Война РФ против Украины. 205-й день. Онлайн RFI
Опубликовано: Отредактировано:
16 сентября — 205-й день с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн.
►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
15:25 УНИАН: в Черном море выловили спасательный плот с крейсера «Москва»
Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео с найденным плотом с потопленного российского крейсера «Москва». По версии украинских пограничников, скорее всего плот был неисправен. Российские моряки, чтобы спастись, вынуждены были снять свои жилеты и прикрепить их к плоту, чтобы сохранить плавучесть. Остатки плота передали пограничникам Измаильского отряда, боец которого пожелал российскому кораблю двигаться в известном направлении.
На плоту было сломанное, поврежденное коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились российские монеты, элементы униформы моряков и морпехов. На жилетах и униформе были боевые номера.
Погранслужба Украины убеждена, что такая находка станет «очередным доказательством халатности российского военного руководства».
14:59 Линия фронта на 15 сентября по версии Русской службы ВВС
14:45 В Мелитополе прогремело три взрыва рядом с аэропортом
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после трех взрывов наблюдается задымление в районе аэродрома. Факт взрывов подтвердил и представитель оккупационной администрации Владимир Рогов. Мелитополь находится под российской оккупацией с марта 2022 года.
14:24 Украинская генпрокуратура: с начала войны погибли 384 ребенка и более 753 детей ранены
Из утренней сводки Украинской генпрокуратуры следует, что по последним данным, как минимум 384 ребенка погибли, и более 753 получили ранения с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечается, что больше всего пострадавших детей в Донецкой, Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Луганской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
В результате бомбардировок и обстрелов российской армии по украинским городам повреждено более 2500 учебных заведений, а 289 из них разрушены полностью. Информацию о пострадавших детях прокуратура публикует на специальной платформе «Дети войны».
14:11 Стали известны последствия удара по Кривому Рогу: серьезно повреждены гидротехнические сооружения
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко констатировал серьезные разрушения критически важных гидротехнических сооружений после ракетного удара по Кривому Рогу.
13:48 Убиты назначенный оккупационной властью заммэра Бердянска и его супруга
В Бердянске убиты представители оккупационной власти: «заместитель мэра» по ЖКХ Олег Бойко и его супруга, глава городского избиркома по проведению референдума о присоединении к России, Людмила. Первым об этом сообщил канал оккупационной администрации Бердянска. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что убийство произошло у гаража, принадлежавшего Бойко. Только за сегодняшний день это уже второй случай гибели пророссийских чиновников на оккупированных территориях Украины. При взрыве в Луганске в здании генеральной прокуратуры сепаратистской ЛНР в эту пятницу погиб глава ведомства его заместительница.
13:25 ООН направит группу экспертов в Изюм на место массовых захоронений
Верховный комиссариат ООН по правам человека «в ближайшее время» направит группу своих сотрудников в Изюм на место массовых захоронений, появившихся, как сообщают власти Украины, во время российской оккупации города.
«Наши коллеги в Украине из миссии по мониторингу прав человека проверяют эти утверждения и намерены организовать визит в Изюм, чтобы установить обстоятельства гибели найденных там людей», — цитирует агентство France-Presse заявление Элизабет Тросселл, пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сделанное 16 сентября на брифинге в Женеве.
Власти Украины сообщили об обнаружении порядка 450 могил в Изюме, только что освобожденном от российских войск. Массовые захоронения относятся к периоду российской оккупации города, отмечают украинские власти.
«Любая информация такого рода шокирует. Вот почему важно установить обстоятельства смерти людей, которые находятся в этих массовых захоронениях», — заявила пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Тросселл журналистам. Когда обнаруживают массовые захоронения, важно установить, находятся в них военные или гражданские лица, были ли они убиты в ходе боевых действий или умерли от естественных причин, усугубленных отсутствием медицинской помощи, пояснила Тросселл, напомнив, что «эти вопросы неоднократно поднимались во время боевых действий и осады Мариуполя».
13:00 Журналисты AFP побывали на месте массового захоронения в Изюме
Журналисты агентства France-Presse в пятницу, 16 сентября, побывали на месте массового захоронения в лесополосе на окраине Изюма, освобожденного от оккупации силами РФ. Корреспонденты AFP присутствовали, в частности, при осмотре могилы с крестом и надписью «ВСУ, 17 человек, г. Изюм, с морга».
Украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал журналистам, что могилы на этом месте были вырыты во время боев при взятии города войсками РФ в марте и во время российской оккупации, которая завершилась на прошлой неделе. Котенко сообщил AFP, что пока власти оценивают число захороненных по номерам могил. «Я видел номер 443. Я не видел номера один (…) в некоторых могилах могут находиться два или три человека», — цитирует Котенко AFP.
По его словам, «могилы, на которых нет имен, — это могилы людей, найденных на улице». Кроме того, сообщил Котенко, «есть много людей, которые умерли от голода», эта часть Изюма была заблокирована и осталась без снабжения. «В городе есть и другие кладбища, но мы туда не ходили. Поэтому мы не знаем, какова ситуация» в целом, — добавил он.
12:44 Российские СМИ: при взрыве в Луганске погибли «генпрокурор» и «замгенпрокурора» сепаратистской ЛНР
В результате взрыва в заднии генеральной прокуратуры самопровозглашенной ЛНР погибли глава ведомства Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко. Информацию публикуют российские агенства ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс». Подтверждений с украинской стороны пока нет.
12:31 Феминистское антивоенное сопротивление: у посольства России во Франции появились кресты с именами погибших в Буче и Мариуполе
Движение ФАС поделилось фотографиями крестов, которые разместили французские активистки на заборе посольства России во Франции. На крестах написаны имена погибших, убитых российскими солдатами в Буче, Мариуполе и других городах Украины. Участники движения из разных стран и городов продолжают устанавливать такие кресты в память о погибших, начиная с апреля 2022 и акции «Мариуполь 5000».
12:18 Российская армия нанесла удар по Кривому Рогу. В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
Начальник администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию об ударе по городу. Между тем, объявлена воздушная тревога в Киеве и нескольких областях Украины.
12:04 Бельгия отправит Украине новую партию военной помощи
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете L'Echo сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 12 млн евро. В него войдут боеприпасы и крупнокалиберные пулеметы, а также снаряжение, каски, оборудование для наблюдения. Дедондер добавила, что в начале 2023 года Бельгия отправит кареты скорой помощи и грузовики для медицинских целей.
Бельгия оказывает активную поддержку Украине. Первый пакет помощи по стоимости превышал сумму в 45 млн евро. Проведено обучение украинских военных по наземному и морскому разминированию, и Бельгия готова и дальше помогать в этом направлении. Бельгийские больницы приняли уже выше 45 раненых и нуждающихся в лечении украинцев.
11:46 Интерфакс-Украина: обнаружены как минимум 12 пыточных, организованных российскими оккупантами
Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины, заявил в ходе брифинга, что на территории населенных пунктов Харьковской области обнаружено как минимум 10 пыточных, и как минимум 2 пыточные найдены в Балаклее. Сообщается, что украинские правоохранительные органы открыли уже 204 уголовных дела по факту военных преступлений, совершенных российской армией.
11:27 УНИАН: Рядом с «генпрокуратурой ЛНР» в центре Луганска прогремел взрыв
Информацию о взрыве подтверждают как украинские, так и российские СМИ. Сообщается о жертвах, однако их количество еще неизвестно. Накануне глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник уверял, что «поводов для паники нет». Некоторые телеграм-каналы сообщают, что ранен «генпрокурор».
11:14 InformNapalm: российских заключенных перебрасывают на фронт без подготовки
Международная расследовательская группа InformNapalm выяснила маршруты переброски российских заключенных на войну в Украине. По многочисленным свидетельствам, «повар Путина» Евгений Пригожин лично ездит по колониям строгого режима по всей России для вербовки заключенных на войну. А 14 сентября даже появилась видеозапись такой вербовки. По данным InformNapalm, зэков централизованно перебрасывают на военный аэродром Миллерово в Ростовской области. Их фактически сразу отзвозят на автомобильном транспорте в зону боевых действий, без прохождения военной подготовки. Независимый проект, основанный журналистом Романом Бурко и военным экспертом Ираклием Комахидзе, напоминает, что, по многочисленным исследованиям открытых данных, авиабаза Миллерово используется российской армией как логистический военный узел еще с 2014 года.
10:50 В Изюме, который покинула российская армия, обнаружили массовое захоронение
Власти Украины утверждают, что в этом месте находятся сотни могил. По словам представителей полиции, речь идет о как минимум 440 захоронениях. Все тела эксгумируют в рамках расследования о военных преступлениях России.
►►► В лесах возле Изюма нашли массовое захоронение. Местные власти сообщили о как минимум 440 погибших
10:27 Российские СМИ: центр Херсона под ракетным обстрелом
РИА Новости и ТАСС сообщили, что на административное здание в центре Херсона упало как минимум 5 ракет. Есть погибшие и раненые. На видео действительно можно наблюдать клубы дыма, поднимающиеся в центре Херсона. Из украинских СМИ факт ракетного удара подтвердили пока только «Суспільне Новини». Опубликованы видео корреспондента РИА-новостей.
10:05 В Германии «Роснефть» взяли под «доверительный» контроль
Правительство Германии передало дочерние структуры и активы «Роснефти» в стране в доверительное управление Федеральному сетевому агентству. Об этом сообщило 16 сентября министерство экономики ФРГ. Как отмечает Deutsche Welle, это решение принято для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу трех нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ.
Федеральное сетевое агентство берет контроль дочерние структуры «Роснефти» Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing (RNRM). «Дочки» российской компании владеют долями в трех крупных немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург).
Как отмечает агентство France-Presse, на долю Rosneft Deutschland приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии.
В частности, власти Германии будут контролировать НПЗ PCK в Шведте, на востоке страны, где «Роснефть» имеет контрольный пакет акций (54,2%). Предприятие снабжает нефтью Берлин и столичный регион. В двух других НПЗ — MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Вохбурге — «Роснефть» владеет миноритарными долями наряду с другими крупными западными нефтяными компаниями. Решение о доверительном управлении вступает в силу в пятницу — сроком на шесть месяцев.
Как напоминает AFP, в начале апреля власти ФРГ уже взяли под свой контроль Gazprom Germania, бывшую немецкую дочернюю компанию «Газпрома». Чтобы избежать банкротства этой фирмы, властям пришлось выделить порядка €9 – 10 млрд финансовой помощи.
09:35 Глава Днепропетровской области о ночных обстрелах Никопольского и Криворожского районов
В Днепропетровской области ночным обстрелам с применением РСЗО и тяжелой артиллерии подверглись Никопольский и Криворожский районы. Об этом утром 16 сентября сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, по Никополю было выпущено более 40 снарядов, ранена 57-летняя женщина.
09:25 Украинские власти сообщили о ночных обстрелах Харькова и области
Мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью и ранним под удар попали Слободской и Киевский районы города (в Слободском районе — четверо раненых). Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что в Слободском районе легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей (5 и 17 лет). По словам Синегубова, в регионе обстреляли Харьковский, Купянский и Изюмский районы. «В Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе двое детей 12 и 13 лет. Еще одна раненая женщина в Изюмском районе, и одна – в Харьковском», — написал глава региона.
09:15 Глава Донецкой области Украины: в обстрелах погибли 5 мирных жителей
Утром в пятницу глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил о том, что в обстрелах населенных пунктов силами РФ за прошедшие сутки убито 5 мирных жителей. Шесть человек получили ранения. Удары были нанесены по Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледару и Бахмуту. «Ночью россияне обстреливали населенные пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах», — написал Кириленко. По его словам, после удара по Селидово (Бахмутский район) известно об 1 погибшем и 5 раненых. Под утро «массированному обстрелу» подвергся центр Авдеевки.
09:00 США выделили Украине новый пакет военной помощи на $600 млн
Президент США Джозеф Байден утвердил очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн, подписав 15 сентября соответствующий меморандум с поручением госсекретарю.
Как сообщает Reuters, в пакет помощи вошли ракетные системы HIMARS, приборы ночного видения, оборудование для разминирования, 105-мм артиллерийские снаряды и 155-мм высокоточные артиллерийские снаряды. Планируются поставки систем противодействия беспилотникам, противоартиллерийских радараров, грузовиков для транспортировки тяжелого оборудования. Новые средства также пойдут на финансирование подготовки украинских военных американскими инструкторами. Всего с 24 февраля, начала войны РФ против Украины, США предоставили Киеву порядка $15 млрд военной помощи.
08:50 Глава Белгородской области РФ сообщил об обстреле города Валуйки: один погибший
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков минувшей ночью сообщил об обстреле приграничного города Валуйки. По его словам, погиб один житель, двое пострадали. При обстреле в городе была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение, пожар охватил 8 частных домов, заявил Гладков. В обстреле глава региона обвинил ВСУ. Рано утром губернатор написал, что в Валуйках была полностью восстановлена подача электричества в социальные учреждения и жилые дома.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться