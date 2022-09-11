Американская разведка помогла Украине в подготовке контрнаступления

Высокопоставленные украинские чиновники активизировали обмен разведданными со своими американскими коллегами этим летом, когда они начали планировали контрнаступление, позволившее им добиться значительных успехов на северо-востоке в последние дни. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

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Издание отмечает, что на протяжении всей войны Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях.

Официальные лица США подчеркивают, что украинцы сыграли решающую роль в планировании и осуществлении контрнаступления. Оперативная информация от американской разведки позволила им «брать на прицел российские войска, убивать высокопоставленных генералов и заставить отодвинуть поставку боеприпасов дальше от российских линий фронта».

Ранее представители раведсообщества США говорили, что часто они лучше понимают российские военные планы, чем украинские. Украинская сторона, обеспокоенная тем, что информирование о ее планах может выявить слабые места и препятствовать дальнейшей поддержке США, держали при себе свои оперативные планы. Однако, когда Украина начала разрабатывать план контрнаступления, руководители в Киеве решили, что, поделившись информацией с США, они смогут получить больше поддержки, сказали американские официальные лица.

Они отказались сообщить, какую именно информацию стороны предоставили друг другу. Между тем бывший сотрудник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой отметил, что украинское контрнаступление продвигается быстрее, чем ожидалось. «Сейчас настало время, чтобы украинская армия использовала любую имеющуюся возможность для ослабления и уничтожения российской боевой способности», — отметил он.

Изощренность подготовки

Действующие и бывшие американские чиновники высоко оценили изощренность подготовки Украины к контрнаступлению. Они говорят, что решение Украины анонсировать контрнаступление на юге прежде, чем нанести основной удар на северо-востоке, является стандартным методом введения в заблуждение, который используют американские войска специальных операций. Они обучают украинцев с момента аннексии Крыма в 2014 году, напоминает The New York Times.

Высокопоставленный чиновник Пентагона по Украине и России в администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас отметила, что американские разведчики учили украинских военных в том числе «обману и психологическим операциям».

Сможет ли Россия нанести ответный удар?

Тем не менее действующие официальные лица США отметили, что еще рано говорить, сможет ли украинская армия продолжать свое контрнаступательное движение. Подчеркивается, что наступление сложнее, чем оборона. Некоторые источники указывают, что чем успешнее будет украинское наступление в ближайшие дни, тем больше Россия будет искать способы нанести ответный удар.

Впрочем, американские чиновники констатируют, что украинское контрнаступление продемонстрировало, что российские войска так и не смогли преодолеть фундаментальные проблемы, обнаружившиеся в первые дни полномасштабной войны. Российские военные продолжают бороться за решение проблем с логистикой. Они также не смогли нарастить промышленную базу для удовлетворения потребностей войны, отметили несколько американских чиновников. Кроме того, украинская ПВО продолжает мешать РФ в полной мере задействовать свою боевую авиацию.

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