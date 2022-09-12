Двести первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Мужчина едет на велосипеде мимо разрушенной военной техники на дороге в Балаклее, откуда ушла российская армия. Харьковская область, 10 сентября 2022.

12 сентября — 201-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:35 Британская разведка: Доверие российских войск к собственному руководству еще больше ухудшится

Успехи украинской армии имеют серьезные последствия для всей российской операции, говорится в сводке британской военной разведки. Большая часть российских вооруженных сил в Украине, скорее всего, сейчас вынуждена отдавать приоритет срочной организации обороны.

И без того низкое доверие российских войск к собственному руководству, вероятно, еще сильнее ухудшится.

09:25 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

В ежедневной утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что украинской армии за минувшие сутки удалось освободить более 20 населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.

«Продолжается освобождение населенных пунктов от российских захватчиков в Харьковской и Донецкой областях. Как сообщалось ранее, в ходе отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию Российской Федерации. Эта тенденция сохраняется», — говорится в этой сводке.

09:10 Зеленский снова отказался от переговоров с Путиным

В интервью CNN президент Украины заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой до тех пор, пока продолжаются военные действия. По его словам, договор с Россией возможен только после освобождения всех оккупированных украинских территорий.

Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас к минскому процессу. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, 3, 5, 10. Это две разные вещи, потому что Минск — пустая бумажка, которая позволит России отдохнуть перед следующим вторжением. Владимир Зеленский.

08:55 Мэр Харькова объявил о восстановлении в городе водоснабжения и метро

По словам Игоря Терехова, в результате обстрела жилого дома в Харькове погиб один человек и еще двое пострадали.

Накануне вечером в результате российских ракетных ударов по украинским инфраструктурным объектам, в том числе по ТЭЦ-5 в Харькове, были полностью или частично обесточены Харьковская, Сумская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области. В Харькове после отключения электроэнергии остановилось метро.

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