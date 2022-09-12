Умышленные удары РФ по гражданской критической инфраструктуре, в результате чего накануне вечером оказались полностью или частично обесточенными ряд областей Украины, — это теракты, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Представители украинских властей называют эти удары местью РФ за стремительное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

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Накануне Владимир Зеленский сообщил, что в результе российский ударов были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично обесточены — Запорожская, Днепропетровская, Сумская области.

«Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир четко видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов», — подчеркнул президент Украины.

Президент опубликовал видео последствий одного из российских ударов.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов написал об ударе по инфраструктурному объекту Харькова, вследствие которого во многих районах города пропали свет и подача воды. Сообщается о двух погибших работниках.

Утром в понедельник Терехов сообщил, что водоснабжение в Харькове было восстановление, метро и электротранспорт работают в штатном режиме.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил удар по Харьковской ТЭЦ-5. «Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, — это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Такой трусливый „ответ“ за бегство собственной армии с поля боя», — подчеркнул Подоляк.

«Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности — в Харьковской области», — написал мэр Харькова.

Позднее в понедельник Харьков был снова обстрелян. «Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов», — пишет мэр.

Накануне сообщалось о полном восстановлении водоснабжения в Сумской области. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко 12 сентября написал, что, по информации энергетиков, электричество поступает во все города и общины области в штатном режиме. О восстановлении света и водоснабжения в Полтавской области вчера вечером сообщил глава военной администрации Дмитрий Лунин.

В сводке минобороны РФ от 12 сентября нет ни слова об ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

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