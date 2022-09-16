Изюм

В лесах возле Изюма нашли массовое захоронение. Местные власти сообщили о как минимум 440 погибших

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Безымянные могилы мирных жителей и украинских солдат на месте массового захоронения, обнаруженного после отступления российской армии из Харьковской области.
Безымянные могилы мирных жителей и украинских солдат на месте массового захоронения, обнаруженного после отступления российской армии из Харьковской области. AP - Evgeniy Maloletka
RFI
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В Изюме, который покинула российская армия, обнаружили массовое захоронение. Власти Украины утверждают, что в этом месте находятся сотни могил. По словам представителей полиции, речь идет о как минимум 440 захоронениях.  Все тела эксгумируют в рамках расследования о военных преступлениях России.

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Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко рассказали журналистам, что речь идет о не менее 440 могилах.

«Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений… в нем более 440 могил. В одном месте захоронено около 440 тел», — сказал Болвинов в интервью Sky News.

На вопрос, знает ли он, как погибли пострадавшие, представитель украинской полиции ответил: «Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийских обстрелов, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов». Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий, пояснил Сергей Болвинов.

Все тела эксгумируют в рамках расследования о военных преступлениях России, добавил он.

Олег Котенко, украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, снимает на видео одну из могил, обнаруженных в Изюме. 15 сентября 2022.
Олег Котенко, украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, снимает на видео одну из могил, обнаруженных в Изюме. 15 сентября 2022. AP - Evgeniy Maloletka

Украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, рассказал в эфире телеканала «Настоящее время» вечером 15 сентября, что среди погибших есть предположительно как военные, так и гражданские. По его словам, судя по датам смерти, как минимум часть мирных жителей погибла при обстрелах Изюма российской армией.

«Нужно понять, как гибли люди. Я думаю, это как раз насильственная смерть и я думаю, что это от артобстрелов. Я не хочу называть это Бучей. Здесь более, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Я видел могилы и очень немаленькие. Я не хочу об этом даже думать, но я думаю, там есть и погибшие дети», — сказал Котенко.

Олег Котенко также сообщил, что российские военные снимали захоронение на видео. Поэтому украинская сторона знала о его существовании и знала, где его искать.

Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это ответить. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Мы сделаем  для этого все. Вечная память всем, чью жизнь унесли оккупанты! Вечная слава каждому воюющему за Украину!

— заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

Советник президента Украины Михаил Подоляк утром в пятницу, 16 сентября, сообщил в своем твиттере о 450 захоронениях и опубликовал фотографии могил:

450 могил... Это лишь одно из массовых захоронений, обнаруженных у Изюма. На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства. Кто еще хочет «замораживания войны» вместо отправки танков? Мы не имеем права оставлять людей наедине со Злом.

Накануне утром советник главы Минобороны Украины Алексей Копытько написал в своем Facebook, что разрушения в Изюме сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв — минимум с двумя Бучами. «На Изюм российские оккупанты обрушили больше ракет, чем на Мариуполь. Хотя населения в Изюме было примерно в 10 раз меньше», — отметил он.

Изюм, город в Харьковской области, был оккупирован российскими войсками в начале апреля и освобожден в ходе масштабного контрнаступления ВСУ в начале сентября. До войны в Изюме проживали около 47 000 жителей. Согласно местным источникам агентства AFP, cегодня в городе осталось меньше половины из них. Многие пророссийски настроенные горожане оставались в Изюме во время оккупации с апреля по 10 сентября. Некоторые из них покинули город до прибытия украинских войск: в частности, те, кто наиболее активно сотрудничал с российскими оккупантами, сообщил AFP украинский военнослужащий на условиях анонимности.

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