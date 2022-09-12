Алексей Резников: Украина начала третий этап войны

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Министр обороны Украины Алексей Резников на заседании контактная группа по обороне Украины в формате «Рамштайн». Авиабаза США в германском Рамштайн-Мизенбахе 8 сентября 2022.

В интервью французскому изданию Le Monde министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что война в Украине перешла в новую фазу с началом контрнаступлений ВСУ на юге и северо-востоке страны.

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«Первым этапом в войне было сдерживание русских. Второй заключался в том, чтобы установить баланс между ними и нами на фронте, стабилизировать фронт и проверить их способность сопротивляться. (…) Контрнаступление — это третий этап», — подчеркнул Алексей Резников в интервью, которое 12 сентября публикует французская газета Le Monde.

Украинский министр отметил, что в ходе «второго этапа» равновесие удалось установить на Киевском, Черниговском и сумском направлениях, а также в районе острова Змеиный, откуда ВСУ изгнали россиян в конце июня. По словам Резникова, освободить остров украинцам помоги полученные от Франции самоходные артиллерийские установки CAESAR.

План контрнаступления, как отметил Резников, был разработан с учетом полученных от стран Запада вооружений, в том числе артиллерийских систем, позволивших ВСУ наносить удары по путям снабжения и складам сил РФ.

Отвечая на вопрос о возможности затяжной войны, Алексей Резников отказался делать предсказания, однако, по его словам, дальнейшее развитие событий будет похоже на «снежный ком», который «покатится, покатится и будет становиться все больше и больше, и мы увидим, как отступает вторая армия в мире».

Он также обозначил в качестве целей Украины освобождение оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма, Донецка и Луганска. «Наши пограничники установят свои посты на российско-украинской границе там, где она находилась в 1991 году», — пообещал министр.

Помимо полного освобождения украинских территорий Киев требует от Кремля «полностью прозрачной дорожной карты о выплате репараций и установления ответственности за военные преступления», совершенные российской армией.

Говоря о военных преступлениях, в которых обвиняют армию Путина, и ответственности за них, Алексей Резников указал:

Что касается военных преступлений, то будущие поколения в России должны знать, какие преступления совершили их предки. Это очень важно для новой эпохи в России. Для нас это тоже важно, потому что мы их соседи, и они не улетят от нас на Марс с Элоном Маском. Нам придется жить с ними рядом, поэтому в истории должно быть зафикисровано, что они совершили эти преступления.

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