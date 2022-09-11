200 дней Россия ведет войну против Украины. Онлайн

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11 сентября — 200-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С 24 февраля Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:40 ISW обновил свою карту наступления ВСУ в Харковской области

Американский институт изучения войны (ISW) на основании сообщений о ситуации в Харьковской области из разных источников обновил свою карту наступления украинских сил.

09:20 Обстрелы населенных пунктов в Харьковской области

Как сообщил глава Харьковской области Украины Олег Синегубов, в минувшие сутки силы РФ интенсивно обстреливали Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области. Погиб один мирный житель — 43-летний мужчина. Ранения получили 4 человека (2 человека — в Чугуевском районе, один — в Изюмском районе, еще 2 человека госпитализированы в Купянском районе). Ночью обстрелов самого Харькова не зафиксировано, около полуночи был нанесен ракетный удар по г. Дергачи, — написал Синегубов.

09:00 Запорожскую АЭС полностью остановили в ночь на 11 сентября

Украинский «Энергоатом» сообщил, что последний работавший энергоблок ЗАЭС минувшей ночью начали готовить к переводу в холодное состояние. Компания заявила, что последние трое суток 6-й энергоблок работал на критически низком уровне мощности и обслуживал только собственные потребности станции, а все линии связи станции с энергосистемой Украины повреждены.

Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью в 03:41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние,

— говорится в сообщении «Энергоатома», в котором уточняется, что накануне была восстановлена работа одной из поврежденных линий электропередач и собственные потребности ЗАЭС теперь возможно покрывать за счет питания от энергосистемы Украины.

Остановку также подтвердил представитель «Росэнергатома», чьи сотрудники находятся на захваченной РФ украинской станции.

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