правило, при захвате, во время первоначальных допросов или перевозки в лагеря для интернирования. Нашей миссии удалось посетить украинский лагерь для военнопленных. Мы отмечаем, однако, что большинство военнопленных по-прежнему содержится в пенитенциарных учреждениях, что является нарушением правил.

Большое внимание глава мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер уделила также нарушению прав человека в аннексированном Россией Крыму, в частности в том, что касается крымско-татарского населения.

09:10 Разведка министерства обороны Великобритании в своей ежедневной сводке разбирается в украинском контрнаступлении в Харьковской области

Украинские силы начали наступательные операции на юге Харьковской области 6 сентября 2022 года. Передовые части продвинулись на 50 километров вглубь ранее удерживаемой Россией территории на узком фронте.

Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался слабо, и украинские части захватили или окружили несколько городов. Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские части сейчас угрожают городу Купянск; его захват станет серьезным ударом для России, потому что он находится на путях снабжения линии фронта Донбасса.

Поскольку украинские операции также продолжаются в Херсоне, российский оборонительный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах.

08:52 Ежедневная сводка Генштаба Вооруженных сил Украины

Главное:

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 13 ракетных и 23 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Свободное Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное.

Всего за последние дни более тысячи квадратных километров украинской территории освобождены от оккупантов. В отдельных направлениях подразделения ВСУ вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация ВСУ совершила 33 удара — уничтожен склад боеприпасов, нанесено поражение по почти 25 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. Подразделения ПВО уничтожили два БПЛА и одну управляемую авиационную ракету.

За прошедшие сутки, в результате огневого влияния ракетных войск и артиллерии наших наземных войск, нанесено поражение восемнадцати пунктам управления разного уровня, районам сосредоточения живой силы противника, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, артиллерийским подразделениям и более двадцати складам с боеприпасами и топливом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться