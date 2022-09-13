В Украине сообщили об успехах на юге. В ОК «Юг» говорят, что военные РФ под Херсоном «пытаются вести переговоры» с Украиной о сдаче оружия

Украинский военный в траншее между Херсоном и Николаевом, 12 июня 2022 г.

С начала активных действий на юге украинским военным удалось сдвинуть линию фронта от четырех до 12 км, общая площадь освобожденных территорий — более 500 квадратных километров, сообщает оперативное командование «Юг».

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Украинские военные также сообщают, что за последние две недели на южном направлении «выведены из строя» более 1800 российских военных, поражены боле 150 командных пунктов РФ, уничтожены более 120 таков, более 130 артиллерийских систем, более 20 РСЗО, два боевых самолета, 20 складов боеприпасов РФ.

По мостам и переправам нанесено 140 ударов.

ОК «Юг» заявляет, что российские солдаты уже «деморализованы и ищут способы покинуть оккупированные территории», однако «сил и мощностей» у российских войск на юге все еще много, и бои продолжаются.

«Насколько нам известно, им (российским военным) дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военными и освобождать оккупированные территории», — сказал Суспільному генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что уже можно подтвердить, что Украина в Херсонской области освободила Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. По ее словам, эти населенные пункты «уже освобождены и полностью под украинским флагом». Она добавила, что, отступая, российские войска заминировали часть территорий, что создает опасность для местных жителей.

Она также говорила, что на юге Украины российские войска пытаются вести переговоры о сдаче оружия. «Вражеские подразделения даже ищут способы выйти на наши подразделения, и пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права», — говорила Гуменюк.

По ее словам, переговоры ведутся из-за того, что группировка российских войск оказалась в ловушке между Днепром и фронтом в условиях того, что Украина наносит удары по переправам через реку в этом районе.

Гуменюк отметила, что офицеры российских подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен.

Украинские войска наносят удары по Антоновскому мосту и плотине Каховской ГЭС, что сильно усложняет снабжение российской группировки на правом берегу Днепра.

В американском институте изучения войны (ISW) говорят, что на спутниковых снимках известных российских позиций в Киселевке в 15 км к северо-западу от Херсона видно, что все российские боевые машины, кроме четырех, отошли от прежних передовых позиций, что согласуется с сообщениями об отходе из Киселевки войск т.н. «ДНР» к Днепру.

Институт отмечает, что Киселевка — важный с оперативной точки зрения пункт для российских войск под Херсоном, потому что это последний крупный населенный пункт как на трассе Николаев-Херсон, так и на железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой.

«Очевидный вывод российских войск с этих позиций может поставить под угрозу способность россиян защищать северо-западную окраину Херсона и предполагает, что российские войска в этом районе ощущают непосредственную угрозу своим позициям», — пишет ISW.

Тем временем минобороны РФ продолжает заявлять об успехах российских войск в Херсонской области. Накануне российское ведомство заявило, что российские ракеты поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильных бригад ВСУ в районах н.п. Костромка и Белогорка.

Ранее в РФ признали утрату позиций в Харьковской области, заявив, что это была «перегруппировка» для наращивания усилий на оккупированной РФ части Донецкой области.

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