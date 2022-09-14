Глава Еврокомиссии отправится в Киев на переговоры с президентом Зеленским

Утром в среду, 14 сентября, во время своего обращения к членам Европарламента о положении в Европейском Союзе (ЕС) председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что отправится в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, целью этой встречи будет «подробное обсуждение» дальнейшей европейской помощи.

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«Никогда прежде парламент не обсуждал состояние нашего Союза в условиях войны, бушующей на европейской земле», — такими словами открыла свое выступление 14 сентября глава Еврокомиссии, на котором присутствовала супруга президента Украины Елена Зеленская.

Это не только война, развязанная Россией против Украины. Это война за нашу энергию, война за нашу экономику, война за наши ценности и война за наше будущее. Это война автократии против демократии. И я стою здесь с убеждением, что, благодаря мужеству и солидарности, Путин потерпит поражение, а Европа победит, — Урсула фон дер Ляйен.

Не считая военной помощи, с февраля ЕС выделил Киеву 19 млрд евро. Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС предоставит еще 100 миллионов евро на восстановление разрушенных украинских школ.

Глава Еврокомиссии также заявила, что в марте Украину успешно подключили к европейской электросети. Первоначально это было запланировано на 2024 год. Он также сообщила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, упомянула о том, что Брюссель приостановил импортные пошлины на украинский экспорт в союз. Фон дер Ляйен сообщила, что Комиссия будет работать с Украиной для обеспечения беспрепятственного доступа к единому рынку. Для обсуждения всех этих вопросов глава Еврокомиссии отправится сегодня же в Киев.

Один из уроков этой войны заключается в том, что нам следовало прислушаться к тем, кто знает Путина. Слушать Анну Политковскую и всех российских журналистов, которые разоблачали преступления и заплатили за это самую высокую цену. К нашим друзьям в Украине, Молдове, Грузии и оппозиции в Беларуси. Мы должны были прислушаться к голосам внутри нашего Союза — в Польше, в Прибалтике и по всей Центральной и Восточной Европе. Они годами говорили нам, что Путин не остановится. — Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также выступила за продление европейских санкций в отношении России, подчеркнув, что сейчас — не время «для умиротворения». По ее словам, несмотря на успехи украинского контрнаступления и эффективность санкций, Кремль пока не проявляет воли к прекращению войны. Глава ЕК заявила, что три четверти российского банковского сектора отрезаны европейскими санкциями от международных рынков.

Именно Кремль поставил экономику России на путь забвения. Такова цена за путинский путь смерти и разрушения. — Урсула фон дер Ляйен.

Европа должна избавиться от зависимости от российских ресурсов, сказала глава Еврокомиссии. Первые шаги в этом направлении были сделаны, и союз переориентировался на поставщиков из США, Норвегии, Алжира и других стран. В прошлом году российский газ составлял 40% импорта ЕС, на сегодняшний день этот показатель — 9%.

По словам фон дер Ляйен, российское манипулирование газовым рынком в сочетании с климатическим кризисом, засухой и волнами жары привели к тому, что цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с периодом до пандемии COVID-19. По этой причине Еврокомиссия предлагает государствам-членам ЕС меры по сокращению общего потребления электроэнергии, включая ограничение на доходы компаний, производящих электроэнергию по низкой цене.

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