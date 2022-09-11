РФ теряет контроль над северо-востоком Украины

Более трех тысяч квадратных километров территории Украины освободили ВСУ с начала сентября, заявил утром в воскресенье главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный. В Москве накануне признали уход российский войск из Изюма и Балаклеи. Стремительный отход из Харьковской области — новое тяжелое поражение РФ в ее войне против Украины.

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По словам Залужного, на харьковском направлении ВСУ двигаются не только на юг и восток, но и на север. До государственной границы на данный момент остается 50 км, сообщает он.

«Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали „Москва“, „Омск“ и „Питер“, позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск», — заявил главнокомандующий ВСУ, опубликовавший фотографии из освобожденных от оккупации населенных пунктов Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

«Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет — показывает спину», — сказал накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский. Вчера Зеленский говорил о том, что с начала сентября ВСУ освободили около двух тысяч километров украинской территории. Он также подчеркнул, что наступление ВСУ продолжается на разных направлениях фронта.

Утром в воскресенье Зеленский сообщил о поднятии украинского флага еще над одним селом в Харьковской области — Чкаловским.

Стремительное возвращение контроля Украины над целым рядом населенных пунктов на северо-востоке является новым тяжелым поражением Москвы в ее войне против Украины. Другим тяжелым поражением стало отступление из Киевской области и других районов севера Украины в конце марта.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что заявиления о контрнаступлении на юге были обманом российской армии, которая повелась на этот обман, перебросила под Херсон свои войска и сделала так, что там «они оказались запертыми, изолированными без снабжения», а основной удар российские силы получили на востке Украины. При этом есть сообщения и о недавнем освобождении населенных пунктов на юге Украины.

В субботу российское минобороны впервые прокомментировало уход российских войск из Харьковской области. В Москве признали, что российские войска покидают Изюм и Балаклею. Ведомство назвало это «свертыванием» и «организованной переброской» изюмско-балаклейской группировки для усиления позиций в Донецкой области. Хотя еще накануне минобороны РФ заявляло о переброске подкрепления именно в Харьковскую, а не в Донецкую область. Имеется множество свидетельств о том, что российские войска бросили в Харьковской области свою военную технику.

Российские войска использовали Изюм в качестве плацдарма для наступательных действий с севера на соседний Донбасс. В начале лета изюмская группировка российских войск была одной из самых крупных на всем фронте. Оттуда они пытались наступать на Славянск.

Украинские чиновники не подтверждали освобождение Изюма, но глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографию украинских военных на въезде в город.

Об уходе российских войск из Изюма стало известно вскоре после того, как украинские войска вошли в Купянск Харьковской области — важный логистический железнодорожный узел, откуда велось снабжение изюмской группировки российских войск.

Поставленный Россией в качестве «главы администрации» Харьковской области призвал жителей ради «спасения жизней» эвакуироваться, передавало ТАСС.

При этом с украинской стороны поступают сообщения, свидетельствующие о том, что украинское контрнаступление на северо-востоке вышло за пределы Харьковской области. Поступала информация о боях вокруг Лимана (Донецкая область). Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай накануне заявил, что украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска.

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