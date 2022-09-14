Что известно о сбитом ВСУ иранском беспилотнике

Обломки беспилотника в форме треугольника соответствуют дрону-смертнику Shahed-136. На фото видна надпись «М214 Герань-2». Беспилотник был сбит под Купянском в Украине.

Украинская армия заявила накануне, что впервые столкнулась на поле боя с иранским беспилотником, используемым российскими войсками. В качестве подтверждения были опубликованы фотографии дрона.

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Обломки беспилотника в форме треугольника соответствуют дрону-смертнику Shahed-136, отмечает французское издание Le Monde. На фото видна надпись «М214 Герань-2». Беспилотник был сбит под Купянском в Украине.

Утром 14 сентября британское министерство обороны заявило в своем ежедневном отчете разведки, опубликованном в Twitter, что «Россия, скорее всего, направила иранские беспилотные летательные аппараты [БПЛА] в Украину». «Почти наверняка Россия будет все чаще закупать оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются», — продолжили британские службы.

Shahed-136 — иранский дрон-самоубийца. Он летит к месту назначения, запрограммированному перед полетом, и взрывается в воздухе над целью или при ударе. Иран предоставил мало подробностей об этом оружии, но оно появилось в кадрах иранской военной пропаганды с января 2021 года.

С тех пор оружие «Шахед» («свидетель» на фарси) несколько раз использовалось как повстанцами, поддерживаемыми Ираном в Йемене, так и во время атак на нефтебазы в Саудовской Аравии и танкера Mercer-Street у берегов Омана в июле 2021 года. Эти беспилотники также были замечены над американским авианосцем в Персидском заливе.

Их использование в Украине не является неожиданностью. В июле разведка США публично предупредила, что Тегеран планирует отправить в Россию сотни дронов-бомбардировщиков, чтобы помочь в войне против Украины. Иран первоначально отрицал это, но лидер военизированных формирований Стражей исламской революции в последние дни заявлял, что Иран вооружает крупнейшие мировые державы.

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