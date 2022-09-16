Может ли Россия вызвать энергетический кризис в Украине?

Повреждение на ТЭЦ привели к катастрофическим последствиям на Харькова, но электричество в дома удалось вернуть

Критическая инфраструктура Украины на этой неделе вновь стала целью российских военных: ударам подверглись дамба в Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского, и теплоэлектроцентраль в Харькове. В результате последнего жители города и области остались без электричества и воды. Это уже не первая попытка российской армии спровоцировать нехватку электричества в Украине: с начала вторжения система энергоснабжения страны серьезно пострадала, лишившись энергии от крупнейшей АЭС в Запорожье. Русская служба RFI разбиралась в том, действительно ли действия РФ могут вызвать энергетический кризис в Украине этой зимой.

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На видео, которое предположительно показывает момент взрыва на ТЭЦ-5 в Харькове, ударная волна выбивает окна в соседних домах. Кадры мощнейшего взрыва показывают, что станция мощностью до 540 МВт (а это около четверти всего потребления Киева) получила серьезные повреждения. Фото, распространенные после российской атаки, позволяют предположить, что станция была фактически разрушена, хотя официального подтверждения этой информации нет.

Последствия удара были мгновенными. Метро Харькова перестало работать, а в городе и области начались отключение электроэнергии. По данным СМИ, из-за перепадов напряжения в Полтаве, в более чем ста километрах от ТЭЦ, загорелись троллейбусы.

Снабжение электричеством и теплом вскоре удалось возобновить, но через два дня перебои в Харькове наблюдались вновь.

По мнению экспертов, сейчас у украинской электросети есть «достаточная гибкость», чтобы справляться с последствиями атак на энергетическую инфраструктуру страны достаточно быстро. Электричество в случае ударов можно перенаправить по альтернативным схемам и маршрутам. Но оперативно можно восстанавливать именно линии электропередач. Быстро найти замену предприятиям, генерирующим электроэнергию, невозможно. Приходится либо задействовать резервные генераторы, либо отключать электричество.

С начала войны Украина из-за действий российской армии лишилась одного из крупнейших источников энергии – Запорожской атомной электростанции. 11 сентября ЗАЭС была отключена от сети и перестала поставлять электричество Украине.

Остановка последнего шестого блока атомной электростанции показалась энергетикам наиболее логичным и безопасным шагом в условиях повторяющихся обстрелов. Но как Украина сможет заменить те 6 ГВт мощности — в три раза больше, чем в пиковые часы потребляет Киев — которая максимально могла вырабатывать ЗАЭС?

Российский военный патрулирует территорию ЗАЭС, Энергодар, Украина, 1 мая 2022 г. AFP - ANDREY BORODULIN

Основная сложность для энергосистемы любой страны – в том, что в промышленных масштабах электричество невозможно хранить, а выработка электроэнергии должна быть равной ее потреблению. Если потребление падает, то отключаются «балансировочные» мощности, как это и произошло после начала военного вторжения России в Украину. Обычно речь идет о тепловых или гидроэлектростанциях. На атомных электростанциях, а именно на них до войны приходилось производство значительной части энергии, оперативно мощность менять невозможно. Именно они производят около половины всей энергии Украины в мирное время.

По данным Укрэнерго, в январе 2022 года еще до начала полномасштабной войны максимальная мощность потребления электроэнергии в Украине составила 24 ГВт на фоне морозной погоды. Это в два раза больше, чем общая установленная мощность украинских электростанций – то есть максимально возможная выработка энергии.

Однако эксперты отмечают, что работать могут не все станции, в том числе из-за факторов, напрямую не связанных с российским вторжением.

Как отмечает в интервью «Настоящему времени» бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, в отопительный сезон Украина из «энергопрофицитной» страны превращается в «энергодефицитную» - то есть вынужденную закупать электричество за границей. Обострилась эта проблема из-за дефицита угля на ТЭС, ведь после начала конфликта на Донбассе его добыча серьезно упала.

Повторится ли эта ситуация зимой, неясно. Из-за войны энергопотребление страны упало на треть.

В прошлом Украина компенсировала нехватку электроэнергии, покупая ее у России и Беларуси. Дело в том, что эти страны были связаны с Украиной – но за несколько часов до начала вторжения 24 февраля Киев отключился от общей системы в рамках теста для подключения к общей энергосистеме ЕС. Планировалось, что в изолированном режиме Украина просуществует лишь несколько дней – но в итоге Украина и Молдова отказались вернуться в общую систему с Россией и Беларусью.

С марта Украину экстренно подключили к единой европейской системе ENTSO-E. Власти страны шли к этому пять лет, но процесс должен был завершиться лишь в 2023 году.

Теперь Украина может не только закупать электричество в Европе в холодное время года, но и продавать его в ЕС во время профицита. По данным председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, за первые две недели сентября Украина на экспорте удалось заработать $131 миллион, а с начала года доход превысил три миллиарда гривен.

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