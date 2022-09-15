Двести четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

15 сентября — 204 день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

19:00 Совет управляющих МАГАТЭ призывает Россию уйти с Запорожской АЭС

Со ссылкой на дипломатические источники, агентство France-Presse сообщило, что совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг принял резолюцию, призывающую Россию уйти с украинской Запорожской АЭС, подвергающейся регулярным обстрелам в последние полтора месяца.

Текст резолюции был одобрен 26 из 35 государств-членов, Россия и Китай проголосовали против, — пишет AFP.

Российские войска взяли ЗАЭС под свой контроль в начале марта, вскоре после полномасштабного военного вторжения в Украину.

18:52 Суд продлил меру пресечения Виктору Медведчуку

По сообщению агентства «Интерфакс-Украина», Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом Украины от «ОПЗЖ» (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»), который находится в розыске, а также должностными лицами РФ покушались на разграбление национальных ценностей, — речь идет о незаконной добыче нефти и газа в шельфе Черного моря в районе АР Крым.

Срок содержания под стражей был продлен Лычаковским районным судом г. Львова на два месяца.

18:40 Зеленский на Генассамблее ООН по видео? Государства-члены примут решение в пятницу

Агентство France-Presse, со ссылкой на дипломатические источники, сообщило, что пятницу государства-члены ООН проголосуют за предложение разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому, в порядке исключения, выступить в видео-формате на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.

Подобный формат уже применялся в период пандемии Covid-19 в 2020 и 2021 годах.

В этом году встреча полностью очная, и говорить могут только присутствующие главы государств и правительств. Вместо лидеров Китая и России говорить будут представители высшего уровня.

В проекте текста, с которым смогло ознакомиться AFP и который будет представлен Генеральной Ассамблее в пятницу, отмечается, что некоторые лидеры «не могут лично участвовать» в этом заседании высокого уровня «по независящим от них причинам, связанным с иностранным вторжением, агрессией, военными действиями».

Таким образом, в тексте предлагается, чтобы Украина представила «заранее записанную речь своего президента», чтобы это «не создавало прецедента» для последующих сессий Генеральной Ассамблеи.

Согласно последнему доступному списку, выступление Украины запланировано на среду, 21 сентября, во второй половине дня.

После военного вторжения РФ в Украину, президент Зеленский неоднократно выступал в режиме видеосвязи к членам Совета безопасности ООН.

18:00 Глава Белгородской области вновь сообщает об обстрелах

По сообщению Вячеслава Гладкова, идет обстрел села Нехотеевка. Губернатор сообщает о том, что один из снарядов попал в заправочную станцию, в результате чего возник пожар.

Ранее в четверг, по его словам, было обстреляно село Красный Хутор. В результате, пострадали около 14 домохозяйств.

Пострадавших в результате этих обстрелов, предварительно, нет.

Также, Гладков сообщил, что жителей приграничных сел переселили в другие места области, школы, которые находятся в приграничной зоне переводят на дистанционное обучение.

17:43 Глава Еврокомиссии: ЕС будет поддерживать Украину «сколько потребуется»

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев в четверг пообещала, что ЕС будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, заявив, что она впечатлена «храбростью» украинских сил на фронте и подтвердила финансовую помощь в размере 5 млрд евро для Украины, которая была обещана Еврокомиссией в начале сентября.

«Ваши европейские друзья будут рядом с тобой столько, сколько потребуется. Мы друзья навсегда»,

— сказала она.

Это был третий визит президента Еврокомиссии в Украину.

Перед поездкой она указала, что обсуждения будут сосредоточены на том, как «сблизить наши экономики и наших людей по мере того, как Украина движется к вступлению» в Евросоюз.

«Дорогой Владимир Зеленский, поздравляю Украину с боевыми успехами. Мужество украинского народа вдохновляет. Это требует консолидации, но мы все под впечатлением от украинских вооруженных сил. Это подняло настроение в Украине — и всем вашим друзьям тоже»,

— написала глава Еврокомиссии в своем твиттере.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA congratulations on 🇺🇦 military successes.



The bravery of the Ukrainian people is inspiring.



This requires consolidation, but we are all impressed by the Ukrainian armed forces



This has lifted spirits in Ukraine - and for all your friends too. pic.twitter.com/gfF8433qPs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

17:00 Кривой Рог вновь подвергся российским ракетным ударам

По сообщению главы военной администрации города Александра Вилкула, ракеты попали в район гидротехнических сооружений.

В результате ракетного удара 14 сентября, по дамбе на реке Ингулец были подтоплены больше сотни частных домовладений и дачных участков.

16:10 Страны ЕС обратятся в ООН с просьбой проконтролировать ситуацию с правами человека в России

Со ссылкой на дипломатические источники, агентство France-Presse сообщило, что 26 стран Евросоюза (за исключением Венгрии), обратятся к Совету по правам человека ООН с просьбой следить за ситуацией в России.

По данным источников агентства, разрабатывается проект резолюции с просьбой о создании мандата спецдокладчика по ситуации с правами человека в России, который будет представлен на 51-й сессии Совета. Сессия продлится до 7 октября в Женеве.

Люксембург должен представить проект резолюции от имени группы. Другие страны находятся в процессе присоединения.

«Европейские государства обязаны немедленно представить резолюцию об установлении мандата, иначе мы рискуем провести еще 6 месяцев бездействия перед лицом кризиса с правами человека в России»,

— сказал AFP Дэйв Элсероуд, представитель неправительственной организации Human Rights House Foundation в Женеве.

Этот вопрос уже обсуждался странами-членами ЕС на предыдущей сессии Совета по правам человека этим летом, но консенсуса относительно графика действий достигнуто не было. Теперь, когда европейские страны решили действовать, им предстоит создать достаточно прочный альянс, тексты которого должны быть одобрены большинством из 47 государств-членов Совета по правам человека.

Высший орган ООН по правам человека начал расследование нарушений, совершенных российскими войсками в Украине в мае, и 23 сентября следователи должны быть заслушаны Советом. Но растет давление на орган, чтобы он также расследовал нарушения прав человека в России и создал должность специального докладчика.

В понедельник ООН резко осудила ситуацию с правами человека в России. Исполняющая обязанности Верховного комиссара, Нада Аль-Нашиф, особенно раскритиковала «запугивание» в России, жертвами которого являются противники войны в Украине, а также различные «формы цензуры», действующие в стране. Россия, в свою очередь, атаковала ООН во вторник, настаивая на растущей «предвзятости» Верховной комиссии.

Москва, которая покинула Совет несколько месяцев назад, после голосования Генеральной Ассамблеи ООН за ее исключение из-за вторжения в Украину, тем не менее имеет статус наблюдателя и как таковая может выступать в Совете.

16:00 ФРГ поставит Украине 50 бронемашин Dingo и еще две РСЗО MARS

Правительство Германии впервые поставит Украине бронетранспортеры, заявила 15 сентября в Берлине министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. По ее словам, Киеву передадут 50 бронетранспортеров Dingo, две новые самоходные РСЗО MARS II и 200 ракет к ним.

На этой неделе стало известно, что Германия передала Украине еще четыре самоходных зенитных установки Gepard, доведя их общее количество до 24-х. Еще шесть установок Gepard готовят к передаче Киеву. ФРГ также поставляет украинским силам самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000. В июле Германия предоставила Украине три установки РСЗО M270 MARS.

Украина требует от Германии поставок боевых машин пехоты Marder и танков Leopard 2. Недавно канцлер Олаф Шольц заявил, что пока ни одна из стран-партнеров не поставляла Киеву новые БМП или основные боевые танки западного образца. «В этом вопросе Германия не будет действовать в одиночку», — отметил Шольц.

15:47 В Ханты-Мансийском округе журналистам запрещают снимать прибывающих из Украины солдат

Прессу перестали приглашать на торжественные встречи и вручения наград российским солдатам, возвращающимся в ХМАО из Украины. Как объяснил сетевому изданию Muksun.fm военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин, отвечая на вопрос журналистов, семьям военнослужащих поступали угрозы. Поэтому было принято решение проводить дальнейшие встречи без участия СМИ.

15:12 Глава самопровозглашенной ЛНР: «оснований для паники нет»

Леонид Пасечник, глава самопровозглашенной ЛНР, собрал специальный брифинг, чтобы заявить, что оснований паники нет. Тем не менее он признал: «Определенных успехов противник достиг, фактически на сегодняшний день он находится у границ Луганской народной республики». Однако, по словам Пасечника: «Республика живет в штатном режиме». На опубликованном видео глава ЛНР выглядит весьма напряженным.

15:10 Обвинить Путина в госизмене: в Петербурге пятерых депутатов оштрафовали на 225 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии за обращение в Госдуму

Смольнинский районный суд Петербурга 14 и 15 сентября назначил штрафы пятерым депутатам муниципального совета округа «Смольнинское» по статье о «дискредитации» армии РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). 7 сентября эти депутаты опубликовали направленное ими в Госдуму обращение «с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности».

15 сентября Смольнинский суд назначил штрафы по 44 тысячи рублей муниципальным депутатам Анне Киселевой, Ивану Чеботарю и Дмитрию Балтрукову. Накануне, 14 сентября, на 47 и 46 тысяч рублей по той же административной статье были оштрафованы депутаты Дмитрий Палюга и Никита Юферев.

Депутаты муниципального совета округа «Смольнинское» указали на последствия начатой Путиным «специальной военной операции» против Украины: уничтожение боеспособных подразделений армии РФ, гибель и увечья молодых и трудоспособных граждан РФ, ущерб российской экономике, расширение НАТО, а также оснащении армии Украины современной западной техникой.

14:53 В деоккупированной Балаклее обнаружено множество мин типа «Лепесток»

Российская армия заложила в Балаклее множество мин «Лепесток». Из видеорепортажа телеведущего Дмитрия Комарова видно, что многие мины расположены во дворах жилых домов, на газонах и в скверах.

14:43 «Сирена»: 625 млн рублей выделено на военную пропаганду российским Президентским фондом культурных инициатив

Телеканал «Дождь» со ссылкой на проект «Сирена» сообщает, что самые большие гранты ПФКИ получили проекты, поддерживающие войну в Украине. Президентский фонд культурных инициатив, основанный в мае 2021 года по указу президента РФ, оказывает «всестороннюю поддержку проектам в области культуры, искусства и креативных индустрий». «Сирена» подсчитала, что в последнем конкурсе фонда победили 172 проекта, на грантовую сумму 991 млн рублей, 625 млн пошло на военную пропаганду.

Самый крупный грант получил музыкально-патриотический марафон «Za Россию» АНО «Экспертный институт социальных исследований», близкого к куратору ПФКИ, Сергею Кириенко. На марафон с участием Олега Газманова, Анны Семенович, групп «Uma2turman» и «Фабрика» выделено почти 200 млн рублей. Большие суммы получили проекты, связанные с «духовником Путина» митрополитом Тихоном Шевкуновым: выставки в парке «Россия — моя история», спектакль «Петр I» и мультимедийный выставочный проект «НАТО. Хроника жестокости» в Музее современной истории России, на общую сумму более 76 млн рублей.

Кроме того, финансирование получили хормейстер Михаил Турецкий на его концертный тур, худрук театра Табакова Владимир Машков на постановку спектакля в Херсонесе, Захар Прилепин на проведение форума и фестиваля, и блогер Дмитрий Пучков под никнеймом «Гоблин» на он-лайн программу «Вечерний излучатель».

Среди тематических направлений Президентского фонда культурных инициатив значятся: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «История страны / Вехи». В координационный комитет входят: первый зам. руководителя АП Президента Сергей Кириенко, зампред Правительства РФ Татьяна Голикова, начальник Управления Президента РФ Сергей Новиков.

14:11 Financial Times: США и ЕС намерены остановить работу банковских карт «Мир» в Турции

США и страны Евросоюза полагают, что функционирование карт «Мир» позволяет России обходить финансовые санкции. Они готовы применить санкции уже к турецким банкам, если те не остановят действие платежной системы «Мир».

14:05 Рамзан Кадыров призвал глав регионов РФ к «самомобилизации»

Кадыров считает, что «глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству». Тем временем с начала лета 2022 в российских регионах уже формируются «добровольческие батальоны».

13:54 Два взрыва прогремело в оккупированном Мелитополе

В окупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области произошло два взрыва. По сообщению мэра города Ивана Федорова, речь идет о южной части города.

13:19 Зеленский вручил Орден князя Ярослава Мудрого I степени главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен

Во время визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев Владимир Зеленский вручил ей Орден князя Ярослава Мудрого I. Глава Еврокомиссии поблагодарила украинского президента за награду: « Это большая честь. Я принимаю орден от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей крепкой связи».

Dear Volodymyr @ZelenskyyUA, thank you so much for the award of the First Class of the Order of Yaroslav the Wise.



This is a great honour.



I accept it in the name of all EU citizens.



And as a symbol of our strong bond. pic.twitter.com/6W8JPLTao3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

12:20 Российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

Начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил об ударе в своем-телеграм канале и призвал граждан не публиковать фото и видео в соцсетях. О количестве пострадавших и разрушениях после удара по Кривому Рогу, расположенному в Днепропетровской области, пока не сообщается.

12:05 Киевский международный институт социологии: 87% украинцев не готовы уступать территории ради прекращения войны

Телефонный опрос о «динамике готовности к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны» Киевский международный институт социологии проводил с 7 по 13 сентября. Среди опрошенных 2000 респондентов, проживающих в разных регионах Украины. В выборку были включены только регионы, подконтрольные Украине до 24 февраля 2022 года. Помимо жителей Крыма, а также Донецкой и Луганской областей, среди респондентов не было и тех граждан, кто покинул территорию Украины и находится за рубежом. Опрос содержал те же пункты, что в мае и июле 2022 года, чтобы проследить изменения общественных настроений в вопросе о возможности территориальных уступок для прекращения войны.

График 2. Готовность к территориальным уступкам в региональном измерении. 15 сентября, 2022. © Киевский международный институт социологии

Согласно результатам опроса, 87% украинцев считает недопустимыми любые территориальные уступки. Причем этот показатель вырос на 3% по сравнению с июлем и на 5% по сравнению с маем 2022. Лишь 8% согласны, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украины можно отказаться от некоторых территорий. При этом не наблюдается существенной разницы среди жителей разных регионов: даже среди жителей восточной части Украины, где сейчас идут ожесточенные бои, доля не готовых на уступки составляет 85%.

График 3. Готовность к территориальным уступкам среди лингво-этнических категорий населения. 15 сентября, 2022. © Киевский международный институт социологии

Большинство респондентов, выступающих против уступок, наблюдается и среди русскоязычных украинцев – 85%, и среди русскоязычных россиян, однако их число все же меньше и составляет 57%. В докладе отмечается, что эти данные крайне важны для западных партнеров Киева, которые могут убедиться в том, что «не стоит давить и принуждать Украину к неприемлемому миру», и для россиян, которые «должны понять, что украинцы своего отдавать не будут». Подробности и графики представлены на официальном сайте КМИС.

11:23 В Вышгородском районе Киевской области будут проводиться учения для саперов

Киевская военная администрация предупредила местных жителей, что 15 сентября на территории Вышгородского района Киевской области будут проводиться учения для саперов по отработке навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Администрация призвала жителей соблюдать правила безопасности. Во время учений в области могут быть слышны взрывы.

Кроме того, тренировочный подрыв планируется произвести на территории Полтавской области, о чем сообщил Дмитрий Лунин, глава областной военной администрации. Жителей просят сохранять спокойствие.

11:17 Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что правительство одобрило отправку Украине бронетранспортеров. Первая партия будет доставлена уже в ближайшее время.

10:40 Прошедшей ночью российские войска нанесли удары по селам в окрестностях Николаева. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Под обстрел попали села Черноморка, Калиновка, Ивановка, Яселка и Широкое, Согласно сообщению, жертв и пострадавших нет, имеются разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

09:33 Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении призвал российских военных сдаться.

Ранее он обвинил Россию в намерении затопить Кривой Рог. В своем телеграм-канале он написал, что Россия не смогла сломить украинский народ и заплатит за свои действия.

Страна-террорист воюет против мирного населения. (…) Все, что могут оккупанты, — это сеять панику, создавать чрезвычайную ситуацию, пытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Президент Украины Владимир Зеленский

09:23 В Кривом Роге ночью проходили работы по ликвидации последствий ракетного удара, нанесенного российскими войсками по дамбе Карачуновского водохранилища.

Уровень воды в реке Ингулец начал спадать, сообщил в своем телеграм-канале глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

«Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара и подвергались новым обстрелам. В Кривом Роге укротили воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города.

По уточненным данным, били россияне ракетами «Кинжал» и «Искандер».

Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. На эту минуту (07:39) его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу», — говорится в сообщении.

09:15 Британская разведка в сегодняшней сводке анализирует отступление российских войск из Харьковской области

В своем твиттере ведомство утверждает, что отступление проходило в панике и неорганизованно, а военные бежали, бросая вооружение. В сообщении приводится пример брошенных командной машины и радиолокационную станции, определяющей местонахождение батареи.

Российские войска отброшены к западу от реки Оскол и что ВСУ укрепляет контроль над освобожденными территориями, говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/bC8r1YOi3S



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VVEpMiOvLD — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 15, 2022

09:00 Российские войска минувшей ночью нанесли удары по Киевскому району Харькова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Согласно сообщению, жертв и пострадавших нет.

08:50 Глава Еврокомиссии прибыла в столицу Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в этот четверг в Киев, где она встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Во время визита будут обсуждаться экономические связи Украины и ЕС. Это третий визит фон дер Ляйен в Украину с начала войны.

«В Киеве. Это уже третий мой визит с начала российской войны. Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат (на вступление) в ЕС», — написала Урсула фон дер Ляйен, отметив, что с президентом Зеленским и премьером Шмыгалем обсудит то, «как продолжить сближение наших экономик и народов, пока Украина продвигается к вступлению в ЕС».

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.



So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.



I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

О своем намерении посетить украинскую столицу глава Еврокомиссии сообщила накануне во время своего выступления в Европарламенте.

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