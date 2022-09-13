Двести второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинский солдат помогает раненому однополчанину на дороге на освобожденной территории в Харьковской области Украины

13 сентября — 202-й день с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

19:29 Украинские солдаты будут обучаться в Дании

Об этом заявил во вторник министр обороны Дании, Мортен Бёдсков. Датская программа аналогична уже существующей британской программе поддержки Украины. Бёдсков сообщил это датскому информационному агентству Ritzau без дополнительных подробностей.

До этого момента Копенгаген направил инструкторов в Великобританию, которая взяла на себя инициативу по обучению бойцов украинской армии на своей территории.

Лондон пообещал в середине июня обучать 10 000 украинских солдат на нескольких британских базах в течение четырех месяцев.

Также, ранее в августе, Дания, как и другие западные страны, пообещала направить в Великобританию инструкторов для поддержки британской инициативы в составе 130 офицеров.

18:43 Оппозиционный политик Леонид Гозман задержан на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста

30 августа Гозман был арестован на 15 суток по статье административного кодекса (13.48 КоАП), запрещающей сравнение действий СССР с нацистской Германией. Политика арестовали за публикацию на его странице в фейсбуке.

Со слов адвоката политика, Михаила Бирюкова, Леонид Гозман успел сделать телефонный звонок, сообщив о том, что его везут в ОВД «Тверское». Со ссылкой на информацию из отдела полиции, Бирюков сообщил, что на Гозмана будет составлен новый административный протокол — сообщается в телеграм-канале «Дождя».

18:38 Шольц и Путин провели телефонные переговоры

Во вторник днем, по сообщению правительства ФРГ, канцлер страны Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. Разговор двух лидеров состоялся после разговора Шольца и Зеленского на прошлой неделе.

Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета. Украины. Шольц подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии украинских территорий не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Также Шольц призвал Путина обращаться с взятыми в плен комбатантами в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности, Женевскими конвенциями, и обеспечить беспрепятственный доступ для Международного комитета Красного Креста.

Касаясь ситуации на Запорожской АЭС, Федеральный канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности АЭС. В этом контексте Федеральный канцлер призвала избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии.

Главы ФРГ и России также говорили о продовольственной ситуации в мире, особенно напряженной в результате агрессивного российского военного вторжения. Олаф Шольц подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к Владимиру Путину с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме.

Канцлер и президент России договорились поддерживать контакт.

18:27 Апелляцию на приговор Алексею Горинову по делу о «фейках» об армии рассмотрят в закрытом режиме

Муниципальный депутат Алексей Горинов был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Алексея Горинова возбудили по новой статье 207.3 Уголовного кодекса России (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). По версии следствия, во время заседания совета депутатов Красносельского округа Москвы Горинов и Котеночкина называли войну в Украине «войной», а не «специальной операцией» и говорили о гибели украинских детей.

Этот приговор по статье о «фейках» стал первым в России, по которому обвиняемый получил реальный срок.

18:00 Вашингтон опасается, что Россия может «вновь разжечь» азербайджано-армянский конфликт, чтобы отвлечь внимание от Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник об опасениях в отношении вмешательства России в конфликт между Азербайджаном и Арменией, — пишет Reuters.

Вашингтон призвал обе страны прекратить боевые действия после ночных боев на границе.

«Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Россия пытается разными способами вновь разжечь <азербайджано-армянский конфликт>, чтобы отвлечь внимание от Украины», — заявил лидер американской дипломатии журналистам. Блинкен также добавил, что Россия, имеющая влияние в регионе может, в том числе, успокоить конфликт.

17:10 Санна Марин, премьер-министр Финляндии, призывает к новым санкциям против РФ

В своем выступлении в Европарламенте во вторник Марин вновь призвала полностью сократить количество виз для российских граждан.

Ранее в понедельник, 12 сентября, вступило в силу решение Евросоюза об отмене упрощенного визового режима для граждан РФ.

Глава консульской службы финского МИД Юсси Таннер, в понедельник заявлял, что решение об ограничении на выдачу россиянам виз уже внедрено Финляндией несколько недель назад.

«Мы ограничили количество заявлений на получение туристических виз на национальном уровне до очень небольшого числа. На туристические визы по-прежнему можно подать заявление, но заявление обрабатывается индивидуально. Положение каждого заявителя по-прежнему оценивается в соответствии с критериями, четко определенными в законе», — цитировала Юсси Таннер, главу консульской службы финского МИД финская Yle.

16:40 Премьер-министр Франции проведет в среду пресс-конференцию «по энергетической ситуации»

На фоне роста цен на электроэнергию и газ, в том числе из-за войны в Украине, Элизабет Борн проведет пресс-конференцию «по энергетической ситуации». Об этом со ссылкой на окружение премьер-министра пишет агентство France-Presse.

Элизабет Борн обсудит сценарии поставок в стране основываясь на прогнозах менеджеров по транспортировке электроэнергии и газа (RTE и GRTgaz). Также будет обсуждаться будущее государственное регулирование цен. Правительство пообещало, что рост цен на газ и электроэнергию останется «сдерживаемым», в том числе после истечения срока действия этого регулирования 31 декабря.

16:26 Владимир Зеленский обсудил будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины с директором МВФ

«Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные $1,4 миллиарда дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины», — написал украинский президент в своем твиттере.

Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

15:55 Украина представила проект договора о гарантиях безопасности

Как пишет пресс-служба офиса президента Украины, документ представили руководитель офиса Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Проект соглашения разработали по поручению Владимира Зеленского и назвали «Киевским договором безопасности».

Ожидается, что документ будет гарантировать безопасность Украины до ее вступления в НАТО. Среди главных рекомендаций – масштабные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача оружия, превентивные меры военного и финансового характера.

Санкции, введенные против России, предлагают не отменять до того, как РФ не компенсирует ущерб не гарантирует, что не повторит нападение в будущем.

15:42 Резидентам России и Беларуси в этом году запретят участие в Бостонском марафоне

Как отмечает сайт фестиваля, такое решение было принято в рамках политики по поддержке Украины. В апреле 2022 года спортсмены из двух стран могли принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

15:35 В оккупированном Крыму прекратило работу кафе, где играла украинская песня «Червона калина».

15:27 Киев: ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области. Более 150 тысяч человек «стали свободными от оккупации»

Об это сообщила замминистра обороны Украина Анна Маляр. Она подчеркнула, что операция «распланирована до полного освобождения» Харьковской области.

15:20 Украинская военная техника продвигается по дороге на освобожденной территории Харьковской области

Украинская военная техника в Харьковской области AP - Kostiantyn Liberov

В Киеве заявили, что сумели освободить более шести тысяч квадратных километров территории. Потери ключевых для России населенных пунктов признали и в Москве

14:59 Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «спецоперация» в Украине переросла в «полноценную» войну

Об этом он объявил, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии Госдумы РФ.

По словам Зюганова, сессию Госдумы еще не открывали в такой «сложной и напряженной обстановке», а за лето ситуация на фронте поменялась «ключевым образом».

«Спецоперацию объявил, и вы можете прекратить. Войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца», - сказал лидер КПРФ. Он также призвал к «максимальной мобилизации сил и ресурсов».

Ко всеобщей мобилизации Зюганов в Госдуме не призвал.

13:55 Владимира Путина и Александра Лукашенко не пригласили на похороны Елизаветы II

Об этом сообщает Reuters. Как утверждают журналисты, приглашения не получили представители России, Беларуси и Бирмы (Мьянмы).

Ожидается, что на траурное мероприятие приглашение получат более 500 высокопоставленных лиц. Свое участие подтвердили лидеры США, стран ЕС, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин не приедет на похороны королевы.

13:15 The Guardian: Евросоюз, вероятно, не установит максимальную цену на российский газ

Как пишут журналисты со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии, вместо этого Брюссель планирует ввести налог на сверхприбыль для нефтяных и газовых компаний. За последний год их выручка выросла в пять раз, уточняет Еврокомиссия.

Цена за кубометр газа на оптовом рынке несколько недель назад превышала 3500 долларов за тысячу кубометров. В Марте, в начале войны России против Украины, этот показатель вплотную доходил до $3900. Это более чем в десять раз больше, чем год назад.

12:40 ВСУ объявили об уничтожении закупленного РФ у Ирана беспилотника

Как утверждают в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, об этом свидетельствует «анализ внешнего вида элементов крыла БПЛА». По данным Киева, речь идет о беспилотнике-камикадзе Shahed-13, сбитом в районе Купянска Харьковской области.

На снимках, распространенных ВСУ, вина надпись кириллицей «М214 Герань-2».

Ранее сообщалось, что Россия закупает у Ирана ударные беспилотники. Они были отправлены в Россию еще 19 августа. Однако российские военные столкнулись со сбоями в работе этих дронов, утверждает американская разведка.

В Москве подобные закупки отрицали.

12:00 Девять стран Евросоюза больше не принимают заявки на туристические визы от россиян

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в этом списке Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Франция, Германия и Франция вместе с другими странами ЕС запретить выдачу виз туристам из России отказались. Однако получить «шенген» со вчерашнего дня сложнее: Евросоюз отменил упрощенный визовый режим с Россией.

10:35 ФСБ объявила о задержании топ-менеджера авиационного завода за передачу секретных сведений Украине

Как утверждает российская спецслужба, один из высокопоставленных управленцев неназванного завода, который имел доступ к документам с грифом «совершенно секретно», сфотографировал части чертежей боевой авиационной техники. Позже он отправил снимки гражданину Украины, работающему в «Одесском авиационном заводе».

Телеграм-канал Mash публикует видео задержания. На нем мужчина не оказывает сопротивления.

По данынм спецслужбы, топ-менеджера отправили под арест по обвинению в государственной измене. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

10:10 В плен ВСУ попали тысячи солдат РФ, в том числе высокопоставленные офицеры

Как пишет Die Welt, это произошло во время отвода российских войск из Харьковской области после наступления Киева. Немецкие журналисты утверждают, что в ходе отступления Россия бросила танки и грузовики. РФ не была готова к контрнаступлению Украины, считают собеседники издания.

09:58 ВСУ освободили около шести тысяч квадратных километров территории с начала сентября

Since September 1, #UAarmy has liberated nearly 6,000 square kilometers of Ukrainian territory, more than the area of the 🇺🇲 State of Delaware, home state of @POTUS. — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 12, 2022

Эту информацию во вторник вечером подтвердило министерство обороны Украины.

09:55 Война в Украине ослабила возможность России противостоять НАТО, а восстановление потенциала займет годы

Об этом объявила во вторник британская разведка.

«Части российских войск, выведенных из Харьковской области за последнюю неделю, принадлежали к 1-й гвардейской танковой армии (1 ГТА), подчиняющейся Западному военному округу (ЗВО). Эта армия понесла тяжелые потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до контрнаступления Украины в Харькове. Речь идет о престижных подразделениях, выделенных для обороны Москвы и предназначенных для нанесения контрударов в случае войны с НАТО», — пишет Минобороны Великобритании.

«Силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, России потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал»

09:30 ISW: ВСУ продолжают освобождение территорий в Херсонской области. Это снижает боевой дух и потенциал российских войск в этом районе

Как утверждает Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке, Украина продолжает контрнаступление не только на севере, но и на юге страны. На снимках со спутников видно, что Россия отошла от передовых позиций в Киселевке на северо-западе от Херсона – речь идет о важном пункте сосредоточения российских войск. Это совпадает со слухами о том, что войска так называемой ДНР покинули Киселевку.

«Очевидный вывод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность России защищать северо-западную окраину города Херсон. Это показывает, что российские войска (в районе Харькова) ощущают непосредственную угрозу своим позициям. Пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила 12 сентября, что российские силы, дислоцированные вдоль правого берега Днепра в Херсонской области, пытаются вести переговоры о капитуляции под эгидой международного права», — утверждает ISW.

По мнению ISW, наступление украинских войск в этом районе также угрожает боевому духу российской группировки в этом районе. Ранее СМИ сообщали, что командование РФ оставило на правом берегу Днепра до 20 тысяч солдат. Их снабжение осложнено атаками ВСУ на мосты.

09:20 Харьковская область Украины утром во вторник снова осталась без света

Об этом заявил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. По его словам, из строя вышла резервная линия электропередач, которая питала населенные пункты. «Это последствия российских обстрелов накануне», — объявил политик.

УНИАН пишет, что в самом Харькове начались проблемы со связью, в некоторых районах города нет водоснабжения и интернета. Движение поездов в метро остановлено «по техническим причинам», объявили в пресс-службе предприятия.

В ночь с воскресенья на понедельник Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области. Пострадала в том числе одна из крупнейших в Украине тепловых электроцентралей ТЭЦ-5.

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