В лесах возле Изюма нашли массовое захоронение. Местные власти сообщили о как минимум 440 погибших

Изюм

Безымянные могилы мирных жителей и украинских солдат на месте массового захоронения, обнаруженного после отступления российской армии из Харьковской области.

В Изюме, который покинула российская армия, обнаружили массовое захоронение. Власти Украины утверждают, что в этом месте находятся сотни могил. По словам представителей полиции, речь идет о как минимум 440 захоронениях. Все тела эксгумируют в рамках расследования о военных преступлениях России.

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Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко рассказали журналистам, что речь идет о не менее 440 могилах.

«Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений… в нем более 440 могил. В одном месте захоронено около 440 тел», — сказал Болвинов в интервью Sky News.

На вопрос, знает ли он, как погибли пострадавшие, представитель украинской полиции ответил: «Мы знаем, что некоторые были убиты [расстреляны], некоторые погибли от артиллерийских обстрелов, так называемых минно-взрывных травм. Некоторые погибли от авиаударов». Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий, пояснил Сергей Болвинов.

Все тела эксгумируют в рамках расследования о военных преступлениях России, добавил он.

Олег Котенко, украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, снимает на видео одну из могил, обнаруженных в Изюме. 15 сентября 2022. AP - Evgeniy Maloletka

Украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко, рассказал в эфире телеканала «Настоящее время» вечером 15 сентября, что среди погибших есть предположительно как военные, так и гражданские. По его словам, судя по датам смерти, как минимум часть мирных жителей погибла при обстрелах Изюма российской армией.

«Нужно понять, как гибли люди. Я думаю, это как раз насильственная смерть и я думаю, что это от артобстрелов. Я не хочу называть это Бучей. Здесь более, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Я видел могилы и очень немаленькие. Я не хочу об этом даже думать, но я думаю, там есть и погибшие дети», — сказал Котенко.

Олег Котенко также сообщил, что российские военные снимали захоронение на видео. Поэтому украинская сторона знала о его существовании и знала, где его искать.

Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это ответить. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Мы сделаем для этого все. Вечная память всем, чью жизнь унесли оккупанты! Вечная слава каждому воюющему за Украину!

— заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

Советник президента Украины Михаил Подоляк утром в пятницу, 16 сентября, сообщил в своем твиттере о 450 захоронениях и опубликовал фотографии могил:

450 могил... Это лишь одно из массовых захоронений, обнаруженных у Изюма. На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства. Кто еще хочет «замораживания войны» вместо отправки танков? Мы не имеем права оставлять людей наедине со Злом.

450 могил... Це лише одне з масових поховань, виявлених біля Ізюма. На окупованих територіях місяцями панували шалений жах, насильство, тортури та масові вбивства. Хтось іще хоче «заморожування війни» замість відправки танків? Ми не маємо права залишити людей наодинці зі Злом. pic.twitter.com/V028pCWTBB — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022

Накануне утром советник главы Минобороны Украины Алексей Копытько написал в своем Facebook, что разрушения в Изюме сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв — минимум с двумя Бучами. «На Изюм российские оккупанты обрушили больше ракет, чем на Мариуполь. Хотя населения в Изюме было примерно в 10 раз меньше», — отметил он.

Изюм, город в Харьковской области, был оккупирован российскими войсками в начале апреля и освобожден в ходе масштабного контрнаступления ВСУ в начале сентября. До войны в Изюме проживали около 47 000 жителей. Согласно местным источникам агентства AFP, cегодня в городе осталось меньше половины из них. Многие пророссийски настроенные горожане оставались в Изюме во время оккупации с апреля по 10 сентября. Некоторые из них покинули город до прибытия украинских войск: в частности, те, кто наиболее активно сотрудничал с российскими оккупантами, сообщил AFP украинский военнослужащий на условиях анонимности.

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