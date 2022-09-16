Война РФ против Украины. 205-й день. Онлайн RFI

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Журналисты в пятницу, 16 сентября, побывали на месте массового захоронения в лесополосе на окраине Изюма, освобожденного от оккупации силами РФ.

16 сентября — 205-й день с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:25 УНИАН: в Черном море выловили спасательный плот с крейсера «Москва»

Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео с найденным плотом с потопленного российского крейсера «Москва». По версии украинских пограничников, скорее всего плот был неисправен. Российские моряки, чтобы спастись, вынуждены были снять свои жилеты и прикрепить их к плоту, чтобы сохранить плавучесть. Остатки плота передали пограничникам Измаильского отряда, боец которого пожелал российскому кораблю двигаться в известном направлении.

На плоту было сломанное, поврежденное коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились российские монеты, элементы униформы моряков и морпехов. На жилетах и униформе были боевые номера.

Погранслужба Украины убеждена, что такая находка станет «очередным доказательством халатности российского военного руководства».

14:59 Линия фронта на 15 сентября по версии Русской службы ВВС

14:45 В Мелитополе прогремело три взрыва рядом с аэропортом

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после трех взрывов наблюдается задымление в районе аэродрома. Факт взрывов подтвердил и представитель оккупационной администрации Владимир Рогов. Мелитополь находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

14:24 Украинская генпрокуратура: с начала войны погибли 384 ребенка и более 753 детей ранены

Из утренней сводки Украинской генпрокуратуры следует, что по последним данным, как минимум 384 ребенка погибли, и более 753 получили ранения с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечается, что больше всего пострадавших детей в Донецкой, Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской, Луганской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В результате бомбардировок и обстрелов российской армии по украинским городам повреждено более 2500 учебных заведений, а 289 из них разрушены полностью. Информацию о пострадавших детях прокуратура публикует на специальной платформе «Дети войны».

14:11 Стали известны последствия удара по Кривому Рогу: серьезно повреждены гидротехнические сооружения

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко констатировал серьезные разрушения критически важных гидротехнических сооружений после ракетного удара по Кривому Рогу.

13:48 Убиты назначенный оккупационной властью заммэра Бердянска и его супруга

В Бердянске убиты представители оккупационной власти: «заместитель мэра» по ЖКХ Олег Бойко и его супруга, глава городского избиркома по проведению референдума о присоединении к России, Людмила. Первым об этом сообщил канал оккупационной администрации Бердянска. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что убийство произошло у гаража, принадлежавшего Бойко. Только за сегодняшний день это уже второй случай гибели пророссийских чиновников на оккупированных территориях Украины. При взрыве в Луганске в здании генеральной прокуратуры сепаратистской ЛНР в эту пятницу погиб глава ведомства его заместительница.

13:25 ООН направит группу экспертов в Изюм на место массовых захоронений

Верховный комиссариат ООН по правам человека «в ближайшее время» направит группу своих сотрудников в Изюм на место массовых захоронений, появившихся, как сообщают власти Украины, во время российской оккупации города.

«Наши коллеги в Украине из миссии по мониторингу прав человека проверяют эти утверждения и намерены организовать визит в Изюм, чтобы установить обстоятельства гибели найденных там людей», — цитирует агентство France-Presse заявление Элизабет Тросселл, пресс-секретаря Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сделанное 16 сентября на брифинге в Женеве.

Власти Украины сообщили об обнаружении порядка 450 могил в Изюме, только что освобожденном от российских войск. Массовые захоронения относятся к периоду российской оккупации города, отмечают украинские власти.

«Любая информация такого рода шокирует. Вот почему важно установить обстоятельства смерти людей, которые находятся в этих массовых захоронениях», — заявила пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Тросселл журналистам. Когда обнаруживают массовые захоронения, важно установить, находятся в них военные или гражданские лица, были ли они убиты в ходе боевых действий или умерли от естественных причин, усугубленных отсутствием медицинской помощи, пояснила Тросселл, напомнив, что «эти вопросы неоднократно поднимались во время боевых действий и осады Мариуполя».

13:00 Журналисты AFP побывали на месте массового захоронения в Изюме

Журналисты агентства France-Presse в пятницу, 16 сентября, побывали на месте массового захоронения в лесополосе на окраине Изюма, освобожденного от оккупации силами РФ. Корреспонденты AFP присутствовали, в частности, при осмотре могилы с крестом и надписью «ВСУ, 17 человек, г. Изюм, с морга».

Осмотр массового захоронения в лесополосе на окраине Изюма. 16/09/2022. © AFP - JUAN BARRETO

Украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал журналистам, что могилы на этом месте были вырыты во время боев при взятии города войсками РФ в марте и во время российской оккупации, которая завершилась на прошлой неделе. Котенко сообщил AFP, что пока власти оценивают число захороненных по номерам могил. «Я видел номер 443. Я не видел номера один (…) в некоторых могилах могут находиться два или три человека», — цитирует Котенко AFP.

По его словам, «могилы, на которых нет имен, — это могилы людей, найденных на улице». Кроме того, сообщил Котенко, «есть много людей, которые умерли от голода», эта часть Изюма была заблокирована и осталась без снабжения. «В городе есть и другие кладбища, но мы туда не ходили. Поэтому мы не знаем, какова ситуация» в целом, — добавил он.

12:44 Российские СМИ: при взрыве в Луганске погибли «генпрокурор» и «замгенпрокурора» сепаратистской ЛНР

В результате взрыва в заднии генеральной прокуратуры самопровозглашенной ЛНР погибли глава ведомства Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко. Информацию публикуют российские агенства ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс». Подтверждений с украинской стороны пока нет.

12:31 Феминистское антивоенное сопротивление: у посольства России во Франции появились кресты с именами погибших в Буче и Мариуполе

Движение ФАС поделилось фотографиями крестов, которые разместили французские активистки на заборе посольства России во Франции. На крестах написаны имена погибших, убитых российскими солдатами в Буче, Мариуполе и других городах Украины. Участники движения из разных стран и городов продолжают устанавливать такие кресты в память о погибших, начиная с апреля 2022 и акции «Мариуполь 5000».

12:18 Российская армия нанесла удар по Кривому Рогу. В Киеве и ряде областей – воздушная тревога

Начальник администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию об ударе по городу. Между тем, объявлена воздушная тревога в Киеве и нескольких областях Украины.

12:04 Бельгия отправит Украине новую партию военной помощи

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете L'Echo сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 12 млн евро. В него войдут боеприпасы и крупнокалиберные пулеметы, а также снаряжение, каски, оборудование для наблюдения. Дедондер добавила, что в начале 2023 года Бельгия отправит кареты скорой помощи и грузовики для медицинских целей.

Бельгия оказывает активную поддержку Украине. Первый пакет помощи по стоимости превышал сумму в 45 млн евро. Проведено обучение украинских военных по наземному и морскому разминированию, и Бельгия готова и дальше помогать в этом направлении. Бельгийские больницы приняли уже выше 45 раненых и нуждающихся в лечении украинцев.

11:46 Интерфакс-Украина: обнаружены как минимум 12 пыточных, организованных российскими оккупантами

Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины, заявил в ходе брифинга, что на территории населенных пунктов Харьковской области обнаружено как минимум 10 пыточных, и как минимум 2 пыточные найдены в Балаклее. Сообщается, что украинские правоохранительные органы открыли уже 204 уголовных дела по факту военных преступлений, совершенных российской армией.

11:27 УНИАН: Рядом с «генпрокуратурой ЛНР» в центре Луганска прогремел взрыв

Информацию о взрыве подтверждают как украинские, так и российские СМИ. Сообщается о жертвах, однако их количество еще неизвестно. Накануне глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник уверял, что «поводов для паники нет». Некоторые телеграм-каналы сообщают, что ранен «генпрокурор».

11:14 InformNapalm: российских заключенных перебрасывают на фронт без подготовки

Международная расследовательская группа InformNapalm выяснила маршруты переброски российских заключенных на войну в Украине. По многочисленным свидетельствам, «повар Путина» Евгений Пригожин лично ездит по колониям строгого режима по всей России для вербовки заключенных на войну. А 14 сентября даже появилась видеозапись такой вербовки. По данным InformNapalm, зэков централизованно перебрасывают на военный аэродром Миллерово в Ростовской области. Их фактически сразу отзвозят на автомобильном транспорте в зону боевых действий, без прохождения военной подготовки. Независимый проект, основанный журналистом Романом Бурко и военным экспертом Ираклием Комахидзе, напоминает, что, по многочисленным исследованиям открытых данных, авиабаза Миллерово используется российской армией как логистический военный узел еще с 2014 года.

10:50 В Изюме, который покинула российская армия, обнаружили массовое захоронение

Власти Украины утверждают, что в этом месте находятся сотни могил. По словам представителей полиции, речь идет о как минимум 440 захоронениях. Все тела эксгумируют в рамках расследования о военных преступлениях России.

►►► В лесах возле Изюма нашли массовое захоронение. Местные власти сообщили о как минимум 440 погибших

10:27 Российские СМИ: центр Херсона под ракетным обстрелом

РИА Новости и ТАСС сообщили, что на административное здание в центре Херсона упало как минимум 5 ракет. Есть погибшие и раненые. На видео действительно можно наблюдать клубы дыма, поднимающиеся в центре Херсона. Из украинских СМИ факт ракетного удара подтвердили пока только «Суспільне Новини». Опубликованы видео корреспондента РИА-новостей.

10:05 В Германии «Роснефть» взяли под «доверительный» контроль

Правительство Германии передало дочерние структуры и активы «Роснефти» в стране в доверительное управление Федеральному сетевому агентству. Об этом сообщило 16 сентября министерство экономики ФРГ. Как отмечает Deutsche Welle, это решение принято для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу трех нефтеперерабатывающих заводов в ФРГ.

Федеральное сетевое агентство берет контроль дочерние структуры «Роснефти» Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing (RNRM). «Дочки» российской компании владеют долями в трех крупных немецких НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург).

Как отмечает агентство France-Presse, на долю Rosneft Deutschland приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии.

В частности, власти Германии будут контролировать НПЗ PCK в Шведте, на востоке страны, где «Роснефть» имеет контрольный пакет акций (54,2%). Предприятие снабжает нефтью Берлин и столичный регион. В двух других НПЗ — MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Вохбурге — «Роснефть» владеет миноритарными долями наряду с другими крупными западными нефтяными компаниями. Решение о доверительном управлении вступает в силу в пятницу — сроком на шесть месяцев.

Как напоминает AFP, в начале апреля власти ФРГ уже взяли под свой контроль Gazprom Germania, бывшую немецкую дочернюю компанию «Газпрома». Чтобы избежать банкротства этой фирмы, властям пришлось выделить порядка €9 – 10 млрд финансовой помощи.

Власти Германии берут под контроль НПЗ PCK в Шведте, на востоке страны, где «Роснефть» имеет контрольный пакет акций (54,2%). Предприятие снабжает нефтью Берлин и столичный регион. REUTERS - HANNIBAL HANSCHKE

09:35 Глава Днепропетровской области о ночных обстрелах Никопольского и Криворожского районов

В Днепропетровской области ночным обстрелам с применением РСЗО и тяжелой артиллерии подверглись Никопольский и Криворожский районы. Об этом утром 16 сентября сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, по Никополю было выпущено более 40 снарядов, ранена 57-летняя женщина.

09:25 Украинские власти сообщили о ночных обстрелах Харькова и области

Мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью и ранним под удар попали Слободской и Киевский районы города (в Слободском районе — четверо раненых). Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что в Слободском районе легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей (5 и 17 лет). По словам Синегубова, в регионе обстреляли Харьковский, Купянский и Изюмский районы. «В Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе двое детей 12 и 13 лет. Еще одна раненая женщина в Изюмском районе, и одна – в Харьковском», — написал глава региона.

09:15 Глава Донецкой области Украины: в обстрелах погибли 5 мирных жителей

Утром в пятницу глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил о том, что в обстрелах населенных пунктов силами РФ за прошедшие сутки убито 5 мирных жителей. Шесть человек получили ранения. Удары были нанесены по Селидово, Красногоровке, Марьинке, Соледару и Бахмуту. «Ночью россияне обстреливали населенные пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах», — написал Кириленко. По его словам, после удара по Селидово (Бахмутский район) известно об 1 погибшем и 5 раненых. Под утро «массированному обстрелу» подвергся центр Авдеевки.

09:00 США выделили Украине новый пакет военной помощи на $600 млн

Президент США Джозеф Байден утвердил очередной пакет военной помощи Украине на $600 млн, подписав 15 сентября соответствующий меморандум с поручением госсекретарю.

Как сообщает Reuters, в пакет помощи вошли ракетные системы HIMARS, приборы ночного видения, оборудование для разминирования, 105-мм артиллерийские снаряды и 155-мм высокоточные артиллерийские снаряды. Планируются поставки систем противодействия беспилотникам, противоартиллерийских радараров, грузовиков для транспортировки тяжелого оборудования. Новые средства также пойдут на финансирование подготовки украинских военных американскими инструкторами. Всего с 24 февраля, начала войны РФ против Украины, США предоставили Киеву порядка $15 млрд военной помощи.

08:50 Глава Белгородской области РФ сообщил об обстреле города Валуйки: один погибший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков минувшей ночью сообщил об обстреле приграничного города Валуйки. По его словам, погиб один житель, двое пострадали. При обстреле в городе была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение, пожар охватил 8 частных домов, заявил Гладков. В обстреле глава региона обвинил ВСУ. Рано утром губернатор написал, что в Валуйках была полностью восстановлена подача электричества в социальные учреждения и жилые дома.

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